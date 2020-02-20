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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (203) Зоряна Скалецкая (79) COVID-19 (127)

 Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", – написала министр.

Скалецкая отметила, что подготовка к эвакуации готовилась тщательно и были подготовлены безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас", – написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать "усмирению ситуации и примирению".

Она также поблагодарила всех, кто работал над эвакуацией - экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции.

Также читайте: В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177008
 
   
 Топ комментарии
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горЄла сосНА палала
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не тётка таки засадила быдлоте в роток ... по своему , но в этом случае засадила... уважуха по этому вопросу
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Засадила она исключительно только сама себе Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 2528
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А можно еще с гранатой на танк.. или закрыть собою дзот...
Блин, девочка явно перечитала сказки про Матросова ( не кота Матроскина, если че)
Это министр? Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми - Цензор.НЕТ 3287
Больше нет .. слов? , букв?((((
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могу поспорить сама Людмила не врубилась в написанный ей же бред
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зелєнінського бракує.... також міг би приєднатися
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не ну все правильно , больных с туберкулезом распустила по стране шастать , таблетку 3 дня не примет и привет стране я с открытой фазой для заражений готовьте много Санжар , а сама в героиню санитарку поиграю что ли ,зачем ?
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Не так то, что ты сидишь на бутылке Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 6977 Но не волнуйся - это только для нормальных людей "не так", а для тебя как раз норм! Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 3326
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Сподіваюсь оформить відпустку за власний рахунок?
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За власний? Ви не можете бути настільки наївним..
А преміальні за ПОДВИГ?!!!
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ЧИПАЛАЛА
не ну страна скатилась до полного идиотизма
всем бы попукать да поскакать
на смартфонах поПисать и т.д.
ну и министры туда же
таки пару полудурков и успокоит тетя
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Набутылочник, ты что-то раздухарился на ночь глядя
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.. а что на эту тему скажет сцыкун? Может и он там проведёт несколько суток?
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та ну, за сцикуна не заплатят, надо обязательно писать: зебил, шмаркля, зенаркоман, бубочка и прочую херь от Петрова-Бирюкова
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За сцыкуна уже ***** заплатил через патрушева в Омане, ты за сцыкуна не волнуйся Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 4718
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Підручник з інфекціології візьми, що б не скучно було. А так, підтримую.
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Есть же у них НОРМАЛЬНЫЕ люди.+ этой женщине.
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Та раненько ти на ній хрест ставиш, чи може щось таки знаєш?
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Вона себе відчуває Жанною Д"арк
Чи позиціонує. Їй це треба
Мені - ні
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В неї просто іншого виходу не має, пішов великий резонанс.
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В принципі да, але ніхто з нас не застрахований від цього.
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інший вихід завжди є....правда на ростов Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 7060
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полностью согласен - каждый должен заниматься своим делом , если ты профессионал то нужно делать свое дело а не вестись на провокации
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вот как исполнит, тогда и поговорим...
это будет первое выполненное зебилами обещание! Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми - Цензор.НЕТ 1363
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Это позиция МОЛОДЕЦ, и на фейсбуке наверное напишу!!! Да порохоботы? может за основу сядете в тюрьму вместе с порошенко за то что она мародерел армию Или это го небыло, а может отдадите деньги за его воровство и его отца на протяжении 30 лет!!!!
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сначала отдай деньги которые порох пожертвовал на армию
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Ага, украду миллиард - пожертвую 100 миллионов и весь такой в белом фраке, все кланяются и дякують.
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"Это позиция МОЛОДЕЦ, и на фейсбуке наверное напишу!!!" давай, быстрее уже пишы, а то ноги затекут.
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сиделка... на большее она наверное не способна, не говоря уже о том чтобы управлять здравоохранением?
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>Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужиеИсточник: https://censor.net.ua/n3177008
а та толпа что там стоит, значит чужие
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Достаточно было подойти к трапу. И гнусавого привести. И все. Да, и кто будет работать эти 2 недели, если находиться в боксе? Эпидемия не остановлена, и такие обороты идут только во вред делу. Хотя, кто знает? Может так будет лучше.
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ей респект! а вот рюкзаков почему не в теме?
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Красивый жест,но необдуманный.
Прилетевшие из Китая могут быть носителями вируса.
Это не повод,относиться к ним негативно,блокировать дороги и т.д.
Но принять,наблюдать-сохраняя меры предосторожности нужно.
Иначе зачем маски,средства защиты для сопровождающих,изоляция на 14дней-когда каждый желающий,типа этого министра,может находиться с ними в одном помещении.
Кидаються из одной крайности в другую...
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вот только подвигов нам не надо,"я уколов не боюсь,если надо уколюсь!" где ты была раньше,чем занималась?
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ждем фотку завтра в той комнате с теликом и холодильником. потом от кожных вылечишься блох выведешь и будешь как новенькая, если вирус не пристанет...
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Ну если выполнит свое обещание то молодец. Только нельзя было раньше как то более оперативно действовать, рассказывать какие меры приняты и т.д.? Глядишь и было бы меньше проблем.
P.s. "Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. (Филатов)
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вот рассказывать не надо, не надо. Надо было определиться по нескольким вопросам
1. Будем ли эвакуировать людей -> да тогда вопрос №2 Где будем устраивать карантинную зону. 3. Что необходимо учесть в карантине? 4. Начинаем строить красить КРУГЛОСУТОЧНО.
Или лать четкий ответ "НЕТ" на первій вопрос. А говорить не надо.
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Так як ситуацію з Санжарами роздувають російські пропагандони все більше переконуюся, що до сьогоднішньої ситуації має відношення Єрмак.Ще жодного дня пам'яті Героїв Небесної сотні не пройшло спокійно.Парасюки, Семенченко. А сьогодні взагалі треш, плюс Венедиктова з Портновим.
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после этих слов нужно незамедлительно присоединиться к группе и отбыть 2-х недельный карантин. Пусть хоть и популизм но за слова ответила. Министр, ваш выход. За риск не судят, особенно такая истерия. Покажите себя просто человеком, хотя бы.
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Спеціально заскринів цю її маячню... Клініка.
Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми - Цензор.НЕТ 433
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Ой дура ,ты иди *банько занимайся медициной а не пиаром ...
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Причем здесь пиар. Исходя из реакции - люди не особо там вникали что и как, шо-то слышали там за каровавирус какой-то. Боятся, дерутся, бунтуют. Словами о том что эвакуированные здоровы, но на всякий случай побудут в изоляции 2 недели успокоить не получается. Вот чувиха и решила на собственном примере показать, что всё ок, если по-другому никак.
Выполнит - красава. Не выполнит - очередная балаболка.
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а чого вони в масках сидять ?
бояться одне одного ?
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Вважаю що всі свідомі б приєднались. А хворих на коронавірус головного мозку бидляків та провокаторів потрібно ізолювати! Це тест для влади! І якщо за цю світову ганьбу не сядуть виконавці, організатори та замовники, Україна приречена!
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Зеленский на брифинге. Не дословно, но близко по тексту. -- Мы знаем, какие политические партии подбивают людей на протесты в Новых Санжарах. Вова, за тебя там проголосовало более 80%!!! Кого там можно подбить?
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согласен

"У нас ведь не работают украинские каналы. Мы смотрим "Россию", там только сегодня начали об этом рассказывать. У нас отключили украинские каналы".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201711_1582219579
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а министерством кто будет руководить,кто отвечать?бл может просто перейти в сиделки,я думаю больше пользы будет?
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Ну как можно быть такой дурой??
Ты кто такая? В чем заключаются твои обязанности?
Если расчет на то что люди поведутся на это?
"Дебилы, *****"(с)

Ты пришла к власти, обязана была добится от Зерро не только разъяснительной работы но конкретных дел по организации места для карантина. Два месяца круглосуточно люди должны были работать, для того чтобы создать карантинную зону (Строитить, краситиь, устанавливать оборудование). А теперь самое простое и идиотское решение - сбежать от ответственности, сесть вместе с возможно зараженными людьми. Дура.
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Мы упали лицом в гавно и проведем там две недели.
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Та краще медсестрою на фронт, хоч якась користь буде.
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привезли китайців в день пам'яті Майдану..
падлюки ви, провокатори...
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усохни чушка... здЭс корОновирус , а не политика
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вы же видите-то "внезапная" атака в Золотом,то теперь "неожиданно" и строчно понадобилась эвакуация...СН на поверку оказались злобными и мстительными..."кловунами"... а теперь 73%-утритесь...Вас тупо "использовали"...и скоро бросят путлеру под ноги...
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Це ще раз доказує делітанство наших чиновників. Спочатку помилка за помилкою . Накрутили людей до межі а тепер геройськи лягаємо під танк. Людей тільки шкода, як тих, кого привезли так і тих хто в Україні наляканих та накручених дурними коментарями неучів- чиновників
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прям матросов нашого часу. Ще невідомо де вона буде знаходитися - зелена жаба усі канікули провела в буковелі, аж раптом Оман...
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побереги людей, ещё заразу от тебя подцепят, лучше ходи на работу.
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Зе-шваль специально устроила и организовала эту всю шумиху и провокации, не стоящую выеденного яйца, чтобы замазать попытку прорыва в местах отведения войск и замазать день День Героїв Небесної Сотні...
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Если были бы героями, то никакое шоу их бы не замазали....
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От,кретини,там карантин,і немає різниці міністр ти чи ні,нічого там шастати.Треба було ,як міністру,підготувати та обладнати місце карантину,показати це громаді і домогтися їхньої згоди,а не приймати зараз чергове ідіотське рішення і перетворювати цю проблему на шоу.
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похоже

Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/ljashko-zajavil-chto-gotov-poselit-u-sebja-neskolkih-evakuirovannyh-iz-uhanja-ukraintsev-1487780.html
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Ага знаем мы ваше проведем, приедет сфоткается, а через неделю вспливет на каком нибудь курорте
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самопожертвование тупорылого человека означает что он тупорылый.при правильной организации этих проблем не было бы. но месяца мало и срочно нужно продать землю.больше не о чем не думаем
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Ще за нею какашки виносити і утилізувати.
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Я прекрасно розумію,що влада людей ніколи не питала що і як робити,але хочу висловити свою точку зору - Вас пані Скалецька - ТРЕБА ГНАТИ В ШИЮ.
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Адійотка! Коли вже цей дешевий популізм скінчиться? Тупорилі зебіли!

А міністерство на ключ закриєш?
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Ну, щасти їй. Звісно, що таке віруси вона не знає, але крок красивий. Ще б і Вовіка туди.
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Та нах ты там кому впала)разбушевавшихся зебобиков только сам зебоба впечатлит, но не джАнтельмен он не джАнтельмен -бабу отправил на растерзание, сцикло вонючее
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Лучшеб она перед этим две недели объясняла местным людям , что у тех кого везут коронавирус не выявлен
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***** когда закончится шоу и пиар, а просто начнут работать, *****************
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Дура. если они на карантине, значит могут быть заразны.и, прикиньте, какой эпик фейл будет , если министр здравоохранения таким вот макаром заболеет, да еще и умрет, не дай Бог, конечно.Но премия Дарвина будет гарантирована Глава МОЗ Скалецька: Проведу наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю людьми - Цензор.НЕТ 6588
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...не духарилась ты бы так барышня, вирус то этот лабораторный..амеры своих "узников" далеко в прериях спрятали под охрану усиленную..не тот случай, когда понты колотить можна...
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