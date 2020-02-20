 Глава Минздрава Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая людьми

Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", – написала министр.
Скалецкая отметила, что подготовка к эвакуации готовилась тщательно и были подготовлены безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.
"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас", – написала она.
Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать "усмирению ситуации и примирению".
Она также поблагодарила всех, кто работал над эвакуацией - экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.
Блин, девочка явно перечитала сказки про Матросова ( не кота Матроскина, если че)
Это министр?
Больше нет .. слов? , букв?((((
А преміальні за ПОДВИГ?!!!
не ну страна скатилась до полного идиотизма
всем бы попукать да поскакать
на смартфонах поПисать и т.д.
ну и министры туда же
таки пару полудурков и успокоит тетя
Чи позиціонує. Їй це треба
Мені - ні
Ні?
это будет первое выполненное зебилами обещание!
а та толпа что там стоит, значит чужие
Прилетевшие из Китая могут быть носителями вируса.
Это не повод,относиться к ним негативно,блокировать дороги и т.д.
Но принять,наблюдать-сохраняя меры предосторожности нужно.
Иначе зачем маски,средства защиты для сопровождающих,изоляция на 14дней-когда каждый желающий,типа этого министра,может находиться с ними в одном помещении.
Кидаються из одной крайности в другую...
https://www.youtube.com/watch?v=mMO2hg6Lc_g
P.s. "Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. (Филатов)
1. Будем ли эвакуировать людей -> да тогда вопрос №2 Где будем устраивать карантинную зону. 3. Что необходимо учесть в карантине? 4. Начинаем строить красить КРУГЛОСУТОЧНО.
Или лать четкий ответ "НЕТ" на первій вопрос. А говорить не надо.
Выполнит - красава. Не выполнит - очередная балаболка.
бояться одне одного ?
"У нас ведь не работают украинские каналы. Мы смотрим "Россию", там только сегодня начали об этом рассказывать. У нас отключили украинские каналы".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201711_1582219579
Ты кто такая? В чем заключаются твои обязанности?
Если расчет на то что люди поведутся на это?
"Дебилы, *****"(с)
Ты пришла к власти, обязана была добится от Зерро не только разъяснительной работы но конкретных дел по организации места для карантина. Два месяца круглосуточно люди должны были работать, для того чтобы создать карантинную зону (Строитить, краситиь, устанавливать оборудование). А теперь самое простое и идиотское решение - сбежать от ответственности, сесть вместе с возможно зараженными людьми. Дура.
падлюки ви, провокатори...
Ляшко заявил, что готов поселить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/ljashko-zajavil-chto-gotov-poselit-u-sebja-neskolkih-evakuirovannyh-iz-uhanja-ukraintsev-1487780.html
А міністерство на ключ закриєш?