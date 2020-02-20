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 В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция

В результате столкновений в Новых Санжарах (Полтавская область) из-за привезенных в санаторий Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев пострадали 10 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177006
 
 
 Топ комментарии
 
Одно и В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3042 тоже пишешь под всеми темами...
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Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!
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В Україні розгулює кримінал,а поліцаї з народом борються.Владе не змогла зробити в країні ізолятор,а дебіли-поліцаї давай народ бити.Розумний народ, оголосив би всеукраїнську непокору і перестав би кормити це лайно.
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Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!
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Владислав Сергеевич написал:

"Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!"

ув.Владислав, полностью поддерживаю ваше мнение: стыдно и страшно смотреть на эту подлую подоночную реакцию гнид и шкурников. Законченная сволочь.

Если бы этих украинцев из Китая доставили бы на карантин в США или в Канаду, то их бы там сразу окружили вниманием, заботой и любовью многие сотни всевозможных гражданских активистов-волонтеров из местных гуманитарных организаций.
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ну сначала отвезли на военную базу в пустыню на карантин, где было б самое современное оборудование и персонал, а потом да
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Предлагаю такую гниду как ты поселить рядом с прибывшими на карантин но без маски. Будишь с ними одним воздухом патриотизма дышать
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Это дно я вот с Полтавы, вы нелюди чего... так всполошились, есть у меня родственики в Санжарах, там есть несколько депутатов которые за порошенко, вот они и начали эту бучу, в Санжарах люди адекватные как и по всей стране, есть правда ********!!!!!!!!!!! вышло 100человек или кто то будет спорить??? как раз лохторат ВОРА ПОРОШЕНКА и его жены марины!!!!! в Санжарах примерно 9000 тыс людей!!!!!!!!!!!
копирую лень писать!!!!!!!
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Одно и В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3042 тоже пишешь под всеми темами...
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Не верю что только один гражданский пострадал. Ну и в ОП уже уверены что это всё организовали политические конкуренты. Наверное это имено они отправили туда полицейских на БТРах?) Эти дебилы везде видят заговор. Не понимая что народ в стране очень разношерстный с совершенно разными мнениями. Их 73% процента уже давно нет, и их уже ненавидит большая часть страны.
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Ну аваковці отфігачили зєбілів, це приємно.
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под эту ситуацию лучше подходят слова Скрипача из Кин-Дза-Дза: - Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю и Владимир Николаевич тоже
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Это хохлы,а не Украинцы,по всем каналам этот позор показаали
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ганьбу влади вони продемонстрували.
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Какую власть?я про то что творилось в Санжарах,все страны эвакуировали,и у них встречали и селили на карантин без позора,а это какое то быдло,других слов не подобрать
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так в інших країнах нормально підготувались.
а в нас місцева влада тільки в 12 годи ночі дізналась, що їм привезуть китайців.
ви бачили, що вони всі в масках, отже є підозра на хворобу когось з них.
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А вот весточка из Полтавы====
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Это дно я вот с Полтавы, вы нелюди чего... так всполошились, есть у меня родственики в Санжарах, там есть несколько депутатов которые за порошенко, вот они и начали эту бучу, в Санжарах люди адекватные как и по всей стране, есть правда ********!!!!!!!!!!! вышло 100человек или кто то будет спорить??? как раз лохторат ВОРА ПОРОШЕНКА и его жены марины!!!!! в Санжарах примерно 9000 тыс людей!!!!!!!!!!!
копирую лень писать!!!!!!!
20.02.2020 22:20

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Почему лживый? Посмотри по форуму - вся порохосрань на стороне блокирующих.
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А это не моё, это скрин из заспамленного Внаслідок заворушень у Нових Санжарах постраждало 9 поліцейських і 1 цивільний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7416
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А скоко на обмен с рашей отловили? Там хороший урожай должен быть.
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А що неможна було зробити ізолятор у міністерстві внутрішніх справ? І аваков був би довольним і поліцаї теж не постраждали би.І весь світ побачив би, як влада заботиться за людей.А ще краще зробити ізолятор у Верховній Раді.Нехай весь світ бачив би заботу "депутатів".
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