 В результате беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.
"Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!"
ув.Владислав, полностью поддерживаю ваше мнение: стыдно и страшно смотреть на эту подлую подоночную реакцию гнид и шкурников. Законченная сволочь.
Если бы этих украинцев из Китая доставили бы на карантин в США или в Канаду, то их бы там сразу окружили вниманием, заботой и любовью многие сотни всевозможных гражданских активистов-волонтеров из местных гуманитарных организаций.
копирую лень писать!!!!!!!
а в нас місцева влада тільки в 12 годи ночі дізналась, що їм привезуть китайців.
ви бачили, що вони всі в масках, отже є підозра на хворобу когось з них.
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Это дно я вот с Полтавы, вы нелюди чего... так всполошились, есть у меня родственики в Санжарах, там есть несколько депутатов которые за порошенко, вот они и начали эту бучу, в Санжарах люди адекватные как и по всей стране, есть правда ********!!!!!!!!!!! вышло 100человек или кто то будет спорить??? как раз лохторат ВОРА ПОРОШЕНКА и его жены марины!!!!! в Санжарах примерно 9000 тыс людей!!!!!!!!!!!
копирую лень писать!!!!!!!
20.02.2020 22:20