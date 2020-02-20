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 Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах

Производства расследуют по по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один мужчина пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей", — сказано в сообщении.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Полицейские проинформировали, что были вынуждены применить меры физического воздействия.

"Предостерегаем протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию. Любая попытка возобновить столкновения будет немедленно прекращена. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", — пообещали в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "У нас нет, как в Австралии, санатория на острове", - Аваков в Новых Санжарах. ВИДЕО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177005
 
   
 Топ комментарии
 
Це провокація влади і поліції.
Хто вам винний, що ви дієте так тупо і неорганізовано.
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Уровень истерии секты свЯтого пЯтра - дошел до очередного опупея,

Так опозорить всю Украину - на весь мир а теперь еще пишут в коментах что это оказывается сама власть организовала провокацию .... жесть. .

Ну не выбрал народ Украины петю - вора. И не станет ни кто считать мальдивского барыгу человеком и скучать по нему - хоть весь цензор заср...е. (что в принципе уже и сделано)
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Шо Зеленського під варту за провокацію ні не може бути Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2757
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А как относится к этому советский народ из Украины?
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Сейчас еще Гончарук доедет, над ним надругаются. Так что 100% будет 3 дела Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2395
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завтра министр здравоохранения,премьер министр уйдет в отставку,президент извинится! Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 4243шучу,мы же европейцы!
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І прєдводітєлю опять дайте повєстку в ДБР...
Ілі он опять в єуропу уєхал? Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 5086
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Там нема чого розслідувати! Все зафіксовано! Гопоту з Нових Бидляр на нари, замовників та організаторів на пожиттєве!
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журналист страна ua проверила состояние этого санатория. вывод. полная ж....па. утвкрждаю. это очередная куча дерьма для Зеленского. но не знаю от кого
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страна ua..?

Це той підкацапний сайт де Гужва працював ? Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6295
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при чем сдесь кто и откуда. вы просто поп...здеть или показать что много знаете? баба правду сказала. что никто там ни....уя не готовил. обычный на зиму заброшенный санаторий
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Правда и странаюа - вещи не совместимые. Вы бы почитали что они о Майдане писали...
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Дай плиз ссылку. Что-то я найти не могу.
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Сепарский источник новостей - плохой источник новостей.
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если меня предупредят что сосед больной туберкулезом, спидом и сиб. язвой то мне пох.... кто это сказал. если это правда.хоть прессекретарь путина
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Вы полностью в ордынской системе ценностей. Дают - бери, бьют - беги. Она основана на животных рефлексах (пишу как констатацию факта а не оскорбление, не подумайте чего дурного), но не человеческой логике. Если хотите жить среди людей, а не по закону джунглей - избавляйтесь от этой системы.
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їм треба розхитати ситуацію - не звертайте уваги
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А у нас вже є стаття: " За перевищення інстинкту самозбереження в умовах відсутності медицини"?
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Не верю своим глазам , это точно происходит в Украине ?
Агрессивно настроенное быдло - это точно украинцы ???
А как же единство , сплочённость , человечность ?
С такими соотечественниками и врагов не надо !
Параша от радости руки потирает ...
Это просто ПОЗОР какой-то...
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Де ви там побачили бидло? От вам в сусідню квартиру з загальною вентиляцію підселили б хворого на чуму, через місяць зачиняється маленька лікарня, де і так лікарів нема і грошей на ліки у вас немає.
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Сама "Киевская" звідкіля? Або батьки? "ни кого" Поліція почала два провадження після заворушень у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3685
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Ирина, скажи адресок, тебе дверную ручку носовичком эвакуированного натрут. И кто тогда будет быдло , с таким отношением к своим согражданам и с такой медициной? Кстати, для меня соотечественники именно Санджаровцы. Простые трудяги, и тут такая беда на голову свалилась.
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Какая беда на них свалилась? Халявная водка?
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Я уже давно понял: ***** страну объединил, а Петя устроил разбрат!!!
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Душевные, добрые люди......а ведь могли и из пулеметов по автобусику вдарить
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Подозреваемый в организации беспорядков Зорян и Шкиряк, ой Зелин и Авяк.
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..министр здравохраны который , нафиг в отставку, вместе со таварисчи зиленыя...бестолочь. конченая, за месяц не подготовить место для карантина...так на весь мир опустить народ...
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Предлагаю этих гнид, которые перекрывают дороги и закидывают камнями автобусы с нашими согражданами, лишить гражданства и выдворить за территорию страны!
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Это уже слишком. Но отправить на пару годков "на обсервацию" их не мешает.
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Предлагаю такую гниду как ты поселить рядом с прибывшими на карантин но без маски. Будишь с ними одним воздухом патриотизма дышать
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И жодний зебіл не проти рішень цього провокаційного заклику!
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Якось не правильно все в цій історії. По дурному......
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Зеленский на брифинге. Не дословно, но близко по тексту. -- Мы знаем, какие политические партии подбивают людей на протесты в Новых Санжарах. ***** Вова, за тебя там проголосовало более 80%!!! Кого там можно подбить?
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"мы знаем, какие политические..."

"Я не буду их называть, но вы их всех прекрасно знаете" ((c) Лукашенко)
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подивіться на ці ********* палочки

сайт кварталу 95 із віршиками:
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей."

нижче глум ! - памятна стела Небесної Сотні

Сотні Майдану шевронів не носили....... Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2069
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куда ни посмотри,где не коснись,международная политика,кадровая политика,экономика,здравохранение,мвд,таможня,права человека-везде ж@па!
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И опять набежало тролей, ну что тут поделать, в Китае их триста тысяч власть прославляют.
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"Майдан - негативное явление" ((c) Богдан)

Как доказали уЗеленские, и именно сегодня, что он был прав...
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Хтось рахував,яка за ліком ця новина на Цензорі про операцію Зєлєнского "евакуація-протести " ?
Якось і загубилася акція під ОПУ з вимогою припинити капітуляцію і звільнити Єрмака....
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Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана.
Панику создала власть. И создала ее своим тупым бездействием. Если кратко, то нужно было бы за последние недели сделать несколько вещей:
1. Обеспечить десятки выступлений министра здравоохранения и инфекционистов на всех телеканалах.
2. Показать подготовленные инфекционные боксы и рассказать, что мы готовы к тому, что одновременно может заболеть несколько сотен человек.
3. Очень жестко отреагировать на заявления представителей монобольшинства о том, что они против того, чтобы сюда возвращались люди из Китая.
Ничего этого не было сделано. Вместо этого мы слышали от Зе-представителей, что короновирус - это маркетинговый ход, а премьер сказал, что двойное оцепление у самолета из Уханя нужно, чтобы вирус не прорвался. Ну, а президент в своем выступлении после российской атаки в Золотом сразу перешел к коронавирусу, тем самым приравняв его к войне и еще больше подогрел панику.
Сейчас в стране паника. Но ключевая проблема власти состоит в том, что они думают только над одним вопросом: как вирус ударит по их рейтингу. А такая логика приводит к обострению внутренней ситуации.
Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана. Как результат из-за полного провала в коммуникациях с народом, который живет в Телеграмм-каналах и видосиках, привел к тому, что в массовом сознании есть один чиновник, который что-то делает (Аваков), а все остальные, которые спрятали головы в песок.Между тем сейчас на Банковой думают над одним вопросом: какую бы запустить такую ​​тему, чтобы перебить Новые Санжары. Там просто не понимают, что сначала нужно что-то сделать в Новых Санжарах, а уже потом перебивать тему.
https://www.dsnews.ua/politics/sanzhary-mogut-stat-vradievkoy-20022020132200
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А в книгах "PR акция для чайников" и "Как развести зе-лохов" по-другому написано?
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Ну якщо "бидло" не іде в стойло, то воно вже не бидло. На відміну від кацапів-рабів.
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на жаль, бидло ще досі в стойлі, добре що не всі українці - це бидло
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Ви особисто в стойлі, ви бидло? Бо тільки бидлу байдужі і своє здоров'я, і своя доля. Це характерно саме для бидла.
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Якраз дикуни нехтують і безпекою, і власним зворов'ям, і навіть долею власних дітей. Як от недавно якийсь рюській "батько" кинув двох дітей в аеропоту. Тобто Ви перекрутили все з ніг на голову. Чому, Ви кацапка...?
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сьогодні символічний день:

у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників

ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!



сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ

Зельонській владі не вірить вся Україна !
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риба гниє з голови, але зараз не риба а хер з раялем
а ви жрі те
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