 Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
"Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один мужчина пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей", — сказано в сообщении.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.
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Полицейские проинформировали, что были вынуждены применить меры физического воздействия.
"Предостерегаем протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию. Любая попытка возобновить столкновения будет немедленно прекращена. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", — пообещали в полиции.
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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.
Ілі он опять в єуропу уєхал?
Це той підкацапний сайт де Гужва працював ?
Агрессивно настроенное быдло - это точно украинцы ???
А как же единство , сплочённость , человечность ?
С такими соотечественниками и врагов не надо !
Параша от радости руки потирает ...
Это просто ПОЗОР какой-то...
"Я не буду их называть, но вы их всех прекрасно знаете" ((c) Лукашенко)
сайт кварталу 95 із віршиками:
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей."
нижче глум ! - памятна стела Небесної Сотні
Сотні Майдану шевронів не носили.......
Как доказали уЗеленские, и именно сегодня, что он был прав...
Якось і загубилася акція під ОПУ з вимогою припинити капітуляцію і звільнити Єрмака....
Панику создала власть. И создала ее своим тупым бездействием. Если кратко, то нужно было бы за последние недели сделать несколько вещей:
1. Обеспечить десятки выступлений министра здравоохранения и инфекционистов на всех телеканалах.
2. Показать подготовленные инфекционные боксы и рассказать, что мы готовы к тому, что одновременно может заболеть несколько сотен человек.
3. Очень жестко отреагировать на заявления представителей монобольшинства о том, что они против того, чтобы сюда возвращались люди из Китая.
Ничего этого не было сделано. Вместо этого мы слышали от Зе-представителей, что короновирус - это маркетинговый ход, а премьер сказал, что двойное оцепление у самолета из Уханя нужно, чтобы вирус не прорвался. Ну, а президент в своем выступлении после российской атаки в Золотом сразу перешел к коронавирусу, тем самым приравняв его к войне и еще больше подогрел панику.
Сейчас в стране паника. Но ключевая проблема власти состоит в том, что они думают только над одним вопросом: как вирус ударит по их рейтингу. А такая логика приводит к обострению внутренней ситуации.
Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана. Как результат из-за полного провала в коммуникациях с народом, который живет в Телеграмм-каналах и видосиках, привел к тому, что в массовом сознании есть один чиновник, который что-то делает (Аваков), а все остальные, которые спрятали головы в песок.Между тем сейчас на Банковой думают над одним вопросом: какую бы запустить такую тему, чтобы перебить Новые Санжары. Там просто не понимают, что сначала нужно что-то сделать в Новых Санжарах, а уже потом перебивать тему.
https://www.dsnews.ua/politics/sanzhary-mogut-stat-vradievkoy-20022020132200
у цей 2014 день хлопці на Майдані стояли плече до плеча і віддавали життя "за други своя"
і сьогодні ж повстали Нові Санжари проти повернення наших співвітчизників
ми змінились ?
ні !!!!
ми як і в 14-му вірим в себе і в своїх товаришів,
але, як і раніше НЕ ВІРИМО УРЯДУ !!!!!!!!!!!
сьогодні Зеленський та його "слуги-підніжки - грязь всієї України"
показали свій реальний рейтинг - Нові Санжари не вірять компетентності ключових міністрів нашої безпеки уряду Зеленського: міністру охорони здоровья та міністру внутрішніх справ
Зельонській владі не вірить вся Україна !
а ви жрі те