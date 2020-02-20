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 "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, лететь в Китай за украинцами вызвались в 5 раз больше летчиков и бортпроводников, чем было нужно.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда директор авиакомпании SkyUp Александр Альба поручил подобрать добровольцев из числа летчиков и бортпроводников, то реакция была следующая: "Мы поставили вопрос сотрудникам компании, кто хочет выполнить этот рейс. Как минимум 50% всех летчиков и бортпроводников вызвались. Они сказали, что это их работа и прямая обязанность. Таких добровольцев было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы совершить полет", — написал Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Замглавы МВД добавил, что такая же ситуация была и при отборе врачей и полицейских для сопровождения эвакуации.

"И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Невзирая на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии", — отметил Геращенко.

По словам замминистра, он пишет это, чтобы люди знали, что абсолютное большинство граждан поддерживают действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев.

"Не надо судить всех наших сограждан по отвратительным поступкам немногих наших спровоцированных и экзальтированных соотечественников! Господь им судья ..." — добавил Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук срочно вылетает в Новые Санжары

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.

От добровольцев не было отбоя, - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая 01От добровольцев не было отбоя, - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3177004
 
   
 Топ комментарии
 
Ой антоніна, антоніна, хто тобі ще вірить.
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Ну наконец то, а я все думал куда он пропал?
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Ой антоніна, антоніна, хто тобі ще вірить.
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Бубочка вне очереди наверное вместе с трехподбородковым Геращенко и садомитом рюкзаковичем....
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Ну наконец то, а я все думал куда он пропал?
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Геращенко, не ментовская, а просто проститутка.
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Так само як і бажаючих поселити їх в своїх домівках на карантин.
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От до чого ці понти? Тобто ти не проти прийняти хоч одну особу з евакуйованих у себе вдома?
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везите ко мне, 1-2 приючу, в отличие от вас, деланных патриотов.
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Це так зручно! Ну то пиши призвіще та адресу. Особисто той скрин Гончаруку у твіттер відправлю!
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Все против размещения радиоактивных отходов. Проводили эксперимент. Вот вам контейнер размером с термос. В нём радиоактивные отходы от АЭС. Вот вам 3-5-8 дозиметров. Вот телефон горячей линии. А вот 500 долларов за один день хранения. Завтра мы приезжаем к вам домой, вы показываете контейнер - мы отдаём деньги. При малейшем подозрении на утечку радиации контейнер будет заменён. Но только честно, берёте?
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антоніна в якому окопі сиділа?
тарєлку шаршавую подарітє добровольцу.
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Об'яву вони повісили біля санаторію в Нових Саржнах ???😈
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Так они же целый конкурсный отбор прошли, по словам Геращенко, чтобы вытянуть этот лоторейный билет "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 7148
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И правильно делают. ( я о экипажах самолета ).
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs

https://www.youtube.com/watch?v=hdbIhwKPoqs

Короновирус,--- свежая правда из Китая..
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Хоть лётчики не засцали, не то что жители Санджар, стыдно.
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Где вы там жителей Санжар видели? Только одна коренная санжарянка засветилась "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 6155
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Поедь гамно туда и помоги на карантине, а то пис..ть на диване много ума ненада
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Чем помочь на карантине? Шпану разгонять, которая мешает? Или доктора заменять неквалифицированным персоналом?
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Иди медбратом в санаторий , стыдливый ты наш. Докажи свою храбрость не на словах, а на деле.
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Лизоблюд хоче сказати, що всі були патріоти окрім містечок куди хотіли завезти евакуйованих з Китаю. Так всі тільки за, людей шкода, тільки потенційна загроза для всіх набагато вище. І так як ви організували цей "порятунок" зайве тому підтвердження. За таке саджати треба.
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Да нет там на самом деле большой угрозы, но отношение к людям как к эвакуированным так и местным как к скоту просто зашкаливает.
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Есть в Украине достойные люди, есть.
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они везде есть, даже в Белой Руси, но Антона Геращенко это не касается)
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быдла рускае, ніякай «бэлай, шэрай, зялёнай» СРУсі не існуе, погань руснявая.
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Ось це правильно, ніколи не забувай свою мову. Ти тепер зрозумів хто я?
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Ні звичайно, не буде, я просто патріот своєї країни.
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Одобряешь поступок Зеленского по спасению граждан своей страны?
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Антонин а ты знаешь что у Пиннокио рос нос когда врал, а ты толстеешь?
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Ти гальмуєш. Мітингує саме електорат Зеленського.
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Срочное сообщение! Источники сообщают, что Юзик на стрелке в Кривом Рогу порешал все с короновирусом. Задавил авторитетом. Между булками.
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Ти вже всі тарілки повилизував в бухветі?

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До чого тут ці тарілки? Так, він невихований, і що - це якимсь чином нівелює те, що ти шкура?
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За 4,5 державних ляма, так? Озвучте заробіток SkyUp за цю подорож.
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От добровольцев не было отбоя..

или Геращенко брешет или там летчики - кретины.
- Кто желает полететь туда где зараза и люди мрут как мухи?
Лес рук.. Я! Я! Я! Я!
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Вопрос цены.Оплаты за рейс.С коэффициентом риска.
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Господин Геращенко: Когда посадят порошенко, Тимошенко и др. г.
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И этот свой циллюлит решил показать Украине "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2808
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Помнится еще пара аваковских друзей Зорян и Шкиряк проводили так же успешно эвакуацию из Непала.. Мастерство не пропьешь=)
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Это дно я вот с Полтавы, вы нелюди чего... так всполошились, есть у меня родственики в Санжарах, там есть несколько депутатов которые за порошенко, вот они и начали эту бучу, в Санжарах люди адекватные как и по всей стране, есть правда ********!!!!!!!!!!! вышло 100человек или кто то будет спорить??? как раз лохторат ВОРА ПОРОШЕНКА и его жены марины!!!!! в Санжарах примерно 9000 тыс людей!!!!!!!!!!!
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Авакова теж в той санаторій на карантин, з вибитих вікон автобусів міг вірус підчепити. Коли весь кабмін захворіє, що бідним українцям робити?
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Еще один вирусолог. Вирусу плевать зеленый ты или не зеленый. Схарчит всех невзирая на политические предпочтения..
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Во время 2МВ хорошие комиссары поднимали бойцов на подвиги , первыми поднимались в атаку и первыми погибали , если не от вражеских пуль , то от своих в спину . Не делайте пиар на чужом горбу , не надо .
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Якби ви,кретини,за декілька днів показали б представникам новосажарівської громади облаштовані бокси,автономну каналізацію,вентиляцію,як будете знезаражувати все,доставляти продукти ,контролювати пересування і ін. то ніяких проблем би не було,і в інших частинах України також.Але ж показати вам нічого.Тому винуваті в цих подіях не люди(які також хочуть хоч якоїсь поваги та гарантій для себе,вони ж не індіанці-тубільці а громадяни України також),а ви- влада зелених кретинів.
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Неожиданно. Интересно, а чего ради вроде бы умственно здоровым людям очень захотелось рискнуть своим и здоровьем близких?
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Не хотелось - просто существуют ответственные люди.
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да-да, "не было отбоя.." , что некоторые даже предлагали хабаря шоб туда полететь.. "Від добровольців не було відбою", - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю - Цензор.НЕТ 1901
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Ну так и есть - 50% ответственных, а 50% - шкуры. Первые вызываются добровольцами, а вторые - занимаются саботажем.
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Я "дуже зворушений", що хтось хтів заробити чи справді добровільно визвався (у що не дуже вірю), але Антоша, від тебе чути будь що просто тошнотворно - ти ж тарілки вилизуєш, перехиляючись через черево, що тобі заважає ! Ти ж не політик, а звичайний блазень, не гірше Зеленського. Та навіть гірше, бо він президент, а ти ніхто, і грати куєм на роялі набагато креативніше, ніж публічно вилизувати тарілки.
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"И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Невзирая на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии", - отметил Геращенко.
сколько же идиотов во власти.
от добровольцев нет отбоя, но никто из них не отказался.
данный замминистра - профнепригоден.
утром он должен быть уволен, причем добровольно, но так - что бы не смог отказаться.
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