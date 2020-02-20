 "От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая

Об этом Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда директор авиакомпании SkyUp Александр Альба поручил подобрать добровольцев из числа летчиков и бортпроводников, то реакция была следующая: "Мы поставили вопрос сотрудникам компании, кто хочет выполнить этот рейс. Как минимум 50% всех летчиков и бортпроводников вызвались. Они сказали, что это их работа и прямая обязанность. Таких добровольцев было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы совершить полет", — написал Геращенко.
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Замглавы МВД добавил, что такая же ситуация была и при отборе врачей и полицейских для сопровождения эвакуации.
"И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Невзирая на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии", — отметил Геращенко.
По словам замминистра, он пишет это, чтобы люди знали, что абсолютное большинство граждан поддерживают действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев.
"Не надо судить всех наших сограждан по отвратительным поступкам немногих наших спровоцированных и экзальтированных соотечественников! Господь им судья ..." — добавил Геращенко.
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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.
тарєлку шаршавую подарітє добровольцу.
https://www.youtube.com/watch?v=bdsUTzP5Ycs
https://www.youtube.com/watch?v=hdbIhwKPoqs
Короновирус,--- свежая правда из Китая..
или Геращенко брешет или там летчики - кретины.
- Кто желает полететь туда где зараза и люди мрут как мухи?
Лес рук.. Я! Я! Я! Я!
сколько же идиотов во власти.
от добровольцев нет отбоя, но никто из них не отказался.
данный замминистра - профнепригоден.
утром он должен быть уволен, причем добровольно, но так - что бы не смог отказаться.