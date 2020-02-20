 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Информации более чем достаточно, потому что столько брифингов от президента, от премьер-министра, от СНБО, Минздрава, Верховной Рады еще никогда не было ни по одной ситуации в стране. Но некоторым политическим силам очень выгодно сегодня сделать дешевый хайп и заработать дешевые политические дивиденды", — сказал он.

Радуцкий считает, что эвакуация украинцев из Ухани была организована по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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"Если, не дай бог, во время этой обсервации кто-то заболеет (а такое возможно), они тут же будут из этого санатория специальным транспортом отправлены в больницу, которая приспособлена именно для этой инфекции", — добавил депутат.

"Все, что есть сегодня в мировом опыте Германии, США, стран, которые уже забирали своих граждан, мы сделали не меньше, чем они, а в некоторых вещах даже немного перестраховались", — подчеркнул Радуцкий.

Глава комитета напомнил, что из Ухани забирали только тех, у кого не было никаких признаков заболевания.

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"Кстати, сегодня закончился 14-дневный срок после прилета последнего самолета (еще когда были разрешения на полеты в Китай регулярных рейсов). Ни один человек, которых мы все отслеживали на 5-й и на 14-й день, не заболел, и эти люди уже не под наблюдением", — отметил он.