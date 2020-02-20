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 Политика Украины
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Все про:эвакуация (525) Слуга народа (674) Радуцкий Михаил (50) COVID-19 (127)

 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, член фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает необоснованными обвинения в коммуникационном провале украинской власти в ситуации с эвакуацией украинцев из Китая.

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Информации более чем достаточно, потому что столько брифингов от президента, от премьер-министра, от СНБО, Минздрава, Верховной Рады еще никогда не было ни по одной ситуации в стране. Но некоторым политическим силам очень выгодно сегодня сделать дешевый хайп и заработать дешевые политические дивиденды", — сказал он.

Радуцкий считает, что эвакуация украинцев из Ухани была организована по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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"Если, не дай бог, во время этой обсервации кто-то заболеет (а такое возможно), они тут же будут из этого санатория специальным транспортом отправлены в больницу, которая приспособлена именно для этой инфекции", — добавил депутат.

"Все, что есть сегодня в мировом опыте Германии, США, стран, которые уже забирали своих граждан, мы сделали не меньше, чем они, а в некоторых вещах даже немного перестраховались", — подчеркнул Радуцкий.

Глава комитета напомнил, что из Ухани забирали только тех, у кого не было никаких признаков заболевания.

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"Кстати, сегодня закончился 14-дневный срок после прилета последнего самолета (еще когда были разрешения на полеты в Китай регулярных рейсов). Ни один человек, которых мы все отслеживали на 5-й и на 14-й день, не заболел, и эти люди уже не под наблюдением", — отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3177003
 
 
 Топ комментарии
 
Филатов назвал виновных в панике украинцев из-за коронавируса: "Привыкайте, сами виноваты"
Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook, защитил паникующих украинцев заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках.
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.

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Ага , особенно доходчиво Дубинский, убеждал, когда говорил , что отбил свой округ от эвакуированных.
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це в своїй хворій уяві слуги щось комусь пояснили а насправді два тижні проводили евакуацію а в результаті наложили собі в штани
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"подтянули шины- РОШЕН, вбросили чуть-чуть деньжат( учитывая ЖАДНОСТЬ затейника)"

А ну-ка Катерина поподробнее -кто, где , когда, кому.
Иначе вы подстрекательница и брехуха
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"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы.
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в Венесуэле водитель троллейбуса президент,и ничего ,справляется! "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан - Цензор.НЕТ 1029
"Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан - Цензор.НЕТ 7328
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Протестующие действуют по принципу -моя хата з краю я ничого не знаю !! Это еще раз показывает насколько много людей с хуторянскими взглядами Им до европейцев идти и идти
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В Китае люди хотели чтобы этот Ухань вообще изолировали вместе с людьми. Так что люди везде одинаковые если что-то касается их безопасности.
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Если у Радуцкого все ясно и понятно, то и предоставил бы клинику "Борис" для эвакуированных !
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Нормально все було зроблено - людей евакуювали , розмістили на карантин - влада , нарешті , почала робити все як слід .

А провокаторів , що підбурювали народ , знайдуть і покарають !
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Овва, невже таки канал г+г закриють, який і створив інфантильне та безмозке стадо зебілів. "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян - Цензор.НЕТ 1379
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Те, що сьогодні відбувалось у Нових Санжарах, просто позор для нас, як нації. Невже за той час, відколи лютує вірус і стало зрозуміло, що прийдеться евакуювати наших людей, не змогли знайти якийсь санаторій десь у лісі, далеко від населених пунктів і обладнати його? Гнати ту безтолоч Скалецьку з поста міністра. А ще на те все дивились іноземні громадяни, яких взяли на борт! Позорище, тай годі!
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Да могли на корабль поместить и по Днепру катать
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почему не провели соцопрос, не провели дискуссию, не спросили у народа, как зеля всем заливал...
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влада , нарешті , почала робити все як слід???
влада обосралась в очередной раз
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у СН что ни день-то "зашквар"...! "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян - Цензор.НЕТ 2316 они так войдут в книгу рекордов Украины...редкие "дятлы"...ничто "челавеческое им не чуждо"...профаны и популисты...тупо "про_ющие" доверие народа Украины...ДНО...!
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А ось вам і ще один брехун і кандидат отримати пінка в ср_ку. Це вам не зарплати від 200 тисяч собі нараховувати.
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"пінка в ср_ку" - хіба що будівельної пінки і поки з рота не почне бульки пускати! "Інформації більш ніж достатньо", - Радуцький зі "Слуги народу" вважає, що влада гідно пояснила українцям все про коронавірус та евакуацію співгромадян - Цензор.НЕТ 1955
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невозможно объяснить тому кто не хочет слушать - своя рубаха ближе к телу...
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Ну они даже не понимают что такое коммуникация... Не нужны людям эти брифинги Зеленского. Нормальная коммуникация это когда власть умеет слушать людей, а не только умеет говорить.
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Були б люди з нормальними головами при владі і народ би їм довіряв і не боявся що дибіли витворять якусь хєрню з будь якої дрібниці ,не те що зі смертельної епідемії!
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Pavlo Nuss с Nuss Pavlo.

И запомните друзья! За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя Несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис а также абсолютно и полностью подконтрольны ему кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, не «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одной из пророссийских изданий да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган и никто из нас не имеет права осуждать их настроения. Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствия действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус. Уже не первый раз в критической ситуации Зеленский подходит и не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти. Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
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Очередной долбо...б от "свидетелей Зерро". Толку от бесприцендентного количества брифингов, выступлений и объяснений - Зерро. А вот если бы, вы, нчали заматься делом и показли как готовтся власть к карантину , ну на пример равернули карантинную инфроструктуру в тех же Санжарах, и люди видели б, что власти готовятся к эвакуации. А так "Пи....ть не мешки тягать". Полностью не дееспосбная власть, допускающая, по причине своей проф-непригодности и популизма, кучу ошибок и к тому же нагло врущая - результат на лицо.
Учиться надо в школе и ВУЗах, а не на государстве.

И да "Добрыми намеринями устелена дорога в ад"
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домой к себе их вези ..... хайп зелебанутых не более .... а расхлёбывать последствия будем МЫ..... так как эти успешно свалят в Оман.
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Или на Сейшелы. Один уже успешно свалил
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Этим шумом власть прикрывает свои очередные просеры - и то, что случилосьв Золотом, и очередные пленки Трубы и отношение к Дню памяти Небесной сотни, и корявую подготовку к эвакуации.
Подгадали, чтоб все свернуть на людей, уроды. Манипуляторы
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интересно -кто им режисирует...тут всё таки видна "тонкая" игра народным мнением...какая-то тварь гениально всё просчитывает... и направляет в "нужное русло"...
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У раДуцького завязана пуцька ? Сечовина вже повністю мозок затопила!
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Ще одна зескотиняка загавкала, звіздуй в біробіджан костоправ.
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Кто -нибудь может объяснить, почему никто из власти не появился в Санжарах хотя бы за день до того, как туда приехали эвакуированные.
Хотя бы за день! Я уже не говорю за несколько дней. Почему они не соизволили поставить людей в известность?
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда угрожал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе


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