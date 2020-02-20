 "Информации более чем достаточно", - Радуцкий из "Слуги народа" считает, что власть достойно объяснила украинцам все о коронавирусе и эвакуации сограждан

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Информации более чем достаточно, потому что столько брифингов от президента, от премьер-министра, от СНБО, Минздрава, Верховной Рады еще никогда не было ни по одной ситуации в стране. Но некоторым политическим силам очень выгодно сегодня сделать дешевый хайп и заработать дешевые политические дивиденды", — сказал он.
Радуцкий считает, что эвакуация украинцев из Ухани была организована по стандартам Всемирной организации здравоохранения.
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"Если, не дай бог, во время этой обсервации кто-то заболеет (а такое возможно), они тут же будут из этого санатория специальным транспортом отправлены в больницу, которая приспособлена именно для этой инфекции", — добавил депутат.
"Все, что есть сегодня в мировом опыте Германии, США, стран, которые уже забирали своих граждан, мы сделали не меньше, чем они, а в некоторых вещах даже немного перестраховались", — подчеркнул Радуцкий.
Глава комитета напомнил, что из Ухани забирали только тех, у кого не было никаких признаков заболевания.
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"Кстати, сегодня закончился 14-дневный срок после прилета последнего самолета (еще когда были разрешения на полеты в Китай регулярных рейсов). Ни один человек, которых мы все отслеживали на 5-й и на 14-й день, не заболел, и эти люди уже не под наблюдением", — отметил он.
А ну-ка Катерина поподробнее -кто, где , когда, кому.
Иначе вы подстрекательница и брехуха
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы.
А провокаторів , що підбурювали народ , знайдуть і покарають !
влада обосралась в очередной раз
И запомните друзья! За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя Несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис а также абсолютно и полностью подконтрольны ему кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, не «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одной из пророссийских изданий да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган и никто из нас не имеет права осуждать их настроения. Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствия действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус. Уже не первый раз в критической ситуации Зеленский подходит и не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти. Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
Учиться надо в школе и ВУЗах, а не на государстве.
И да "Добрыми намеринями устелена дорога в ад"
Подгадали, чтоб все свернуть на людей, уроды. Манипуляторы
Хотя бы за день! Я уже не говорю за несколько дней. Почему они не соизволили поставить людей в известность?
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда угрожал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе