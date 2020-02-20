 МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения на Донбассе", — сказала она.
"Вооруженные силы Украины открыли интенсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР", — описала Захарова взгляд российских дипломатов на случившееся.
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Она добавила, что эта "провокация" имела место накануне заседания Совбеза ООН, посвященного пятой годовщине подписания минских соглашений".
Представители РФ рассчитывают обсудить случившееся на заседании контактной группы в Минске 26 февраля, отметила Захарова.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
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Позднее члены незаконных вооруженных формирований возмущались в соцсетях ложью представителей оккупационной власти. "Сначала всем бойцам озвучили план наступления на укропов, а потом на официальном брифинге Народной милиции ЛНР Яша Осадчий заявляет, что "нет никакого наступления, а укропы сами на минах подорвались", — отметил один из них.
бубочка так озабочен, что в ноябре 2019 приказал разминировать все подходы к позициям ВСУ в районе Золотого - чтобы спецназ рашки не пострадал случайно...
Нічого у нас нікому не роблять. Можливо, що один про одного багатенько знають.
Це я все до того, що той факт, що портнов нічого крім балачок не "зробив" Порошенкові - не аргумент.
п.с. зебилы в шоке - вислюк ничего не может сделать, рейтинг валится - и лишь зашквары бубочки и его зеКо-манды - множатся ежечасно)
Но.. облом, не за что посадить.. даже фиктивные дела нарисовать - безнадежно)
Я згадав Ківалова, Кернеса, Штепу, яких (я впевнений) сам Петро Олексійович вважає зрадниками і злочинцями. І от вони не у в'язниці. Тому апелювати до того, що "якби Порошенко був винний, то вже сидів би" - хибна аргументація. Хоча, звичайно і беззаперечно, це жодним чином не доводить провину Порошенка. Навчиться читати.
Я згадав Ківалова, Кернеса, Штепу, яких (я впевнений) сам Петро Олексійович вважає зрадниками і злочинцями. І от вони не у в'язниці. Тому апелювати до того, що "якби Порошенко був винний, то вже сидів би" - хибна аргументація. Хоча, звичайно і беззаперечно, це жодним чином не доводить провину Порошенка. Навчиться читати.
Я навіть не ставив за мету "довести що Порошенко проворовался". Зрозумійте і приборкайте свою ненависть. Сподіваюсь, адвокат з "многолєтнім стажем" пояснить Вам, що аргументи, навіть коли Ви фактично маєте рацію не мають бути хибними. Тобто "Порошенко не крав, бо в мене скипів чайник" - маячня. Так само і "Портнов порвав би Порошенка, якби той був винний" - маячня. Хоча б тому, що сам Порошенко не "порвав" тих вищеозначених осіб, які прилюдно і явно чинили злочини.
клоун из 95-го взял в управление очень мощную армию, а Порошенко в 14 году за свой счет БМП заправлял и пацанов в кросовках на Марик снаряжал.
И что я вижу, как гражданин Украины?
Парад 2018 года, когда дети не моргая на наших военных смотрели, на технику, на самолеты, впитывали в свое нутро новое приветствие Украинской армии. И парад 2019 года, для сравнения, на минуточку, созданный и придуманный Бадоевым, с элементами ЛГБТ.
О чем вообще речь? Что ты мне пытаешься с чем сравнить?
Хотят ли русские войны?
И та ответит без затей:
"Хотят… до первых пи@дюлей"
Сами поребрики все это организовали, а теперь невинно озабочены.
https://twitter.com/ml_1maria/status/1228435347606032386
И зебилы твари, потому что благодаря им, это издевательство стало возможным!
Пишу комент із криворотою сардонічною гримасою.
Ще й знущається, курво алкашне.
эту лысую мразь небензю на сегодняшнем сборище Очень Озабоченных
Ничегонеделателей (ООН)... политика параши не будет меняться ни на йоту…Эта рашистская
**** читает ту же методичку от путлера, что и пять лет назад чуркин…Эти твари не уймутся
… они таки пойдут дальше по Украине…Боюсь, что половина из якобы 73 % которым пох , как жене лысому, решат
«какая разница» каким флагом махать, и побегут рисовать аквафрешы, лишь бы в их скворешник
не залетел бронебойно -зажигательный….
Цікаво інше чи порушила Офіс прокурора, а верніше відповідний прокурор кримінальну справу за згаданим фактом.
От москалі порушили..... це ж скільки за 6 років опору буде посаджено людей, коли москалі об"єднаються з зебобіками.
Обрізаним це тільки на руку.
100 років тому була така сама війна, на тому ж місті і ганебно для України закінчилась, бо при владі були такі ж пейсаті обрізані, які повірили пейсатим обрізаним москалям.
Бой века!
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление
(Это дословно)
Статью скорей всего уже удалили, но скрин с их признанием есть
- ииик, и ничьо я ни буховая. я ваапще ни пью, ииик...
Кому удалось отбить атаку? народной милиции чего? Непризнанной банды? Или корпуса ВС РФ?
Политика 20-фев, 17:539 0 0
После обстрела украинских позиций на линии разграничения советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства. Обстрел Сивохо назвал "циничной провокацией", направленной на то, чтобы сорвать мирные инициативы украинской стороны, пишет Виталий Портников.
Но если обстрел - циничная провокация российского руководства, то, думаю, сама Национальная платформа примирения и единства - это имитация мирных инициатив, а никакие не инициативы. Более того, уверен, это фактическое содействие России, Кремлю, Владимиру Путину.
Разве в Кремле не утверждают, что в Украине - внутренний конфликт?
Разве не говорят, что для достижения мира украинское руководство должно начать прямые переговоры с марионеточными администрациями псведореспублик?
Разве не утверждают, что отделение Крыма - не прямой результат российской оккупации полуострова, а ответ России на "свободное волеизъявление" крымчан на пресловутом "референдуме", итоги которого не признаны ни одной из стран мира?
Когда во власти презентуют Национальную платформу примирения, они таким образом признают сам факт существования "внутреннего конфликта" в Украине.
А это, уверен - ложь. Ложь хотя бы уже потому, что на территориях, которые были освобождены украинской армией от оккупанта, нет и не было никакого "внутреннего конфликта" с остальной частью страны.
Да, зачастую граждане, которые живут в освобожденных городах, отдают предпочтение другим политическим силам, чем избиратели в Киеве, Львове или Полтаве. Но это - демократия, а не внутренний конфликт.
Сивохо - не наивный юноша, который родился в независимой Украине и не понимает, чем отличается авторитаризм от демократии. Он учился в советской школе, поступал в институт еще в советское время. И, наверное, должен понимать, что мы с ним тоже жили в оккупированной стране.
Сама Россия была оккупирована коммунистическим режимом, а ее войска после захвата украинских земель в 1920 году стояли в его родном Донецке - чтобы просто возвратиться на Донбасс и в Крым в 2014-м и возобновить привычный оккупационный режим.
И да, местные жители и тогда, до 1991 года, и после 2014-го служили в оккупационной армии - потому что длительная оккупация на то и оккупация, что подразумевает участие в ней представителей местного населения.
В оккупации Чехословакии в 1968 году участвовали отнюдь не только советские солдаты, но и военнослужащие армий соседних стран Центральной Европы. Однако поляков трудно назвать оккупантами Чехословакии, потому что и их собственная армия действовала исключительно по воле Москвы.
Но дело не только в тех, кто служит. Дело в тех, кто просто живет. Разве господин Сивохо не помнит, как много людей в Советском Союзе имело совершенно другие политические взгляды, чем представители властей?
Разве не знает, как эти люди ходили на партийные и комсомольские собрания и выступали там с лживыми речами - только бы от них отстали? Разве не помнит, что было с теми, кто публично высказывал другие взгляды?
Я не напоминаю даже о временах, когда Донецк назывался Сталино и в этом городе людей убивали просто для "профилактики". Я говорю о тех временах, которые Сивохо уже застал.
О временах, когда существовала статья за "антисоветскую агитацию и пропаганду" - и диссиденты оказывались в тюрьме просто за то, что защищали права человека, призывали Кремль уважать собственные международные обязательства.
О временах, когда людям не разрешали селиться в Крыму просто потому, что они - крымские татары по национальности, в Поволжье - потому что они немцы, в Грузии - потому что они турки-месхетинцы.
Так вот, на Донбассе и в Крыму именно такой режим. Режим бесправия. Когда люди в массе своей просто боятся - и это естественное чувство самосохранения.
Когда тебя могут отправить "на подвал", если ты высказываешь проукраинские взгляды. Когда тебя арестовывают просто за то, что ты - крымскотатарский активист или честный журналист.
Виталий ПОРТНИКОВ