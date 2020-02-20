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Все про:МИД РФ (1296) Россия (74995) ложь (350) Захарова (205) Золотое (179)

 МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова

Дипломаты государства агрессора рассказывают, что это ВСУ устроили атаку, открыва "интенсивный огонь из различных минометных систем".

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения на Донбассе", — сказала она.

"Вооруженные силы Украины открыли интенсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР", — описала Захарова взгляд российских дипломатов на случившееся.

Читайте на Цензор.НЕТ: 93-я бригада выложила пост российского террориста, который заявил, что они атаковали наши позиции: "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов"

Она добавила, что эта "провокация" имела место накануне заседания Совбеза ООН, посвященного пятой годовщине подписания минских соглашений".

Представители РФ рассчитывают обсудить случившееся на заседании контактной группы в Минске 26 февраля, отметила Захарова.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Также на Цензор.НЕТ: Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины

Позднее члены незаконных вооруженных формирований возмущались в соцсетях ложью представителей оккупационной власти. "Сначала всем бойцам озвучили план наступления на укропов, а потом на официальном брифинге Народной милиции ЛНР Яша Осадчий заявляет, что "нет никакого наступления, а укропы сами на минах подорвались", — отметил один из них.

Источник: https://censor.net.ua/n3177002
 
 
 Топ комментарии
 
а как вислюк оманський то озабочен - машка захарова знает!))
бубочка так озабочен, что в ноябре 2019 приказал разминировать все подходы к позициям ВСУ в районе Золотого - чтобы спецназ рашки не пострадал случайно...

МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 1415
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сексуально озабочен, или как? или как европа?
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От молодці, все з ніг на голову... Чи занепокоєні тим, що Зє не дотримав домовленості, і не дав наказ до Дніпра...
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Чуть от противного. А может и логично было хоть раз лупануть со всех калибров с 2 до 4 ночи! А потом дурака включать с 7 утра что мол творят сепары и видео своих залпов выложить в сеть как стрельбу противника! Ну хоть раз!?
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а как вислюк оманський то озабочен - машка захарова знает!))
бубочка так озабочен, что в ноябре 2019 приказал разминировать все подходы к позициям ВСУ в районе Золотого - чтобы спецназ рашки не пострадал случайно...

МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 1415
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ну-ну, свынопочитатель?
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мід рф до полной глубіни ануса озабочєн МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 8755
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Кацапам кокс свіженький притарабанили......як сказав наший ********** це була провокація , видно і йому трішки перепало
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О, вот и подмога для зеленского повылазило. Давно не показывалось.
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что-то долго озабочивались... бухала небойсь, кляча?
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просто представь, если бы Порошенко действительно проворовался, что бы из него портнов или коломойский бы сделали. зЕотбросам это не понять? или ты просто тролль? галимый, тупой и скучный тролль...
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Ну Кернес "проваравался", Ківалов (якщо вірити Порошенкові, зокрема) - злочинець і т.д. І що кому з них зробили? "что би сдєлалі...! что сделалі би!"...то би і сдєлалі, що нічого. Просто прєдставь, що їм обіцяли зробити і врешті зробили "нічєво". Штепу ще згадаємо...відпустили за часів Петра Олексійовича, чи не так?
Нічого у нас нікому не роблять. Можливо, що один про одного багатенько знають.
Це я все до того, що той факт, що портнов нічого крім балачок не "зробив" Порошенкові - не аргумент.
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Справа Генерала Марченка розвалилась, суд його звільнив. Справа Свинарчуків так званих - фейк і також розвалилась. Справа Шеремета також розвалиться, це очевидно.

п.с. зебилы в шоке - вислюк ничего не может сделать, рейтинг валится - и лишь зашквары бубочки и его зеКо-манды - множатся ежечасно)
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и вот на этом фоне, "посодЮть Порошенко - и заживём!" - едимнственное (хоть и временное!) спасение для вислюка...
Но.. облом, не за что посадить.. даже фиктивные дела нарисовать - безнадежно)
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Так Портнов уже заявил, что посадить Порошенко это - общественный запрос, но не рассказал - кто этот запрос создал, подавая всякие пакости в 95 квартале на Порошенко...
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Я не казав, що Марченко, Гладковський, звинувачені у справі Шеремета, та Порошенко є злочинцями. Я звернув увагу на хибну аргументацію. Що ж Ви так збуджуєтеся.
Я згадав Ківалова, Кернеса, Штепу, яких (я впевнений) сам Петро Олексійович вважає зрадниками і злочинцями. І от вони не у в'язниці. Тому апелювати до того, що "якби Порошенко був винний, то вже сидів би" - хибна аргументація. Хоча, звичайно і беззаперечно, це жодним чином не доводить провину Порошенка. Навчиться читати.
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Я, как адвокат с многолетним стажем, не могу не согласиться. Нашу систему, тем более на таком уровне, можно гнуть, пока не лопнет, а лопать она не собирается. Но! Можно и через колено, как Тимоху с Луциком в свое время. Оснований даже через колено нету. Это факт.
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Слава Богу, что появился специалист, который сможет объяснить - доказал ли Дмитро Клочко , что Порошенко проворовался или он стал нести пургу не по сути дела? Спасибо.
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Я звернув увагу на хибну аргументацію. Що ж Ви так збуджуєтеся?
Я згадав Ківалова, Кернеса, Штепу, яких (я впевнений) сам Петро Олексійович вважає зрадниками і злочинцями. І от вони не у в'язниці. Тому апелювати до того, що "якби Порошенко був винний, то вже сидів би" - хибна аргументація. Хоча, звичайно і беззаперечно, це жодним чином не доводить провину Порошенка. Навчиться читати.

Я навіть не ставив за мету "довести що Порошенко проворовался". Зрозумійте і приборкайте свою ненависть. Сподіваюсь, адвокат з "многолєтнім стажем" пояснить Вам, що аргументи, навіть коли Ви фактично маєте рацію не мають бути хибними. Тобто "Порошенко не крав, бо в мене скипів чайник" - маячня. Так само і "Портнов порвав би Порошенка, якби той був винний" - маячня. Хоча б тому, що сам Порошенко не "порвав" тих вищеозначених осіб, які прилюдно і явно чинили злочини.
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Лишнехромосомное, так проворовался Порошенко или нет, почему ты нам не хочешь рассказать - что он украл и смарадёрил? Может ты вместо этого начнёшь рассказывать, что Моника налоги со своего квартала не платила во время войны или, что на его счёт из Привата было переведено 47 миллионов Долларов США в 2017 году? Так это нам не интересно, ты давай про Порошенко.
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Я "лішнєхромосомноє"? Ну от зверніть увагу, я не стверджував, що Порошенко проворовався, чи не так? Я звернув увагу на хибну аргументацію. За що Ви мене ображаєте? Не вмієте прочитати, бо ненависть застилає очі? Мені Вас шкода.
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И не надо сравнивать 14 и 19 года.
клоун из 95-го взял в управление очень мощную армию, а Порошенко в 14 году за свой счет БМП заправлял и пацанов в кросовках на Марик снаряжал.
И что я вижу, как гражданин Украины?
Парад 2018 года, когда дети не моргая на наших военных смотрели, на технику, на самолеты, впитывали в свое нутро новое приветствие Украинской армии. И парад 2019 года, для сравнения, на минуточку, созданный и придуманный Бадоевым, с элементами ЛГБТ.
О чем вообще речь? Что ты мне пытаешься с чем сравнить?
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глубоко из уст захаровой шото таки значит...
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..опять Маха мухоморов забористых вкурила....понесло...запойная баба. МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 7160
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А мы ещё глубже озабочены. Предлагаем померяться глубиной наших озабоченностей.
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Арахимии методички фсбшники раньше дают через своему же МИДу
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Спросите вы у тишины
Хотят ли русские войны?
И та ответит без затей:
"Хотят… до первых пи@дюлей" МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 8213
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Кацапська думка, Україну не турбує.
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Манька неудовлетворенная нарисовалась да пустите к ней быка что ли для начала МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 3758
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Ти гля як співають в один голос з арахаміями... Скоро зроблять 72-ку винуватими....
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Так а шо, кляті бандерівці обстріляли невинних повстанців дамбаса.
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Хуцпа или по-украински Наднахабність.
Сами поребрики все это организовали, а теперь невинно озабочены.
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А зеля то как озабочен... Поплачтесь друг дружке, уроды.
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Уже не для кого не секрет , что официальные заявления росии - это бред или пурга . Ху..йло , как обычно - отмалчивается , ну прям как сталин .
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Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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рад вас видеть ) я давно тут не писал ) как у вас дела ? как внук ?
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Вечер добрый! Козак растет, как на дрожжах, дякую. Спокойный, как танк МЗС РФ "глибоко занепокоєне" через бій під Золотим, - Захарова - Цензор.НЕТ 6908
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хорошие новости, пусть ему будет много здоровья и долгих лет жизни ! всегда рад вас видеть на форуме, вы один из самых лучших моих собеседников а у меня их не так уж и много
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Я сильно удивился бы ,если бы Манька во всем обвинила орков из ЛНР .А так все нормально , все как всегда, кацапы сеют войну во всем обвиняя нас , зебилы во главе с Ослом им подпевают , то ли из за своей тупости , то ли за бабло , а скорее и то и другое .Так что все в пределах нормы . Хам в свое время то же думал , что у него рейтинг большой и кацапы ему помогут если , что ............
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Интересно, Маша видела как мстит лидер группы Раймштайн, за своих дидов русским проституткам ? Трудно представить как бы она была озабочена ! 😁
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Якби несранокомандуючий були,б,ще глибше "озазбочєни"
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Гавкающее существо женского пола. Снова под коксом вещает🤔🤔🤔
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Эта бешеная лошадь что-то подозревает. Китайский язык выучила на всякий случай... МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 594
https://twitter.com/ml_1maria/status/1228435347606032386
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Тварь...
И зебилы твари, потому что благодаря им, это издевательство стало возможным! МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова - Цензор.НЕТ 7580
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Тьху, холера! Від заголовку аж похмуро реготнув. Коротко й їдуче.
Пишу комент із криворотою сардонічною гримасою.
Ще й знущається, курво алкашне.
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У рф в Україні є Зерезидент, можуть собі дозволити.
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"Вооруженные силы России открыли интенсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось произвести силами Народной милиции ЛНР", -Захарова под базарила взгляд российских дипломатов на случившееся....
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я знову ж, в 3379-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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И до сих пор у нас не разорваны дипотношения с этими мордорскими выродками
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Давно пора прекратить оглядываться на орду, кто там и что у них ляпнул. Какая разница нам от этого всего? Нужен орде будет повод - тут же придумают, как не раз это происходило. В орде нет СМИ, нет мнений, нет имеющих значение слов чиновников топ уровня. Есть только цели которых добивается пуйло. И эти цели украинцам хорошо известны. Все остальное в их пропагандистском пространстве шум.
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лучше послушайте
эту лысую мразь небензю на сегодняшнем сборище Очень Озабоченных
Ничегонеделателей (ООН)... политика параши не будет меняться ни на йоту…Эта рашистская
**** читает ту же методичку от путлера, что и пять лет назад чуркин…Эти твари не уймутся
… они таки пойдут дальше по Украине…Боюсь, что половина из якобы 73 % которым пох , как жене лысому, решат
«какая разница» каким флагом махать, и побегут рисовать аквафрешы, лишь бы в их скворешник
не залетел бронебойно -зажигательный….
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Та якось на срать на цю хвойду машку та усю кляту рабсію!!!!) ваша риголета до дупи, пішли на куй!!!!
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От, навіщо, це мерзотне кацапське ипало, розміщувати на Цензорі..!?
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На то вона і є пожежна кобтла. Ржати на всю "івановську" коли підгарає.
Цікаво інше чи порушила Офіс прокурора, а верніше відповідний прокурор кримінальну справу за згаданим фактом.
От москалі порушили..... це ж скільки за 6 років опору буде посаджено людей, коли москалі об"єднаються з зебобіками.
Обрізаним це тільки на руку.
100 років тому була така сама війна, на тому ж місті і ганебно для України закінчилась, бо при владі були такі ж пейсаті обрізані, які повірили пейсатим обрізаним москалям.
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нехай скрутять в трубочку і вставлять фуйлу замість свічечки.
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З арахамією Україні вже важко щось приховати від захарової)))
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есть такая профессия - пи#деть. Похоже Машка в своем деле профессионал.
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Не знаю как тут фото вставить, прислали скрин с лентыру, от 18.02.20 10:29. Там статья с заголовком "Давно пора: ЛНР начала наступление на Донбассе", и текст:

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление
(Это дословно)

Статью скорей всего уже удалили, но скрин с их признанием есть
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Манька-федерація щось не договорює. Хто ж її так глибоко азаботіл?
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Конечно озабочены. Захватили всего 2 блокпоста наших а хотели продвинуться на десяток километров и захватить сотню- другую наших пленных чтобы давить на очередных переговорах в Парыжэ. Ждите от кацапов очередной атаки. ***** нужна вода в крым и ему нужны козыри
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Кацапы - параша - захарова - боярошник
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МЗС РФ "глибоко занепокоєне" через бій під Золотим, - Захарова - Цензор.НЕТ 3714
- ииик, и ничьо я ни буховая. я ваапще ни пью, ииик...
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этот домик для ********** со слипшейся прической и грязным немытым ртом на другое и не способна. ложь у московитов возведена в ранг благодетели. одна из основных мокшанских духовных скреп
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" ... сіламі Народной міліціі ЛНР " , це тої міліції з якою бубочка з аваковим будуть патрулювати ОРДЛО перед передачею їм території нині підлеглій Україні ?Тобто без всяких бойових дій сєпарня за путінським планом одержує всю територію до 2014 року Луганської і Донецької областей . Для чого гинули і гинуть наші бійці щоб бубочка передав сєпарам ці території ? Для порятунку всього організму гангренозного пальця ампутують .
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"Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР", - описала Захарова"

Кому удалось отбить атаку? народной милиции чего? Непризнанной банды? Или корпуса ВС РФ?
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Сивохо оказывает фактическое содействие российской агрессии
Политика 20-фев, 17:539 0 0

После обстрела украинских позиций на линии разграничения советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства. Обстрел Сивохо назвал "циничной провокацией", направленной на то, чтобы сорвать мирные инициативы украинской стороны, пишет Виталий Портников.

Но если обстрел - циничная провокация российского руководства, то, думаю, сама Национальная платформа примирения и единства - это имитация мирных инициатив, а никакие не инициативы. Более того, уверен, это фактическое содействие России, Кремлю, Владимиру Путину.

Разве в Кремле не утверждают, что в Украине - внутренний конфликт?

Разве не говорят, что для достижения мира украинское руководство должно начать прямые переговоры с марионеточными администрациями псведореспублик?

Разве не утверждают, что отделение Крыма - не прямой результат российской оккупации полуострова, а ответ России на "свободное волеизъявление" крымчан на пресловутом "референдуме", итоги которого не признаны ни одной из стран мира?

Когда во власти презентуют Национальную платформу примирения, они таким образом признают сам факт существования "внутреннего конфликта" в Украине.

А это, уверен - ложь. Ложь хотя бы уже потому, что на территориях, которые были освобождены украинской армией от оккупанта, нет и не было никакого "внутреннего конфликта" с остальной частью страны.

Да, зачастую граждане, которые живут в освобожденных городах, отдают предпочтение другим политическим силам, чем избиратели в Киеве, Львове или Полтаве. Но это - демократия, а не внутренний конфликт.

Сивохо - не наивный юноша, который родился в независимой Украине и не понимает, чем отличается авторитаризм от демократии. Он учился в советской школе, поступал в институт еще в советское время. И, наверное, должен понимать, что мы с ним тоже жили в оккупированной стране.

Сама Россия была оккупирована коммунистическим режимом, а ее войска после захвата украинских земель в 1920 году стояли в его родном Донецке - чтобы просто возвратиться на Донбасс и в Крым в 2014-м и возобновить привычный оккупационный режим.

И да, местные жители и тогда, до 1991 года, и после 2014-го служили в оккупационной армии - потому что длительная оккупация на то и оккупация, что подразумевает участие в ней представителей местного населения.

В оккупации Чехословакии в 1968 году участвовали отнюдь не только советские солдаты, но и военнослужащие армий соседних стран Центральной Европы. Однако поляков трудно назвать оккупантами Чехословакии, потому что и их собственная армия действовала исключительно по воле Москвы.

Но дело не только в тех, кто служит. Дело в тех, кто просто живет. Разве господин Сивохо не помнит, как много людей в Советском Союзе имело совершенно другие политические взгляды, чем представители властей?

Разве не знает, как эти люди ходили на партийные и комсомольские собрания и выступали там с лживыми речами - только бы от них отстали? Разве не помнит, что было с теми, кто публично высказывал другие взгляды?

Я не напоминаю даже о временах, когда Донецк назывался Сталино и в этом городе людей убивали просто для "профилактики". Я говорю о тех временах, которые Сивохо уже застал.

О временах, когда существовала статья за "антисоветскую агитацию и пропаганду" - и диссиденты оказывались в тюрьме просто за то, что защищали права человека, призывали Кремль уважать собственные международные обязательства.

О временах, когда людям не разрешали селиться в Крыму просто потому, что они - крымские татары по национальности, в Поволжье - потому что они немцы, в Грузии - потому что они турки-месхетинцы.

Так вот, на Донбассе и в Крыму именно такой режим. Режим бесправия. Когда люди в массе своей просто боятся - и это естественное чувство самосохранения.

Когда тебя могут отправить "на подвал", если ты высказываешь проукраинские взгляды. Когда тебя арестовывают просто за то, что ты - крымскотатарский активист или честный журналист.

Виталий ПОРТНИКОВ
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