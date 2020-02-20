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 Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поговорил по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - отметил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, были эвакуированы.

Также читайте: Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине. ДОКУМЕНТ\

В среду, 19 февраля в Винниках Львовской области забаррикадировали въезды и выезды с территории Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Таким образом люди пытались не допустить размещения в госпитале украинцев, эвакуированных из Китая.

Источник: https://censor.net.ua/n3177001
 
   
 Топ комментарии
 
На телефон был одет презерватив
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бо нет такой ситуации - в которой вислюк оманський и его ЗеКо-манда не обос*рались бы.. даже в элементарных вещах. Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 57
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бо нет такой ситуации - в которой вислюк оманський и его ЗеКо-***** не обос*рались бы.. даже в элементарных вещах.
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https://www.youtube.com/watch?v=I4PoPPuWkhw

Не всяка корона - в радість. Зе-влада знову провалилася...



даже в попытке отвлечь от событий 18-21 февраля Майдана 2014 года - вислюки оманськи таки смогли себя подставить по полной..
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Нет, Гончарук его на голову себе надел Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9697
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"І тєбє масасцикл бальшоє спасіба..."
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"Санжары " станут нарицательным словом.Как в свое время титушки
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екипаж 9 человек. Со всеми поговорил?Кто еще не пиарнулся на "возвращении"
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так кипаж насильно повезли в Санжаровку...они отказываются выходить с автобуса..так как не контактировали с пассажирами..Вот так их отблагодарили )))
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Правильно понимаю, ни президент, ни премьер, ни министр здравохранения граждан не встречал?
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ні, там же і не тільки наші люди, а ще і іноземці...
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не, - тока сокрушенно покачивали головами в сторону жителей Санжар.
Все в белом, красаци просто...
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а лично цемку дать?, тем более , слухи ходят,любит он летчиков
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Дя-ку-єє-мо-ОООО!
Та ще грамоту..
Ніякої різниці між владами не бачу..
Біля корита такі самі рила..
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Костюм защитный одел, прежде чем звонил?
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"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - отметил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3177001
Та зупиніть вже хоть хтось це шапіто нарешті...
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Поблагодарил их за работу... - норму дневную выконав...
трудодень пройшов нєзамєтно...
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Можете мене забанити, але, *****, скільки можна? Це що, основна новина? Навіщо засирати медіапростір цим лайном?
Пам'ять Небесної сотні- 5%.
Евакуація українців з Китаю- 95%.

Вивезли, заселили. Добре. Через оцю херню з нагнітанням і перекриття доріг, і Аваков при справі, і річниця розстрілів вже на задньому фоні.

Тьху.
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Не матюкайся. Именно для раскручивания паники и истерии и летят "новости" из тех самых Санжар.Не ведись.
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Я на ЦН ні разу не матюкався, а тут вже не витримав. Просто треш якийсь.
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та да... у нас больше никаких проблем нету. 4 млрд гривен выделеных на решение этой проблемы разворовали, осталось только на забыченый санаторий в далекой сраке, где местные пигмеи бунт подняли...
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чего не лично ? засцал ?

я когда то в 20 лет (скоро мне 37) заразился от какого то малолетнего ушлепка и болел ветрянкой, во взрослом возрасте она переносилась очень тяжело, чуть не умер. когда меня отпустили из октябрьской больницы домой, меня привезли на скорой, и упаковали в квартиру обратно... мой лучший друг, приносил мне сигареты, пиво, и прочие ништяки... он очень боялся заразиться... и я всегда ржал как конь, когда он на лестничной площадке одевал на себя малярный комбинезон и резиновый противогаз с длинным хоботом ))))))))) это было смешно, но я его понимал и благодарен ему. мы дружим уже 25 лет. а гончарук сраный сцыкун.
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Гончарук по телефону говорить разів 50 напевно. Щодня. Чому про інші розмови не друкується?
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- Алло, это Алексей Гончарук?
- Х...й вам в ж...у это премьер-министр Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 5640
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- алле, это кабинет министров ?
- да...
- вам премьер министр новый нужен ? я могу предложить себя на эту должность !
- вы что, дебил ?
- а что ? это обязательное условие ?

)))
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очченно старый и бородатый анекдот про политбюру кпсс...
но старые глухие дурные и больные в цене при всякой власти.
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От же ж падлюка. Дякує воно. Тут кримінальну справу треба відкривати. Це ж треба додуматись втаємничувати місця карантину! Зробити якийсь ідіотський квест. В Україні, де пересічний громадянин взагалі не має ніякого медичного забезпечення без грошей. Чого ви, імбецили, чекали? Що люди які подивились як в Китаї по вулицях машини їздять і оприскують територію і лікарі в повному хімзахисту ходять і знезаражують все, що машини не дістали, лікарню за тиждень будують повірять, що у вас все під контролем, коли ви лікарні по селах закриваєте? Ваша "евакуація" - навмисне збурення народу. І дійсно, чому не в Кончу. Там і територія попросоріше ніж в Санжарах і до фахівців з провідних медзакладів ближче. Чого Обухівську громаду "почули", а тут - ні? Пакуй валізи.
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дурдом продолжается...

видео

CommanderX

@CommanderAntiZe

· 1 ч

Противостояние местных жителей с украинской полицией в Новых Санжарах возобновилось
https://twitter.com/i/status/1230551136077107201
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Как-то не особо вдохновляет, что премьер общается с пилотами по телефону, а не лично. Особенно, если угрозы заражения нет.
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Значить Зєля за цю героїчну рятувальну операцію,що не має світових аналогів,має вручити державні нагороди !
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Давайте хронологію по хвилинах цілої доби Гончарука.😵
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А в протигазі дя-ку-ва-вся??
Мона що і вірус і в смарт/айфоні підцепити..
Нагороду ХЕРою!
🤣
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