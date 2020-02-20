 Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - отметил Гончарук.
Премьер подчеркнул, что 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, были эвакуированы.
В среду, 19 февраля в Винниках Львовской области забаррикадировали въезды и выезды с территории Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Таким образом люди пытались не допустить размещения в госпитале украинцев, эвакуированных из Китая.
Не всяка корона - в радість. Зе-влада знову провалилася...
даже в попытке отвлечь от событий 18-21 февраля Майдана 2014 года - вислюки оманськи таки смогли себя подставить по полной..
Все в белом, красаци просто...
Та ще грамоту..
Ніякої різниці між владами не бачу..
Біля корита такі самі рила..
Та зупиніть вже хоть хтось це шапіто нарешті...
трудодень пройшов нєзамєтно...
Пам'ять Небесної сотні- 5%.
Евакуація українців з Китаю- 95%.
Вивезли, заселили. Добре. Через оцю херню з нагнітанням і перекриття доріг, і Аваков при справі, і річниця розстрілів вже на задньому фоні.
Тьху.
я когда то в 20 лет (скоро мне 37) заразился от какого то малолетнего ушлепка и болел ветрянкой, во взрослом возрасте она переносилась очень тяжело, чуть не умер. когда меня отпустили из октябрьской больницы домой, меня привезли на скорой, и упаковали в квартиру обратно... мой лучший друг, приносил мне сигареты, пиво, и прочие ништяки... он очень боялся заразиться... и я всегда ржал как конь, когда он на лестничной площадке одевал на себя малярный комбинезон и резиновый противогаз с длинным хоботом ))))))))) это было смешно, но я его понимал и благодарен ему. мы дружим уже 25 лет. а гончарук сраный сцыкун.
- Х...й вам в ж...у это премьер-министр
- да...
- вам премьер министр новый нужен ? я могу предложить себя на эту должность !
- вы что, дебил ?
- а что ? это обязательное условие ?
)))
но старые глухие дурные и больные в цене при всякой власти.
видео
CommanderX
@CommanderAntiZe
· 1 ч
Противостояние местных жителей с украинской полицией в Новых Санжарах возобновилось
https://twitter.com/i/status/1230551136077107201
Мона що і вірус і в смарт/айфоні підцепити..
Нагороду ХЕРою!
🤣