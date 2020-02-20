 На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны. Мы покажем, что Майдан есть кому защитить. Наша борьба за Украину и наших героев продолжается!", - заявили организаторы мероприятия.
После митинга на Майдане участники направились к Офису Президента на Банковой. Они намерены выразить недовольство кадровой политикой президента Зеленского и его уступкам в переговорах с Россией.
"Вместо того, чтобы должным образом продолжить дело, за которое погибла Небесная Сотня, власть стала на путь капитуляции перед агрессором. Кадровые назначения, заявления и действия власти недвусмысленно дают понять, что команде Президента нужен "мир любой ценой", - заявили организаторы.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
Україна - понад усе!
Серед маніфестантів є чужі-привезені провокатори, тому сталася бійка. Ситуація , кимось, розбурюється.
Хтось ще сумніваєтеся, що режим Зеленського збирається переслідувати учасників Революції Гідності за опір банді Януковича, "беркуту" і криміналітету?
Поставлена Зеленським очільниця ДБР Венедіктова (та сама, заступником у якої адвокат Януковича Бабіков) прямим текстом вимагає скасувати закон про заборону переслідувань учасників Майдану. Бо він перешкоджає "об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців".
Пряма мова Венедіктової: " З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати..."
Тобто, щоб ви розуміли: режим Зеленського, так само як 6 років тому банда Януковича, збирається переслідувати й саджати тих, хто чинив опір злодіям, які станом на ранок 20 лютого 2014 року вже вбили десятки, поранили сотні і травмували тисячі людей.
Тисячі майданівців боронили своє життя і свободу, майбутнє своєї країни, як могли - відбивалися від злочинців у погонах і без камінням, коктейлями молотова, а іноді й голими руками. І тепер героїв Майдану, які чинили опір бандитам, хочуть знову оголосити злочинцями. Лише тому, що частина бандитів була в погонах і хтось з них отримав травми загинув при виконанні злочинного наказу.
Це відбувається офіційно, від імені держави. Хто ще не розплющив очі, саме час це зробити.
Порохоботам - презрение.