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Все про:акция (2009) Киев (18596) майдан (3998) Богачук Олег (979) Офис Президента (264)

 На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается 20.02/Киев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны. Мы покажем, что Майдан есть кому защитить. Наша борьба за Украину и наших героев продолжается!", - заявили организаторы мероприятия.

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 01
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 02
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 03
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 05
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 06
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 07
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 08
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 09
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 10
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 11

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На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 12

После митинга на Майдане участники направились к Офису Президента на Банковой. Они намерены выразить недовольство кадровой политикой президента Зеленского и его уступкам в переговорах с Россией.

"Вместо того, чтобы должным образом продолжить дело, за которое погибла Небесная Сотня, власть стала на путь капитуляции перед агрессором. Кадровые назначения, заявления и действия власти недвусмысленно дают понять, что команде Президента нужен "мир любой ценой", - заявили организаторы.

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 13

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 14
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 15
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 16
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 17
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 18
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 19
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 20

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 21
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 22
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 23

На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 24
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 25
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 26
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 27
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 28
На Майдане Незалежности прошла акция Майдан. Борьба продолжается, участники переместились к Офису Президента 29

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3177000
 
   
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Щось блазеня не видно... Куди воно взагалі поділося?
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а ця епоха була? Лишень перманентна епоха зміни свиней біля корита.
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Для стада у якого сенс буття є лише жрать-срать-ржать звичайно, що - какаяразніца
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ну , тобі зі стада звичайно видніше ..))
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Тільки національній еліті таке до вподоби, куди нам звичайній сої до вас... На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента - Цензор.НЕТ 7460

На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента - Цензор.НЕТ 4758
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павло, а від стада з Херсонщини втікли до Білорусі. Бацька любить таких демократів як ви.
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Богоізбранники дорвалися до корита і рулять ! І вже не один термін президентів !😈
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Це початок кінця епохи "зеленого непорозуміння".

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
Україна - понад усе!
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надо будет посмотреть, раз порохоботы спамят ссылку.
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От тролів сьогодні з цепка спустили ... І під патріотів ще маскуються
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я знову ж, в 3378-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Боротьба за що? За гастробайтерв номер один у Європі??? Курча, стидоба, літак з Українцями на борту, не хотіли прийняти!!!Кому потрібна сильна Україна??? Європі, США, Росії???? Нікому!!!! Так що боріться - поборете
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Небесній Сотні Слава! Зезрадникам ганьба і нари.
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А тем временем слуга народа предлогает снять амнистию с Героев Небесной Сотни - лично поставленной презом венедиктова.
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а хіба герої НС потребують амністії - в чому вони винні ?
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Верховна рада приняла такой звкон ,уже давно.
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Дзвінок із Нових Санжар: ще вчора ввечері працівники санаторію НацГвардіі, що знаходиться майже в центрі Нових Санжар, не знали, що у них розмістять людей з Уханю. Нічого не підготовлено, медперсоналу- нема, боксів -нема, нема навіть огорожі. Каналізація санаторію витікає прямо в річку. Недаремно, люди стривожені, вони протестують не проти украінців, яких привезли, а проти влади, яка поставила всіх у таку страшну ситуацію.
Серед маніфестантів є чужі-привезені провокатори, тому сталася бійка. Ситуація , кимось, розбурюється.
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Volodymyr Viatrovych6 год
Хтось ще сумніваєтеся, що режим Зеленського збирається переслідувати учасників Революції Гідності за опір банді Януковича, "беркуту" і криміналітету?
Поставлена Зеленським очільниця ДБР Венедіктова (та сама, заступником у якої адвокат Януковича Бабіков) прямим текстом вимагає скасувати закон про заборону переслідувань учасників Майдану. Бо він перешкоджає "об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців".

Пряма мова Венедіктової: " З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати..."

Тобто, щоб ви розуміли: режим Зеленського, так само як 6 років тому банда Януковича, збирається переслідувати й саджати тих, хто чинив опір злодіям, які станом на ранок 20 лютого 2014 року вже вбили десятки, поранили сотні і травмували тисячі людей.

Тисячі майданівців боронили своє життя і свободу, майбутнє своєї країни, як могли - відбивалися від злочинців у погонах і без камінням, коктейлями молотова, а іноді й голими руками. І тепер героїв Майдану, які чинили опір бандитам, хочуть знову оголосити злочинцями. Лише тому, що частина бандитів була в погонах і хтось з них отримав травми загинув при виконанні злочинного наказу.

Це відбувається офіційно, від імені держави. Хто ще не розплющив очі, саме час це зробити.
На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента - Цензор.НЕТ 366
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5 лет пять лет где расследования петя Вор где они порошенко Тварь где расследования, марина жена его как тебе живеться где раследования 5 лет ПРАВЛЕНИЯ твоего муженька ВОРА!!!!!!!!!!!!
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Героям - Слава!
Порохоботам - презрение.
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Что то я не заметил, ни революции ни достоинства. В итоге страна получила космические зарплаты чинуш, космические тарифы, банкопад, гривнепад. И заняли почетное первое место по числу трудовых мигрантов. Вот печальный итог....
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В Дзеркалі тиждня Гриценко чітко виклав, що мав би зробити Президент України, а не лох, після атакі росіян на Донбасі https://dt.ua/UKRAINE/gricenko-pro-nastup-boyovikiv-********-vimusheno-maye-prizupiniti-pidgotovku-normandskoyi-zustrichi-338908_.html
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