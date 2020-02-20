EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  998  22
Все про:Дания (215) Исландия (65) Латвия (742) Литва (1374) Норвегия (381) ООН (2917) Финляндия (357) Швеция (525) Эстония (664)

 Восемь северо-балтийских стран поддержали Украину в ООН, осудив агрессию России

Украину поддержали Эстония, Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Об этом сказано в их совместном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Заявление было озвучено политическим директором МИД Эстонии Лембитом Уибо на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Сегодня, в память о шестой годовщине трагических событий на Майдане и начала российской агрессии против Украины, северо-балтийские страны подтверждают свою мощную поддержку суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, в том числе территориальных вод", — акцентировал Уибо.

Читайте также: Пристайко в ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности "нормандской четверки"

Как отметил дипломат, северо-балтийские страны осуждают "незаконную аннексию Россией Автономной республики Крым и города Севастополь и решительно настроены проводить политику ЕС в отношении непризнания, в том числе и того, что касается ограничительных мер".

Источник: https://censor.net.ua/n3176999
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они еще не видели стрим из НьюСашжерме.
 показать весь комментарий
 
 
Поставленный за большие кремлёвские деньги профессиональным сценаристом 95+95
 показать весь комментарий
 
 
Вполне может быть. Но авторство исполнения принадлежыт мудрому нариду!
 показать весь комментарий
 
Есть такая профессия - сдающий Украину
 показать весь комментарий
 
 
Спасибочки, братва, Один да хранит вас.
И меч иногда юывает вынут... мы увидим это? Вместе против красножопых!
 показать весь комментарий
 
 
Ох зебобы...(
А зебильной власти хватило лишь на то, что бы подготовить и провернуть заварушку по эвакуации их Уханя украинцев! Типа пиар-шоу - но что то пошло не так!
Дебилы......((
 показать весь комментарий
 
 
Осуждение это кончно хорошо. Но лучше поставтп Украине по 10 Абрамсов и по 5 F 16.
 показать весь комментарий
 
если главный менеджер в Украине не говорит что на Украину напала Рашка, то что же ДОЛЖНЫ нам? если наш менеджер нам ничего не должен?
 показать весь комментарий
 
 
Пусть втайне от Украины взорвут Крымский мост. 😌
 показать весь комментарий
 
Всегда уважал Северную Европу. Спасибо им за поддержку.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх