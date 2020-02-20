 Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики

Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения", — сказала Ненюченко.
По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.
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Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.
Він дуже прихильний до стареньких.
шоб вы 7уки жили на такие зарплаты
и отдыхали на мальдивах )))
сколько я за свою жизнь сделал.
Чому є гроші для Коболєва по 1,5 млн.гривень в день,він же краде ці гроші у всіх нас,нахабно і цинічно,ще й для мами своєї вистачає .Є чим допомогти.Але ж не всі діти мають такі статки як Коболєв,то що їм робити.
Почему Я , выполнивший все условия ПФ,
получаю минималку??
А патамушо инженер получал 120 руб.совковых..
А вы, падлюки, все розікрали..
А пенсії, вам, падлюкам, які гнобили та розкрадали Неньку-захмарні!!
А дядька простой врач терапевт.
он рождён решать пробемы...