 Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики

Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения", — сказала Ненюченко.

По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

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Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.