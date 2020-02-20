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Все про:пенсионеры (663) пенсия (1882) Министерство социальной политики (688)

 Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения", — сказала Ненюченко.

По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

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Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

Источник: https://censor.net.ua/n3176998
 
 
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добре, хоч собаками, можна за газ розраховуватися.....
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Арахамия - это просто запредельное извращенное хамство и психопатия со слабоумием.Геть, гнида из украинской Рады.
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А 70% пенсіонерів,що отримують 2тис гривень ,зробити прибавку і виплатити коронавірусом.
Він дуже прихильний до стареньких.
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А уханьців з коронавірусом на сніданок непробував Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3939
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Всю эту Зелёная мразь развесить на фонарных столбах в марьинском парке, чтобы народ плевал в этих уродов.
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добре, хоч собаками, можна за газ розраховуватися.....
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получаю 2000 и ни цента больше )))
шоб вы 7уки жили на такие зарплаты
и отдыхали на мальдивах ))) Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1558
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Такая пенсия -это просто геноцид, неприкрытое убийство народа. Сколько можно этих сатанистов терпеть? Пора им уже в мусорку.
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Пропозиція Зеслуг перевести на виплати коронавірусом...
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тебе двух жизней не хватит столь переделать
сколько я за свою жизнь сделал.
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А де взяти Зесобаку,аби можна було їм розрахуватися Зебобіку! Де ти
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Не варто виплачувати пенсії. На це немає коштів. Треба щоб діти зобов'язані були батьків утримувати.
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Згоден, тільки податки хай платять депутати та чиновники.
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податки спочатку требе подивитись куди вони йдуть. В нас все заплутано, І так багато фунцій Держава на себе бере. А нічого толком не працює.
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Як так можна ?Звинувачувати батьків,які працювали,зі своєї зарплати платили внески в Пенсійний фонд,бо такі Закони були,а тепер хто зна де зникли тії внески і немає грошей у фонді.
Чому є гроші для Коболєва по 1,5 млн.гривень в день,він же краде ці гроші у всіх нас,нахабно і цинічно,ще й для мами своєї вистачає .Є чим допомогти.Але ж не всі діти мають такі статки як Коболєв,то що їм робити.
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Заплатіть хоч дітям, Зароблену платню швондери
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Привезли їм короновірусу аби не отримували нічого.
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Звісно! Вчителі ж вже отримують по 4к баксюків зарплатні, "Квартал 95" платить податки в Україні, олігархи розкуркулені та посаджені, війна закінчилась і настає ера процвітання з ростом ВВП в 40%. Так?
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Вы уже твари выбирали Ющенко и Порошенко і що с того ібануті
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Вот вот, ниже прожиточного уровня -это значит, что государство не может обеспечить прожиточный уровень и никогда его не обеспечивал и не обеспечит в будущем и нехрен платить пенсионный налог. Государство только обманывает людей как лохов.Нормальные пенсии платит только власти и тем кто ее охраняет.
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Потрібно виключати фіскалів з розрахунків.А фіскальні контори примусово зачиняти.Посадити владу на госпрозрахунок !!!
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Зате їхні "слуги" отримують по 100000-2000000 грн. Так що нічого пенсіонерам скігліти , а брати лопати і весною йти садити зелень 😕
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Ахметов ,коломойий ,Соросу захватили экономику Украину -вот и результат.
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та не розжигайте,дайте ЗЕбілові ще 100 днів і єпоха бідності точно пройде
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Що за Мінпоц політики Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2480 Нащо,вони,щоб розповідати пенсіонерам,як ,самі,їх обкрадають Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2480 Так пенсіонери безмірно вдячні Мінпоцам Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 144
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Предложите пенсионерам бесплатно эвтаназию,большинство согласится,так как не возможно прожить на 50 долларов пенсии в месяц.
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Таки да...
Почему Я , выполнивший все условия ПФ,
получаю минималку??
А патамушо инженер получал 120 руб.совковых..
А вы, падлюки, все розікрали..
А пенсії, вам, падлюкам, які гнобили та розкрадали Неньку-захмарні!!
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Всем, кто видит своё будущее в Украине, внимательно вчитаться в вышеприведённый текст!!! Это ваше будущее. Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6730 Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6730 Почти 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6730
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У меня дядька, брат отца, пенсионер, всю жизнь проработавший простым терапевтом в санаториях Алушты, Крым. при Украине вышел на пенсию 1500гривен (минималка была тогда 1100 вроде). При России начал получать пенсию в 14 тыс руб, ща пенсия 15тыс руб.
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Военпенсы где-то так на па-рашке и получают.
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кхе, у меня отец военный пенсионер, подполковник, летчик, у него пенсия 45 тыс.руб.
А дядька простой врач терапевт.
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Так дядька ж не лётчик. Не путай. Ты еще про подводников вспомни.
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дядька не военный ни разу, обыкновенный терапевт. не знаю правда, чему там в санаториях лечат, но там и работал всю жизнь терапевтом.
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Дадада... Военный терапевт - он ведь тоже терапевт, только военный Санаторий какого ведомства?
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через сто дней бубочка опрылюдныть секретный рецепт щи с мацой...
он рождён решать пробемы...
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Всяких Богданов разве это волнует, страдающих от скуки на Сейшелах?
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уже ж не крадут, почему не повысили, 100 дней уже прошло
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Сцуки, как нужно ненавидеть украинцев чтобы так издеваться на людьми, чтоб вот так низко их опустить. ни медицины, ни норм питания, нихера кроме платежек.
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это и есть геноцид, следствие многолетнего разворовывания страны, но что-то никто из депутатов не возмущается
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