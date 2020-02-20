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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18596) майдан (3998) Небесная Сотня (303) Богачук Олег (979)

 В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по Небесной Сотне и борцам за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 01

Соорганизаторами мероприятия выступили ОО Семьи "Небесной Сотни", Православная Церковь Украины, ОО Самооборона Майдана, Движение Сопротивления Капитуляции, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 02
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 03
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 04
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 05
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 06
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 07
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 08
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 09
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 10
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 11
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 12
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 13
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 14
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 15

После панихиды над столичным Майданом Незалежности зажглись символические "Лучи достоинства". Лучи света поднимались из тех мест, где в 2014 году во время противостояний погиб каждый из героев.

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 16
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 17В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 18
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 19

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3176995
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Героям ! Нельзя допустить , что бы их смерть была напрасной!!!
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Спочивайте спокійно ГЕРОЇ. Вас навіть Вєнєдіктова не зможе потурбувати.
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В Одессе возле Дюка собралось что-то около пятидесяти человек....
Была служба. Из лампадок выложили трезубец
Через полчаса не осталось никого
А весь город заклеен афишами оли поляковой.. и ведь пойдут и купят билетики((((( И это будет не 50 человек и не на полчаса...
Боже, в которого я не верю, ПОЧЕМУ МНЕ ТАК СТЫДНО за Одессу?
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Спочивайте спокійно ГЕРОЇ. Вас навіть Вєнєдіктова не зможе потурбувати.
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Слава Героям ! Нельзя допустить , что бы их смерть была напрасной!!!
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Как не старалась власть отвлечь внимание от этой годовщины, даже самолет с украинцами из Китая пригнали специально в этот день, но панихида все таки состоялась, память людская помнит героев и никакие зеленые гниды ее не поколебят.
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В Одессе возле Дюка собралось что-то около пятидесяти человек....
Была служба. Из лампадок выложили трезубец
Через полчаса не осталось никого
А весь город заклеен афишами оли поляковой.. и ведь пойдут и купят билетики((((( И это будет не 50 человек и не на полчаса...
Боже, в которого я не верю, ПОЧЕМУ МНЕ ТАК СТЫДНО за Одессу?
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Чего скулишь? Жизнь продолжается!
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Потому что Одесса всегда была пророссийским просоветским бандитским анклавом.
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Зберімося «у вільній і оновленій сім'ї»
Й згадаймо всіх по імені в Небесній сотні!
Віддаймо гідну честь за мужню відданість її
В розправи час лихий тих чорних днів скорботних.

Згадаймо «Плине кача» й наш безсмертний славний Гімн -
По горах рознесуть щемливий клич трембіти.
Бо ж ангелом безгрішним біль ввійшов у кожен дім -
Історію живу вивчати будуть діти.

Сидить на гірці шин, що на Майдані, хлопченя
І серцем пізнає цю вірність незбагненну....
Дорожча від усіх скарбів заплачена ціна!...
Згадаймо нині їх - Героїв - поіменно!

Оксана Федишин
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Думаю, це останній рік, коли вшановують Героїв Небесної Сотні.
Скоро Венедиктова їх заочно засудить:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/
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І на фоні всього цього якась Вєнєдіктова (чи як ту шалаву з ДБР) хоче зробити з цих ПАТРІОТІВ злочинців...
Боже, прихисти цих героїв та наділи розумом живих, дай кожному українцю гордість за свою країну, мову та віру та сили з наснагою продовжувати боротьбу. Героям слава!
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Героям Небесной Сотни

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

И сердцами зажгли его свет.

Мы не ради наград пролагали дорогу,

Для победы, идущим вослед.

И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,

Что напрасно был спущен курок,

Только разве поймут эти рабские души -

Сколько стоит свободы глоток !

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

Не за деньги - за правду и честь!

И на нашей крови прорастет понемногу

Та мечта, победившая смерть!

© Александр, 19.11.18
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Там панихида, там акции протеста.. В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства - Цензор.НЕТ 697
Какой бардак в стране! В день панихиды, делать рейсы из Китая, типо руководство страны не в курсе, что люди протестуют !
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Они " в курсе", Вам так не кажется?
Поэтому именно в этот день и самолет из Китая.
Дальше расширять, или и так все ясно?
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