 В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соорганизаторами мероприятия выступили ОО Семьи "Небесной Сотни", Православная Церковь Украины, ОО Самооборона Майдана, Движение Сопротивления Капитуляции, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.
После панихиды над столичным Майданом Незалежности зажглись символические "Лучи достоинства". Лучи света поднимались из тех мест, где в 2014 году во время противостояний погиб каждый из героев.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Была служба. Из лампадок выложили трезубец
Через полчаса не осталось никого
А весь город заклеен афишами оли поляковой.. и ведь пойдут и купят билетики((((( И это будет не 50 человек и не на полчаса...
Боже, в которого я не верю, ПОЧЕМУ МНЕ ТАК СТЫДНО за Одессу?
Зберімося «у вільній і оновленій сім'ї»
Й згадаймо всіх по імені в Небесній сотні!
Віддаймо гідну честь за мужню відданість її
В розправи час лихий тих чорних днів скорботних.
Згадаймо «Плине кача» й наш безсмертний славний Гімн -
По горах рознесуть щемливий клич трембіти.
Бо ж ангелом безгрішним біль ввійшов у кожен дім -
Історію живу вивчати будуть діти.
Сидить на гірці шин, що на Майдані, хлопченя
І серцем пізнає цю вірність незбагненну....
Дорожча від усіх скарбів заплачена ціна!...
Згадаймо нині їх - Героїв - поіменно!
Оксана Федишин
Скоро Венедиктова їх заочно засудить:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/
Боже, прихисти цих героїв та наділи розумом живих, дай кожному українцю гордість за свою країну, мову та віру та сили з наснагою продовжувати боротьбу. Героям слава!
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18
Какой бардак в стране! В день панихиды, делать рейсы из Китая, типо руководство страны не в курсе, что люди протестуют !
Поэтому именно в этот день и самолет из Китая.
Дальше расширять, или и так все ясно?