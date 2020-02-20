 В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соорганизаторами мероприятия выступили ОО Семьи "Небесной Сотни", Православная Церковь Украины, ОО Самооборона Майдана, Движение Сопротивления Капитуляции, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.





























После панихиды над столичным Майданом Незалежности зажглись символические "Лучи достоинства". Лучи света поднимались из тех мест, где в 2014 году во время противостояний погиб каждый из героев.







Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ