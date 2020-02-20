 Погибшего на Донбассе украинского воина 72-й ОМБ Максима Хитайлова похоронят 21 февраля на Полтавщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Максим Хитайлов, 1997 года рождения, уроженец Запорожской области, житель села Выришальне Лохвицкого района Полтавской области, солдат, гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 февраля утром в районе хутора Вильный Попаснянского района Луганской области во время обстрела нашего наблюдательного пункта "Баня".

В то утро около 5:00 утра противник начал массированный обстрел из артиллерии, минометов и вооружения танков по позициям в районе Новотошковское - Орехово - Хутор Вольный (Золотое-4, входит в состав города Золотое), и под огневым прикрытием предпринял попытку захватить наблюдательные пункты.

Атака штурмовых групп была отражена, завязался бой, в основном, на посту "Баня". Пришлось вывести украинских защитников с позиции, чтобы ударить по ней огнем артиллерии. Тело погибшего украинского воина было вывезено на оккупированную территорию, утром 20 февраля передано украинской стороне близ города Счастье.

Похоронят Героя в субботу, 22 февраля, в родном селе Выришальне. У него остались мать и брат.

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