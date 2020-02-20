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 Общество
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Все про:ВР (24432) депутат (2848) Львовщина (1841) СБУ (14373) эвакуация (525) Баканов Иван (122) COVID-19 (127)

 Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты считают, что эти действия содержат признаки преступления по ст.295 УК (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку).

Соответствующее письмо на имя главы СБУ Ивана Баканова опубликовало издание "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Значительное количество лиц призвало не допустить на согласованное место карантина во Львовской области сограждан, в частности, в г. Винники люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами и отказывались кого-либо впускать и выпускать", — сказано в письме.

Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине 01
Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине 02

По мнению авторов письма, такие действия "подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 295 Уголовного кодекса Украины (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку)".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Никто не выедет, все", - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под опубликованным письмом стоят подписи 34 народных депутатов.

При этом бланк документа по неизвестным причинам датирован 25 сентября 2019 года.

В среду, 19 февраля в Винниках Львовской области забаррикадировали въезды и выезды с территории Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Таким образом люди пытались не допустить размещения в госпитале украинцев, эвакуированных из Китая.

Источник: https://censor.net.ua/n3176993
 
 
 Топ комментарии
 
уже оборзели пора в стойло ставить Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 5794
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Справа Генерала Марченка розвалилась, суд його звільнив. Справа я Свинарчуків так званих фейк і також розвалилась. Справа Шеремета також розвалиться, це очевидно. За це все доведеться відповідати рано чи пізно @ZelenskyyUa
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Эх, видел бы Голобородько, что Зеленский вытворяет !!! Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 9445
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Щось,якась,смутна підозра,що скоро,ціх слуг будуть больно бити!,й гнати взаший сцяними ганчірками... Щось,збирається на Небі
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если большинство против, то надо делать как говорит большинство - да 73%?
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Нові Санжари і район дали у 2му турі-86 (!)відсотків за ЗЕ! Тепер же клянуть його аж по сьоме коліно!
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Клянуть, значить лю-*****, народна любов безмежна і глибока, так метрів на два Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 1184
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надо было ещё адреса написать, глядишь всех и разместили бы
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Кожній сраній Зеслузі по евакуйованому уханцю Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 920 Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 920 Й охоронців зі зброєю,щоб незбігли
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Да давайте дебилы усугубляйте ситуацию. Сами ведь просрали коммуникацию. А завтра эти люди пойдут ВР штурмовать.
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Це замість того, щоби поставити питання, про відповідність займаємим посадам міністрів охорони здоров'я та внутрішніх справ, за провальну операцію...
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Оборзєвших за,всі часи,лікували в сортирі Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине - Цензор.НЕТ 6940
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Если львовяне и тернопольчане завтра проведут референдум о независимости от Украины, я пожалуй расстраиваться не буду.
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львовяне имеют право кстати, они Украину создавали, а зебилы хотят ее похоронить
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ЗНОВУ зомбо БИДЛО паРашне . ..В День Пам`яті Небесної сотні .з Зе-бандою сіоністів влаштували загальноукраїнський срач... Під руки їм попала евакуація з Китаю. Аж два тижні тягнули, щоб в до цього дня приурочити. І пофіг їм ті евакуйовані, пофіг і їх здоров`я, і здоров`я тисяч українців, головне, щоб свою гидку справу зробити..... - спровокували пікети, протистояння. І біндєри тут, і жлоби з полтавщини, і благородні харків`яни..отакої ...ніхто не планував цих людей туди вести Ні в Микулинці, ні до Львова, нікуди більше. Все це провокація від того сіоністськог Зе- 95-го кварталу. Спеціально розповсюдили інформацію про можливі місця, які РЕАЛЬНО абсолютно не готові до прийому евакуйованих, щоб і спровокувати ті всі пікети і протести. І зумисно все це до сьогоднішнього дня, щоб цим срачом загадити День Пам`яті Небесної сотні.... ЗУМИСНОСПЕЦІАЛЬНО...по подіях з евакуацією ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди..
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И никто их депутатов незахотел взять их к себе!
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прикольно. похоже админ чё-то задним числом активировал и клацал временем себе то в зад, то в перёд ))) надрепы достаточно тупы, шоб таким заниматься )) виртуальный мир.
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"Группа нардепов" дружно идет в пеший эротический поход - никто вам уродам зебильным не виноват, что вы полнейшие импотенты в организации и выполнении задач!
Никто вам уродам уже не доверяет и не верит, что вы можете гарантировать безопасность людям!
Будете преследовать людей - будет вам плохо!
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