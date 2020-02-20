 С погибшим в 2014 году украинским воином 80-й ОДШБ Михаилом Турчином торжественно попрощались во Львове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный Фейсбук 80-й ОДШБ.

Михаил Турчин, 22.11.1979 года рождения, уроженец села Озеряны Галицкого района Ивано-Франковской области, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 80-й ОДШБр, который погиб 5 мая 2014 года в районе поселка Цветные Пески Славяносербского района Луганской области при попадании подразделения бригады в засаду российской диверсионной группы.

Вместе с Михаилом Турчином тогда погибли старший лейтенант Юрий Пилипчук, прапорщик Анатолий Гаврилюк, сержант Иван Лемещук, сержант Алексей Ващук, младший сержант Иван Сова, младший сержант Степан Бродяк, младший сержант Виктор Бражнюк, младший сержант Эдуард Слободян, старший солдат Владимир Соломчук, солдат Руслан Степула, солдат Николай Федусь, солдат Сергей Боднар и солдат Иван Воробель.

Решением Галицкого суда Ивано-Франковской области от 25.02.2016 года Михаил Турчин был признан умершим. Только недавно экспертиза ДНК подтвердила совпадение.

После прощания во Львове тело Героя увезли в родное село Озерное, где 21 февраля, в 12.00 состоится чин погребения.





