 Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
По словам корреспондентки, на территорию санатория в сопровождении силовиков заехали 7 автобусов.
Журналистка отметила, что у одного из автобусов повреждено стекло. Но подчеркнула, что неизвестно, не случилось ли это ранее. Корреспондентка также рассказала, что некоторые из находившихся в автобусе людей улыбались тем, кто находится на улице и махали флажками Украины.
После того, как автобусы заехали на территорию санатория, правоохранители закрыли ворота.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
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После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
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Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен с объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
Тут как раз юбилей "Революции достоинства".. Жириновский написал Киве он не захотел с этим связываться, потом Дубинский подключился, и его pr-шестерки, он разделил Украинцев на Обуховских и Львовян.. Потом подняли Львовских на бунт, это же "наша хата скраю".. Представте этих умных и образованых лидеров мнений которые жили в Китае. Для них дали повод расказывать всю жизнь про неадекватность Львовян.. Идеально подчеркивая недостатки менталитета, ударить в самое сердце Украины.. в общность.. Это надо быть реально сумашедшим гением, чтобы это спланировать.. Представьте себя на месте эвакуированных.. Это же реально сценарий для фильма, 75год.. возвращается...
Продовжуй, придурок.
Под Курском убили находившегося на карантине китайца
"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
Ти кого представляєш?
Молдову?
У тебе в твоїй Молдові не має проблем?
Ти чому спілкуєшся как-цапською на українському форумі?
Хочеш п.зди?
Хто кого, і чому?
https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/2965453873517624
А именно в День траура по небесной сотни?????
Питання полягає в тому, до чого тут ТИ?
Теперь прикалывайся
И СПОТКНУЛСЯ?
Как-цапи, чому ви такі примітивні, і передбачувані?
Чи твої походи до церкви були лише приводом для п'янки?
Заодно перевіриш, наскільки любить тебе твій бог.
І чого ти боїшся?
За кого ти боїшся?
По моєму, все, що твориться в світі логічно і закономірно, навіть по Дарвіну.
ПРИПИНІТЬ ПАНІКУ!
Пам'ятаєте історію з пташиним грипом за часів пані Тимошенко і з дефіцитом марлі?
Це приблизно те ж, але за сценарієм Китаю.
Нагорі ділять бабло, тому, нагорі хвилі.
Ви тут до чого?
Тоді звернися до поліції, безмозглий как-цап.