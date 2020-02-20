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 Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах. ВИДЕО

Не смотря на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам корреспондентки, на территорию санатория в сопровождении силовиков заехали 7 автобусов.

Журналистка отметила, что у одного из автобусов повреждено стекло. Но подчеркнула, что неизвестно, не случилось ли это ранее. Корреспондентка также рассказала, что некоторые из находившихся в автобусе людей улыбались тем, кто находится на улице и махали флажками Украины.

После того, как автобусы заехали на территорию санатория, правоохранители закрыли ворота.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

Также на Цензор.НЕТ: Со всей Украины: в МВД рассказали, в каких регионах проживают эвакуированные из Китая украинцы

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Читайте также: Эвакуированных из Китая украинцев не отвезли в больницы из-за пика заболеваемости гриппом, - Минздрав

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен с объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176990
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем разбили стекло в автобусе , придурки Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1000 ..? Зачем вы швыряете камни в этих людей , которых возят как скот , туда сюда . Они то в чём виноваты ?? Идите швыряйте булыжники в Бубочку ,, или Авакова .

Санжарцы , вы опозорили всю Полтавскую область ,,дебилы бл.. !! На весь мир .. Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5726 .
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Дивився прямий репортаж.
Гнітюче враження...
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Самое хреновое, что могло произойти- их таки привезли именно сюда. Значит, этот кошмар вовсе не закончился. Власть- идиоты. Упёртые бараны, .лядь! Ну, что ж... всё впереди...
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Да, они попросят Китай их эвакуировать )))
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Какую гениальную информационную операцию спланировали ФСБшные слуги,
Тут как раз юбилей "Революции достоинства".. Жириновский написал Киве он не захотел с этим связываться, потом Дубинский подключился, и его pr-шестерки, он разделил Украинцев на Обуховских и Львовян.. Потом подняли Львовских на бунт, это же "наша хата скраю".. Представте этих умных и образованых лидеров мнений которые жили в Китае. Для них дали повод расказывать всю жизнь про неадекватность Львовян.. Идеально подчеркивая недостатки менталитета, ударить в самое сердце Украины.. в общность.. Это надо быть реально сумашедшим гением, чтобы это спланировать.. Представьте себя на месте эвакуированных.. Это же реально сценарий для фильма, 75год.. возвращается...
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А вы выйдите на улицу в подержку попавших в беду людей.
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ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ОСТАВАЛИСЬ ЛЮДЬМИ, ТО НИКАКАЯ СУПЕР ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ ,НИ ФСБ ШНЫХ СЛУГ, НИ ФБР ОВСКИХ ,НИ ВОПЛОТИЛАСЬ В ЖИЗНЬ. А ТАК МАЭМО ТЕ ЩО МАЭМО
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Ипанулись совсем. У нас в Тюмень народ привезли (140 чел с китая), они отдохнули пару недель и выписали, а тут такая жопа.
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Якщо ти з Тюменя, тоді я чорномирдін.
Продовжуй, придурок.
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Я с России, и Тюмень, это Россия. Это одно государство, а не как у вас там.
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та куй с ним, с китайцем, а граждане России, они важнее каких то китайцев.
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Ви -кацапо-окуанти, а не страна! Вас весь світ ненавидить, бо всюди пхаєте свої криваве сране кацапське рило - Абхазія, Грузія, Україна, Сирія, Молдова, Венесуела, і навіть Африка...
"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
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я что то не знаю никого из знакомых, кто был бы против возврашения земель в Россию.
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У нас еще люди за клоуна на выборах Президента голосуют. А у вас?
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У нас за Вовку голосуют. я тоже за него. Я доволен, как Вовка руководит.
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"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
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Наші чорноземи вас всіх перетравлять, виродки!
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В годовщину небесной сотни силой заставили принять к себе в дом смерть! Будьте прокляты! Могли обойтись без привлечения гражданского населения!
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смерть - это у тебя, смерть мозга, если он когда-то был, конечно.
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Своих военных не жалко? Аесли в автобусе твой брат или сестра?
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А вы думаете если реально есть вирус мы здесь выживем? У нас укол без купленного шприца, лекарства, 1 кг ваты и 0,5 спирта не сделают...
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Граждане Украины вы должны вйти все на улицу в поддержку ваших попавших в беду сограждан. А быдло которое забросало санитарные автобусы камнями подлежало растрелу на меате, за нападение на охраняемый объект. Так вы в 14 прср@ли Крым быдлу, сейчас имеете шанс потерять страну.
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Ще один провокатор?
Ти кого представляєш?
Молдову?
У тебе в твоїй Молдові не має проблем?
Ти чому спілкуєшся как-цапською на українському форумі?
Хочеш п.зди?
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Да все крестятся обеими руками, что не к ним. Какая улица, смешной. Вот Санжары попали ни за что, а все остальные скраю, красавчики )))
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Телевидение с подогревом политиков "патриотов" устроили цирк с нашими гражданами с Китая. НЕ предадут, НЕ кинут, НЕ подставят. И за обиду ВАМ не отомстят, никак. В БЕДЕ не бросят, УМИРАТЬ вас не оставят. ЛЮБИТЬ учитесь, ЛЮДИ, у собак.
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А тепер, ще раз, але без пафосу, і по суті.
Хто кого, і чому?
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"Люди не пускають прибувших з Китаю не тому що вони довбойоби, а тому що пам'ятають, що голосували по приколу на виборах і привели до влади довбойобів які не зможуть тепер людей захистити від потенційної загрози."

https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/2965453873517624
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Махали дикунам прапорцями і посміхалися . Думаю , бидлота від цього ще більше скаженіла .
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інший від деяких дикарів що ставлятся до власних громадян як до ворога і готова вбити не пустити надивившись новин ті що блокують напевне думаю люди що зі СНІДом наприклад вірус предаеся через рукостискання або поцілунок-це огидно дивитися як українці ставляться до таких же громадян які навіть не на 100% хворі а тільки під підозрою
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Никто не задумался почему их привезли не неделю назад, не через неделю.
А именно в День траура по небесной сотни?????
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Їх привезли за розкладом, який в ЖОДНОМУ РАЗІ не має відношення до НЕБЕСНОЇ СОТНІ.
Питання полягає в тому, до чого тут ТИ?
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Так ты и привел клоуна-мародера в мою страну потому что голосовал по приколу.
Теперь прикалывайся
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НАТКНУЛСЯ?
И СПОТКНУЛСЯ?
Как-цапи, чому ви такі примітивні, і передбачувані?
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Плохо что в санжарах биомассу не зачистили
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Зігнали таких самих космонавтів,як на Московії.А раніше,ще в нас сміялися з московитів,що в них бидло і раби і не можуть боротися,з тими самими космонавтами.Ці люди бояться,бо не мають впевненості.Навіть в автобусі були,на потенційно заражених маски.Значить,немає впевненості в наших керманичів,що прибулі здорові.Хто буде відповідати,якщо в нас буде епідемія цього вірусу? Ви ж коментатори засунете язики,в зади.А влада просто втече.Саме до влади,зараз повинні бути розгромні питання.Чому вони нічого не підготували? Чому вони евакуювали саме на річницю розстрілів? Коли вся ця монобільшість йшла до влади,то обіцяла золоті гори,а зараз космонавтами розганяє людей.
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Ти ж віриш в християнського бога?
Чи твої походи до церкви були лише приводом для п'янки?
Заодно перевіриш, наскільки любить тебе твій бог.
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Хоч один невіруючий!
І чого ти боїшся?
За кого ти боїшся?
По моєму, все, що твориться в світі логічно і закономірно, навіть по Дарвіну.
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Kiy Savicki Ні,це віряни вірують,що якщо бог не захоче,то нічого не буде і що все має бути,як є.А невіруючий думає здоровим глуздом і якщо можна чогось уникнути,уникає.
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Якщо спокійно подумати, то виникає питання, чому в цей 14-денний карантин людей не тримати в інфкційній, спеціалізованій, віддаленій лікарні, а обов'язково в загальному санаторії?!
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УКРАЇНЦІ!
ПРИПИНІТЬ ПАНІКУ!
Пам'ятаєте історію з пташиним грипом за часів пані Тимошенко і з дефіцитом марлі?
Це приблизно те ж, але за сценарієм Китаю.
Нагорі ділять бабло, тому, нагорі хвилі.
Ви тут до чого?
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дебилы, нах было окна бить, чтобы вирус выпустить....................
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В тебе дебіли вибили вікна?
Тоді звернися до поліції, безмозглий как-цап.
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СПАСИБО ЦЕНЗОРУ ЧТО НЕ ЗАКРЫЛ КОМЕНТАРИИ ,И ПОКАЗАЛ СКОЛЬКО У НАС В СТРАНЕ ДЭБИЛОВ
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Цікаво, а хтось реально вірить, що цей санаторій здатен забезпечити належний карантин? До того ж, ніяких аналізів евакуйовані не здавали - вони можуть бути переносниками вірусу. І їх відправили не в яку-небудь інфекційну лікарню, а у звичайний санаторій! А новосанжарців відлупцювали як на Майдані! У День пам'яти Героїв Небесної сотні! Це якийсь сюр!
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Якщо з людьми щось відбувається не з їхньої волі, то вини ні в чому не винні. Нація починає дичавіти, коли забуває християнські постулати: "Не питай за ким дзвенять дзвони. Вони дзвенять за тобою".
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