 Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Китае в Фейсбуке.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - сказано в сообщении.

В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Там добавили, что предлагали Анастасии временно пристроить любимца в гостиницу для животных, но она отказалась, а предоставленные ею документы на собаку не устроили представителей китайских властей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку

Посольство заверило, что и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку.







