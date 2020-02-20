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 Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки

Дипломаты говорят, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Китае в Фейсбуке.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - сказано в сообщении.

В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Там добавили, что предлагали Анастасии временно пристроить любимца в гостиницу для животных, но она отказалась, а предоставленные ею документы на собаку не устроили представителей китайских властей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку

Посольство заверило, что и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку.

Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 01
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 02
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 03
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 04

Источник: https://censor.net.ua/n3176988
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы тоже без своей собаки не возвратился,псинки лучше большинства людей, например зелеботных)))
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Настоящая украинка, не бросила животинку в беде.
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прикинь, если бы на ее месте твоя жена или сестра оказалась бы, хотя ты сирота судя по высерам
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померанський хоче, щоб хазяйка померла, не випускає.
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Кутюк, не бувши дурним, поклався на китайську медицину.
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Усыпите собаку, а эту особь на расию. Она дура
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Как так встречать, как в Санжарах, так лучше умереть.
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Кутюк, як виявилось, врятував господиню від санжарської гостиної зустрічі.
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Ну послы часто помогают если к ним достучаться, факт из жизни.
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А как насчет тех двоих которых не взяли из-за температуры или уже списали Дипломаты хреновы как и нынешняя власть Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 5992
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готов бесплатно утилизировать ее собачку.
а она пусть валит куда хочет. Только не за мой счет.
*****
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прикинь, если бы на ее месте твоя жена или сестра оказалась бы, хотя ты сирота судя по высерам
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смотри трансляцию, все сердобольные такие, а коснись наяву, Санжары показали. ГНИЛОЙ НАРОД.
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На всю Украину у нас только леха косой воняет гнилью а что леха скажи этим людям прямо в глаза у тебя только бубонька святой где то прячется в бункере и сдает анализы на 1000 лет вперед Твой членограй сегодня устроил провокацию что б не почтить память погибших Твое недоделанное чмо сдает Украину твой недомерок унижает Украину и украинский народ Так что заткнись УРОД ГНИЛАЯ ПАДАЛЬ
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Вот если бы таких, как ты, уродцев, не вытаскивали при рождении, не держали в барокамерах, может страна и состоялась. Все почитаешь погибших, а о живых тебе по х......... Прикрываешь свою недолугость высокопарными словами, Украина, украинский народ. а вернулись украинцы и так вы, вернее такие, как ты, встречают их с кирпичами. НЕДОНОСКИ.
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Ах какое ты изворотливое падло как раз я за то чтобы наших граждан вернуть но не в село а в одну из резиденций ***********-мирохлебца бездарная и продажная власть этого клоуна недачника и предателя и просто ущербного урода делает провокации и тупо игнорирует сегодняшний день Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 9516
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Это ты изворотливое, вроде хочешь, но не так, что случилось, то случилось, ты прими, а потом делай, что хочешь. Вот на все у таких есть отговорка. ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ. Тебе судьба человека ничего не стоит. С тобой все ясно. Ты в любую минуту предашь.
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Санжары показали гнилое правительство которое это организовало а не народ .Гнилой народ тебе зарплату начисляет а если нет значит ты сам принадлежишь к северному соседу .
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Хватит этого пасажного ****........ ша, ты первая такая бл....... дь, которая думает, что твоя хата с краю. Бандэры отказали, еще несколько обл. отказали. Все спираешь на власть.. а такие же бл...... выбирают шестого, по счету, президента. Так что заткнись, знаю таких.
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****.......ша,пишется через ,,жа,,выучи свой язык говяжий а потом пиши.
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мою жену я бы там не оставил - САМ принял бы меры. А не взваливал бы ответственность на кого-то.
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"Прилетит вдруг волшебник, в голубом вертолете?.." О! Это же товарисчь Беляков! В "кожанке" и с "маузером" в деревянной кобуре!
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Это рептилия. Животных даже обижать не хочу. (Может быть- это русский?)
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вам обязательно ярлычок налепить?
Я - человек, который понимает, что значит выживать.
кому интересно - я порохобот.
а от девки этой и таких эгоистов как она меня просто тошнит.
Всем кто ее защищает желаю такую же прохаванную эгоистку в качестве жены - нахлебаетесь по полной.
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прежде всего нужно не терять человеческое лицо Ни к чему твой пост Вот где ********** прячется это вопрос чтоб ему Новые Санжары снесли чем он играет на рояле Членистограй мог бы не в село привезти людей а на свою одну из резиденций Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 5098
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НЕТ. Во время стихийных бедствий главное - ВЫЖИТЬ.
Если вы так не считаете - значит, у вас отсутствует инстинкт самосохранения.
тупиковая ветвь развития.

Фильм "Чужой" смотрели? нет?

пересмотрите еще раз. Если есть опасность заразить кого-то - нахер. Гуманнее пристрелить, чем подвергнуть опасности миллионы.
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Я бы тоже без своей собаки не возвратился,псинки лучше большинства людей, например зелеботных)))
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Не очень люблю собак, но тут я с Вами согласен.
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Собак можно любить, или нет, но если ты предал свою собаку, ты предашь кого угодно, т.е. ты (не конкретно ты sunuyiwipmailtempinfo, конечно) конченная мразь. Это аксиома.
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судя по вашим рассуждениям, вы никогда не испытывали настоящей опасности для жизни - так что нужно принимать меры, чтобы выжить.
в этом случае действует закон "своя рубашка ближе к телу". Если чужая - значит, выживет он, а не вы.
Это просто вопрос выживания.
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расценивать ваш пост как предложение - хозяйку додому а собачку в Корею?
Так их в Корее на один ролл три штуки надо, а шпиц один...
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А наших там что, на весь Китай 50 человек оставалось? Она последняя? Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 9729
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Вони невключені в сценарій...Де продюсер Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 532
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Я пожалел, что обречён шагать
По суше - мне не ждать подмоги:
Никто меня не бросится спасать
И не объявит шлюпочной тревоги.

А скажут: "Полный вперёд! Ветер в спину!
Будем в порту по часам.
Так ему, сукину сыну,
Пусть выбирается сам!"

И мой корабль от меня уйдёт -
На нём, должно быть, люди выше сортом.
Вперёдсмотрящий смотрит лишь вперёд -
Не видит он, что человек за бортом. (с)
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В останній строчці було - "Єму плєвать,что человек за бортом"
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Настоящая украинка, не бросила животинку в беде.
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Хтось із працівників дипмісії (або члени їхніх родин) евакуюються? Песику дати снодійне і перевезти в багажі. який не підлягає огляду.
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Зачем працивникам дипмиссий эвакуюватись? Им зарплату платят. Эвакуируются люди оставшиеся без работы и средств существования. Их персональное финансовое попадалово стало проблемой всей страны. Вот бы о людях потерявших работу в Украине так заботились как об этой модельке с пьосеком.
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вы нормальные? вот сейчас бы эта девка была в автобусе. Надо искать чем ее кормить. куда ей срать - выгуливать где-то - попробуйте сейчас автобус остановить ее выгулять, все ждать должны. В больнице - почему все должны жить с это собакой в палате? или ей отдельную комнату? а не до хера ли?
бред капец.
Пристрелить и все. гуманно и быстро.
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Я би з великим задоволенням пристрелив би якогось пересічного сєпара, крикливого зебіла або кацапа. А домашній песик має ДУШУ, споріднену до душі хазяйки. Все.
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Ой та не нада ей ваша помощь, тут людей эвакуировали, сразу не выпустили в аэропорту, отправили на карантин туда где карантин по определению невозможен.
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Что не фото украинок с Ухани-все красавицы.Кем они там работают?!
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На презервативом заводе формочками. В Китае своих тёток сильно не хватает.
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Нужно президентский борт отправить за Анастасией и Мишей Померанскими
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а окремий за цуциком... Більше бортів цікавих і різних...
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Да и хрен с ней, дело хозяйское, пусть изучает китайский и там живёт со своим пёсиком.
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я вам еще раз говорю, я готов забрать ее к себе домой на карантин, вместе с ее собачкой, она очень миленькая и хорошенькая.
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карантин - значит вы тоже не должны выходить из помещения. если кто-от выходит - есть опасность распространения инфекции.
Нахер.
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да не проблема. я и так в офис езжу два раза в неделю, могу не ездить. у меня есть доверенные люди, и расчеты у меня безналичные. я могу делать свою работу сидя в тундре, при наличии компьютера и интернета.
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да. работаю директором по ИТ в не маленькой торговой компании.
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Впевнений- Зеленський відправить за дівчиною та за її псом Мішєй Президентський борт!
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Это же те бе не раненых бойцов эвакуировать ))) ведь как никак девушка хорошо сосет...
На рыло на ее посмотрите
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 9648
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другая эпоха , и разный народ
но любят девчонки , совать что-то в рот
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ну ты даешь ********** уже выкопал ставку по типу под Винницей ставка Гитлера и там уже схоронился а ты все пес да пес Он там уже анализов насдавал на 1000 лет вперед Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 6002 Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки - Цензор.НЕТ 9899
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У мене враження, що останні дні, наші сайти заполонили кацапські тролі. Багато нових "ніків", та й риторика мокшанська
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А ніки?- Віктор Сухоруков, Іван Бутко.
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интересно девки пляшут. Она хотела лететь из Уханя а справку про собаку принесла из Гуанчжоу в 1000 км оттуда. Еще и с формулировкой что та собака жила на незараженой территории, то есть получается что они обе жили в незараженом Гуанчжоу. Похоже кто-то просто решил секономить на билете.
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Хочу, что бы кто то там Ухани завел себе б"я панду под 160 кг и сказал, шо без нее эвакуироваться отказывается, а посольство после этого оказывало ему всю необходимую помощь!
Этот цирк должен достигнуть апофеоза кретинизма.
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предоставленные документы на собаку не устроили представителей китайских властей?
скажите шо цэй волкодав из кремлёвских...лично путиным зачат...
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Ну, теперь эти две морды, не будут сходить с цензора ещё долго-долго...
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И собачку и гражданку неумную , всех жаль . Но человек таки выше. ))
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Пусть делает документы собачке и летит в Минск. Туда регулярные рейсы есть.
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и в Украину не возвращается. Нам и своих ТП хватает.
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