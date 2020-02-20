 Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Китае в Фейсбуке.
"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - сказано в сообщении.
В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Там добавили, что предлагали Анастасии временно пристроить любимца в гостиницу для животных, но она отказалась, а предоставленные ею документы на собаку не устроили представителей китайских властей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку
Посольство заверило, что и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку.
а она пусть валит куда хочет. Только не за мой счет.
*****
Ты кацап???????
Я - человек, который понимает, что значит выживать.
кому интересно - я порохобот.
а от девки этой и таких эгоистов как она меня просто тошнит.
Всем кто ее защищает желаю такую же прохаванную эгоистку в качестве жены - нахлебаетесь по полной.
Если вы так не считаете - значит, у вас отсутствует инстинкт самосохранения.
тупиковая ветвь развития.
Фильм "Чужой" смотрели? нет?
пересмотрите еще раз. Если есть опасность заразить кого-то - нахер. Гуманнее пристрелить, чем подвергнуть опасности миллионы.
в этом случае действует закон "своя рубашка ближе к телу". Если чужая - значит, выживет он, а не вы.
Это просто вопрос выживания.
Так их в Корее на один ролл три штуки надо, а шпиц один...
По суше - мне не ждать подмоги:
Никто меня не бросится спасать
И не объявит шлюпочной тревоги.
А скажут: "Полный вперёд! Ветер в спину!
Будем в порту по часам.
Так ему, сукину сыну,
Пусть выбирается сам!"
И мой корабль от меня уйдёт -
На нём, должно быть, люди выше сортом.
Вперёдсмотрящий смотрит лишь вперёд -
Не видит он, что человек за бортом. (с)
бред капец.
Пристрелить и все. гуманно и быстро.
Нахер.
На рыло на ее посмотрите
но любят девчонки , совать что-то в рот
Этот цирк должен достигнуть апофеоза кретинизма.
скажите шо цэй волкодав из кремлёвских...лично путиным зачат...