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 Враг нарушил перемирие 20 февраля 8 раз, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщии в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, а также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 4 мины и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также сегодня состоялось возвращение со временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала пгогребения павшего украинского Героя".

Источник: https://censor.net.ua/n3176987
 
 
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Беларусь готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.... зачем на услуги одной из колоний Московии республики Беларусь,Украина давно не колония Московии,а независимое государство и борется за независимость от Москвы
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Это один из вариантов слива . Обсуждать его начинали ещё барыга с волкером . А сосисочница и жабоед очень одобряли . Вот поэтому все росказни про миротворцев на Донбассе или бред или провокация кацапов
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*****, там уже турки во всю долбятся с кацапами и ассадовцами, война полным ходом идет, а Цензор ни ухом ни рылом
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Говноеды, пардон, парашники, ну, те, что московиты, запросили у Анкары прекращение огня и пиримирие. Это, как у нас, как только им ввалят, они просят пиримирия а потом опять, гниды, начинают все сначала.
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Не, с турками такое не проканает
Это им не с Рошеном и ЗЕленожопыми минские зрады мутить. Кацапы сцат что турки закроют Босфор
Сегодня уже охотились с пзрк за су-24
Начался сильный движ
Наши СМИ не освещают события. А жаль
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Ходят слухи, что хомчак подал в отставку. Еже ли это так, начну писать его с буквы заглавной.
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Равносильно гитлеровской медальке-цяцьке "За Крит".
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Ці кляті маскавіти пристрілюються, мабуть новий штурм готують, тут зараз головне, щоб контра не прогавила це!!!
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