 Враг нарушил перемирие 20 февраля 8 раз, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщии в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, а также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 4 мины и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.
Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Также сегодня состоялось возвращение со временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала пгогребения павшего украинского Героя".
Это им не с Рошеном и ЗЕленожопыми минские зрады мутить. Кацапы сцат что турки закроют Босфор
Сегодня уже охотились с пзрк за су-24
Начался сильный движ
Наши СМИ не освещают события. А жаль