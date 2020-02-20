 Как можно агрессивно не пускать граждан Украины в Украину, для кого мы ее защищаем?, - капеллан Зелинский о протестах в Новых Санжарах

Об этом на своей странице в Фейсбук написал военный капеллан Андрей Зелинский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не понимаю, как народ, который ценой больших потерь находит в себе силу и мужество на Майдане защищать право народа на будущее и на протяжении 6 лет может сдерживать военную агрессию одной из самых мощных армий мира против своего государства, а затем может агрессивно не пускать граждан Украины в Украину !!! Мы Украину для кого защищаем ???", - написал Зелинский.
- Дурні тому, що бідні.
- А чому ми такі бідні?
- Бідні тому, що дурні.
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії!
В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. ...
Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита?
За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати
(20.02.20 18:13) Рада рассмотрела 1,2 тыс. из 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли
налицо "многохY%ловочка
по одновременному разграблению территории Украины
и
созданию условий для распространения эпидемии
прямо в центре достаточно крупного населенного пункта .
(Февраль 19, 2020) Коронавирус убил известного китайского режиссера и всю его семью
умышленно создаются условия для вспышки эпидемии
в результате которой украинцы будут вымирать семьями ...
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https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews
Мешканці Західної України показали себе у всій красі! Як вулицям давати імена своїх дурковатих героїв, вносити в підручники для дітей **********, перекручувати нормальну українську мову - так вони попереду всієї планети! А як рятувати своїх громадян - так відразу задзюрили, виродки!