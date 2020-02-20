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 Как можно агрессивно не пускать граждан Украины в Украину, для кого мы ее защищаем?, - капеллан Зелинский о протестах в Новых Санжарах

Не понятно, почему народ, который вышел на Майдан и защищает страну от российской агрессии, теперь протестует против эвакуации своих сограждан в Украину.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал военный капеллан Андрей Зелинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не понимаю, как народ, который ценой больших потерь находит в себе силу и мужество на Майдане защищать право народа на будущее и на протяжении 6 лет может сдерживать военную агрессию одной из самых мощных армий мира против своего государства, а затем может агрессивно не пускать граждан Украины в Украину !!! Мы Украину для кого защищаем ???", - написал Зелинский.

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Как можно агрессивно не пускать граждан Украины в Украину, для кого мы ее защищаем?, - капеллан Зелинский о протестах в Новых Санжарах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176986
 
 
 Топ комментарии
 
у народа накипело на другую тему , а это прорвалО - не признаваться ж себе что протупил весной
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Люди не в Україну не пускають. Люди просто не розуміють, що з ними може трапитись. І хто їм допоможе, раптом що. Зрозумійте цих людей. Не можна так засуджувати. У людей немає грошей і можливості лікуватись. Не треба засуджувати.
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«Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Наших абсолютно здоровых соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина»
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Прозондуй, зелена блювота, соїх "братів по розуму". То в се їхні лайки. Але є і конкретний метод. Зжереш відро лайна якщо знайдеш мій лайк під такими коментами або подібними?
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...причем тут народ, которого за лохов продолжают держать..?..вирус не изучен. лекарств нет, врачей нет...ничего нет...есть понты, у некоторых болванов-атаманов, силой нагнуть народ и подальше от своих дворцов-именьиц, карантинную зону в неподготовленных помещениях и без подготовленного персонала по селам устроить...и свалить нафиг побыстрее оттуда по теплым квартирам на печерских пагорбах, и будь что будет...особый цинизм еще в том, что все оборудки эти проворорачиваются в 6-ю годовщину революции Гидности... жесть!
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- А чому ми такі дурні?
- Дурні тому, що бідні.
- А чому ми такі бідні?
- Бідні тому, що дурні.
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Timer UA (20.02.2020 18:46) :

Продаж землі під час війни - це різновид диверсії!

В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. ...
Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита?

За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати
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пока обывателя отвлекают аваковыми , капеланами , протестами в Н.Санжарах

(20.02.20 18:13) Рада рассмотрела 1,2 тыс. из 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли

налицо "многохY%ловочка

по одновременному разграблению территории Украины
и

созданию условий для распространения эпидемии

прямо в центре достаточно крупного населенного пункта .

(Февраль 19, 2020) Коронавирус убил известного китайского режиссера и всю его семью

умышленно создаются условия для вспышки эпидемии

в результате которой украинцы будут вымирать семьями ...
.
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Львовские врачи запели Гимн Украины, когда убедились, что украинцев из Уханя везут не к ним Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews

Мешканці Західної України показали себе у всій красі! Як вулицям давати імена своїх дурковатих героїв, вносити в підручники для дітей **********, перекручувати нормальну українську мову - так вони попереду всієї планети! А як рятувати своїх громадян - так відразу задзюрили, виродки!
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Це вже не перша мутация КОРОНАвируса в Україні - перша мутація була Янукович- коронавірус, але Майдан загнав носія в Ростов, а епідемія Порошенко- КОРОНАвірус продовжується і може знищити Україну, тому що телевізор послабив в населення імітітет і паралізував волю до об'єднання проти пошесті КОРОНАвірусу.
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ЗНОВУ зомбо БИДЛО паРашне . ..В День Пам`яті Небесної сотні .з Зе-бандою сіоністів влаштували загальноукраїнський срач... Під руки їм попала евакуація з Китаю. Аж два тижні тягнули, щоб в до цього дня приурочити. І пофіг їм ті евакуйовані, пофіг і їх здоров`я, і здоров`я тисяч українців, головне, щоб свою гидку справу зробити..... - спровокували пікети, протистояння. І біндєри тут, і жлоби з полтавщини, і благородні харків`яни..отакої ...ніхто не планував цих людей туди вести Ні в Микулинці, ні до Львова, нікуди більше. Все це провокація від того сіоністськог Зе- 95-го кварталу. Спеціально розповсюдили інформацію про можливі місця, які РЕАЛЬНО абсолютно не готові до прийому евакуйованих, щоб і спровокувати ті всі пікети і протести. І зумисно все це до сьогоднішнього дня, щоб цим срачом загадити День Пам`яті Небесної сотні.... ЗУМИСНОСПЕЦІАЛЬНО...по подіях з евакуацією ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди..
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Влада дебілів позоре Україну.Треба було зробити ізолятор для всіх прибувших з Кітаю,забеспечити всім необхідним та показати на весь світ,як треба турбуватися за людей.Погляньте як влада діє в другіх країнах і як бидло при владі діє у нас.
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Больной легочной чумой...фото изучение пациента....сколько идиотов ********* без средств защиты?
Як можна агресивно не пускати громадян України в Україну, для кого ми її захищаємо? - капелан Зелінський про протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6192
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вот я читаю камменты, много тех кто готов принять, почему повезли туда где местные сразу высказались против?
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а почему зеленые не провели свои хваленые опросы, где люди готовы принять карантин? п-болы зеленые заливают всем в глаза, а сами делают фигню
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почему центр разумкова не выяснил отношение к карантину, время было. просто зеленым пофиг это же выборы
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Та питання не в громадянах, питання в тому, що потенційних переносників небезпечного вірусу привезли в провінційний санаторій. Немає жодних гарантій, що всі евакуйовані здорові, їм же тільки поміряли температуру та й усе. Якби їх відправили в круту інфекційну лікарню з усіма рівнями захисту, ніхто б не заперечував. Шкода новосанжарців.
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