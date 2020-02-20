 Как можно агрессивно не пускать граждан Украины в Украину, для кого мы ее защищаем?, - капеллан Зелинский о протестах в Новых Санжарах

Об этом на своей странице в Фейсбук написал военный капеллан Андрей Зелинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не понимаю, как народ, который ценой больших потерь находит в себе силу и мужество на Майдане защищать право народа на будущее и на протяжении 6 лет может сдерживать военную агрессию одной из самых мощных армий мира против своего государства, а затем может агрессивно не пускать граждан Украины в Украину !!! Мы Украину для кого защищаем ???", - написал Зелинский.

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