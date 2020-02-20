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 Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин

Жесткая реакция украинцев по отношению к соотечественникам, эвакуированным из Ухани, показывает уровень развития украинского общества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды".

Как отмечают авторы текста: "В любом случае Украина здесь не уникальна. Похожие проблемы у большинства государств мира, которые вывозили своих граждан из Китая, в том числе - с 10-миллионного Уханя, который до сих пор остается эпицентром эпидемии".

Авторы решили исследовать, как и куда эвакуировали людей западные правительства, удалось ли им справиться с вызовом коронавируса - и всюду ли обошлось без массовых народных протестов.

В материале отмечается:" США провели, очевидно, самую массовую эвакуацию граждан среди западных государств. Пятью чартерными рейсами американское правительство вывез из двух эпицентров заболевания новым коронавирус почти 900 человек.

Первая эвакуация состоялась еще до того, как ВОЗ объявила чрезвычайное положение в связи с вирусом. Первый рейс из Уханьского аэропорта со 195 эвакуированными прибыл на военную авиабазу Мерч на юге Калифорнии, 29 января. Среди пассажиров было много американских дипломатов с семьями.

Всех эвакуированных "попросили" остаться на базе в три дня, чтобы провести необходимые тесты и проверить, они здоровы - на тот момент власти США еще не оставляла людей на принудительный 14-дневный карантин.

Германия эвакуировала своих граждан самолетом бундесвера вечером 1 февраля. Военное судно село во Франкфурте со 124 пассажирами на борту, из них 102 были немцами, остальные - иностранные граждане.

Примечательно, что рейс прибыл во Франкфурт с задержкой. Из-за того, что РФ, которая запретила сесть борту Бундесвера на своей территории, чтобы самолет изменил экипаж и дозаправился.

В Германии эвакуированных поместили под наблюдение в специально оборудованные казарм бундесвера у франкфуртского аэропорта. Еще до вылета из Китая МИД Германии успокоило, что среди эвакуированных форуме инфицированных.

Но так же, как и с последним рейсом в США, предварительные данные оказались неточными.Уже на месте при осмотре медики обнаружили вирус 2019-nCoV у двух человек.

Зараженных спецтранспортом отвезли в университетский госпиталь во Франкфурте, где оказали необходимое лечение - их вылечили и на прошлой неделе оба покинули клинику.

А вот во Франции эвакуированы попали на карантин, больше похожий на отпуск.

Первый самолет с возвращенными гражданами из Уханя сел на военном аэродроме у Марселя 1 февраля. 179 французов прямо с борта отправились на двухнедельный карантин ... в курортный городок Карри-ле-Руэ в Марселе.
Людей поселили в лагерь отдыха посреди соснового леса. Французские власти решили: поскольку никто из них не имел симптомов коронавируса, не могло быть и речи о том, чтобы помещать их под строгий режим. Поэтому и выбрали место с "санаторными условиями".

У местных жителей это вызвало небольшую панику - они взволнованно звонили к мэру, спрашивая: "Почему мы"?

Во Франции власти удалось успокоить жителей. Лагерь охраняла вооруженная охрана и наружу никого не отпускали. А эвакуированные могли свободно гулять по территории - конечно, с масками на лице.

Еще одна большая группа французских граждан вернулась из Китая 2 февраля. Из 254 человек на борту было всего 65 французов. Остальные - подданные 30 стран, в основном европейских.

Почти половина из них сразу отправили на родину. Как ни странно, французское агентство AFP утверждает, что домой отправили именно потенциально больных!

Тех граждан Франции, у кого заподозрили симптомы вируса, оставили на военной базе для дальнейших тестов. А остальных граждан отвезли к уже знакомому центра в курортном Карри-ле-Руэ, а также - в учебный центр для пожарных вблизи Экс-ан-Прованс, где французские власти также обустроила место для карантина".

Как отмечает издание, "Правительство Канады принимал эвакуированных на крупнейшей военной базе вооруженных сил страны Трентон в провинции Онтарио.

Первый рейс из Уханя со 176 людьми приземлился на базе 7 февраля. Туда же через несколько часов после него сел правительственный самолет США, которым прибыли еще 39 канадцев. Пассажиров из этих двух рейсов поместили в гостиничном комплексе на военной базе, где в течение 14 дней за ними наблюдали врачи.

11 февраля на базу прилетел еще один самолет с двумя сотнями репатриантов. И это были не все желающие покинуть Китай.  Эвакуированных из этого самолета тоже разместили на базе Трентон - но в другом комплексе, чем первую группу.

К слову, ни один человек из этих трех групп не заболел - как и на большинстве других рейсов, которыми различные государства мира эвакуировали своих граждан из десятимиллионной китайского города".

В то же время "Правительство Италии, которое первым среди стран ЕС объявило о чрезвычайной ситуации в связи с вирусом, эвакуировало из Уханя 56 граждан.

3 февраля вывезенных из эпицентра эпидемии итальянцев поместили на карантин на военную базу в окрестностях Рима.

Один из репатриантов имел симптомы вируса - его отвезли в римскую больницу, специализирующеюся на лечении инфекционных заболеваний".

Источник: https://censor.net.ua/n3176984
 
 
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Было б и у нас всё спокойно, если бы не вмешалось кодло лузеров потрошенковых.
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Там быдло, которое блокирует, верещит, что за зе голосовали. Так, что те унтерменши за зе, что и не удивительно. Смотрел по Прямому на эти рожи, сплошь одни вырожденцы
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Я и не кидаюсь, а говорю как есть, не нравится слово унтер, можешь их вырожденцами назвать
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Вот они и спалились. Голосование тайное. Если ты не знал. И петь можно, что угодно.
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Похоже на то.
Без подзуживания и науськивания агентуры Порошенко здесь не обошлось.
СБУ следует немедленно выяснить, откуда ноги растут у этого вдруг внезапного проявившегося всплеска "патриотизма".
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Если власть организовала шумиху - ищите, что происходит параллельно более важное, от чего вас отвлекают. 100%.
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зачем взял еще и граждан других стран? Своих мало?
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Хорошо сказано. --- В Нових Санжарах сьогодні ми побачили епічну бітву між некмпетентною владою та неосвіченим населенням.
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https://inforesist.org/nikakoj-izolyaczii-ne-budet-medik-iz-novyh-sanzhar-otvetila-na-upreki-zelenskogo/
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Все происходящее показывает не уровень развития украинского общества, а его дикость.
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Уровень компетентности власти и уровень зомбированности общества.
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Просто влада в Україні не цивілізована. А народ цивілізований. Це вже давно всі знають.
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Голосовал за Пороха, но в данной ситуации власть не при чем, если быдло в том селе живет. Сплошной мат перемат, двух слов связать не могут.
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Как не при чём власть?) А кому выгодно отвлечь народ от своих зашкваров с погибшими вчера,с оманами,с арахамиями,с патрушевыми,с поправками о земле.........Порошенко?
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Ну такі вони є. Так в школі викладають. Більшість такою була.
До того ж, вони не організовані. Якщо б вони підготувались до такої дурості з боку влади - вони підготувалися б і виставили б балакливого. Правда не факт, що той би балакливий не був би засланим казачком від слуг.
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тв ну нв,Ю лучше лещера послушать чем эту кобру
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Бобе ты мой же ж, но в италиях дубинские не говорили шо если занесут вирус, то помрут не только лишь все, мало кто сможет этого не сделать то?
Шо не так? А то шо перекрывают, то и правильно полтавчане или кто там делают - если видят шо "санаторий" = барак с дырками для "покурить".
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исключение- народ дал в руки штурвал тому , кого , как он думал, не прийдется испытать на своей шкуре . Ведь он мир обещал а не короновирусе рассказывал
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Он вчера еще кирпичи осматривал на стройке больницы , а знал (или не знал?, что люди бунтуют) . Ну и обратился бы к нации ! Спрятался в очередной раз , попиарившись в Борисполе на медицинскую тему.
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в большинстве стран европы небыло бунтов, и нету таких дикарей средневековых.
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и о власти, и о тех дикарях которые выбрали во власть себе подобных, а теперь бунтуют и перекрывают дороги.
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Жесткая реакция украинцев по отношению к соотечественникам, эвакуированным из Ухани, показывает уровень развития украинского общества.

Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 7634 А от кацапов как-то никаких похожих звуков не долетает. Или они своих не вывезли? Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 7634
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я и говорю - шоу это неспроста.
сорри шо не по нашему, просто апостроф задолПутин)
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нелюблю кацапов, но не могу не согласиться.
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А вот это раздают московские попы. Понятно откуда ноги растут?Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 7744
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ну, пусть переболеют - отключить им вду и прочие теслы)) за 2 месяца вспомнят шо ученые ВНЕЗАПНО не еретики, но очень полезные рабы Бопа)
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не уникальна?абидно....где ещё триста йэврейцев так шумят?
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Ну шо, голосували папріколу, а тепер вже не до приколів з владою кловунів? Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин - Цензор.НЕТ 8676
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Та ні, друзі!
Україна - вин`яток!
Точніше, не Україна, а ці покидьки зробили з України вин`яток.
Це - сором на весь Світ.
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Смотрю по ZIK Медведчука трансляцию события в Новых Санжарах, пол часа назад сказал своим, что если ничего не произойдёт, то это будет нонсенс и вот происходит. Но что я вижу , люди с Новых Санжар нормально пытаются объяснить корреспондентам в студии и в самих Новых Санжарах, про неправильные действия властей, а их подначивает, типа вы плохо относитесь к эвакуированным, мотивируя, что ничего страшного вирус не заразен!?, только при прямом контакте и какой-то пафос и нагнетание обстановки. Далее находятся провокаторы и происходят столкновения.Аваков убери ментов, утро вечера мудренее, прекратите показательную бойню.
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Короновирус побеждает, смотрю по телевизору, пиз......... ц мальчикам и девочкам. Пора ХАМУ возвращаться.
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