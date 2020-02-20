 Украина не исключение - в большинстве стран Европы прибывших из Китая помещали под карантин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды".

Как отмечают авторы текста: "В любом случае Украина здесь не уникальна. Похожие проблемы у большинства государств мира, которые вывозили своих граждан из Китая, в том числе - с 10-миллионного Уханя, который до сих пор остается эпицентром эпидемии".

Авторы решили исследовать, как и куда эвакуировали людей западные правительства, удалось ли им справиться с вызовом коронавируса - и всюду ли обошлось без массовых народных протестов.

В материале отмечается:" США провели, очевидно, самую массовую эвакуацию граждан среди западных государств. Пятью чартерными рейсами американское правительство вывез из двух эпицентров заболевания новым коронавирус почти 900 человек.

Первая эвакуация состоялась еще до того, как ВОЗ объявила чрезвычайное положение в связи с вирусом. Первый рейс из Уханьского аэропорта со 195 эвакуированными прибыл на военную авиабазу Мерч на юге Калифорнии, 29 января. Среди пассажиров было много американских дипломатов с семьями.

Всех эвакуированных "попросили" остаться на базе в три дня, чтобы провести необходимые тесты и проверить, они здоровы - на тот момент власти США еще не оставляла людей на принудительный 14-дневный карантин.

Германия эвакуировала своих граждан самолетом бундесвера вечером 1 февраля. Военное судно село во Франкфурте со 124 пассажирами на борту, из них 102 были немцами, остальные - иностранные граждане.

Примечательно, что рейс прибыл во Франкфурт с задержкой. Из-за того, что РФ, которая запретила сесть борту Бундесвера на своей территории, чтобы самолет изменил экипаж и дозаправился.

В Германии эвакуированных поместили под наблюдение в специально оборудованные казарм бундесвера у франкфуртского аэропорта. Еще до вылета из Китая МИД Германии успокоило, что среди эвакуированных форуме инфицированных.

Но так же, как и с последним рейсом в США, предварительные данные оказались неточными.Уже на месте при осмотре медики обнаружили вирус 2019-nCoV у двух человек.

Зараженных спецтранспортом отвезли в университетский госпиталь во Франкфурте, где оказали необходимое лечение - их вылечили и на прошлой неделе оба покинули клинику.

А вот во Франции эвакуированы попали на карантин, больше похожий на отпуск.

Первый самолет с возвращенными гражданами из Уханя сел на военном аэродроме у Марселя 1 февраля. 179 французов прямо с борта отправились на двухнедельный карантин ... в курортный городок Карри-ле-Руэ в Марселе.

Людей поселили в лагерь отдыха посреди соснового леса. Французские власти решили: поскольку никто из них не имел симптомов коронавируса, не могло быть и речи о том, чтобы помещать их под строгий режим. Поэтому и выбрали место с "санаторными условиями".

У местных жителей это вызвало небольшую панику - они взволнованно звонили к мэру, спрашивая: "Почему мы"?

Во Франции власти удалось успокоить жителей. Лагерь охраняла вооруженная охрана и наружу никого не отпускали. А эвакуированные могли свободно гулять по территории - конечно, с масками на лице.

Еще одна большая группа французских граждан вернулась из Китая 2 февраля. Из 254 человек на борту было всего 65 французов. Остальные - подданные 30 стран, в основном европейских.

Почти половина из них сразу отправили на родину. Как ни странно, французское агентство AFP утверждает, что домой отправили именно потенциально больных!

Тех граждан Франции, у кого заподозрили симптомы вируса, оставили на военной базе для дальнейших тестов. А остальных граждан отвезли к уже знакомому центра в курортном Карри-ле-Руэ, а также - в учебный центр для пожарных вблизи Экс-ан-Прованс, где французские власти также обустроила место для карантина".

Как отмечает издание, "Правительство Канады принимал эвакуированных на крупнейшей военной базе вооруженных сил страны Трентон в провинции Онтарио.

Первый рейс из Уханя со 176 людьми приземлился на базе 7 февраля. Туда же через несколько часов после него сел правительственный самолет США, которым прибыли еще 39 канадцев. Пассажиров из этих двух рейсов поместили в гостиничном комплексе на военной базе, где в течение 14 дней за ними наблюдали врачи.

11 февраля на базу прилетел еще один самолет с двумя сотнями репатриантов. И это были не все желающие покинуть Китай. Эвакуированных из этого самолета тоже разместили на базе Трентон - но в другом комплексе, чем первую группу.

К слову, ни один человек из этих трех групп не заболел - как и на большинстве других рейсов, которыми различные государства мира эвакуировали своих граждан из десятимиллионной китайского города".

В то же время "Правительство Италии, которое первым среди стран ЕС объявило о чрезвычайной ситуации в связи с вирусом, эвакуировало из Уханя 56 граждан.

3 февраля вывезенных из эпицентра эпидемии итальянцев поместили на карантин на военную базу в окрестностях Рима.

Один из репатриантов имел симптомы вируса - его отвезли в римскую больницу, специализирующеюся на лечении инфекционных заболеваний".