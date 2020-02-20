 Сейчас в Затоке проходит крупнейшая земельная афера ценой 10 млн долларов, - правозащитники. ДОКУМЕНТЫ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ИА "Одесса-Медиа"
Команда адвокатов, включая партнера эстонского инвестора Марселя Вихмана, Александра Погорелого, правозащитников Станислава Клименко и Анны Гнатенко, представила результат многомесячного расследования масштабной земельной аферы в скандально известном курортном поселке.
"Более полутора лет мы собирали информацию, выстраивали связи и сегодня, когда нам известно все, вплоть до фамилий подставных людей, на которых оформлена эта земля, и реальных получателей, которые занимают высокие посты в правоохранительных органах. Почему именно сегодня? По нашей информации, завтра должна состояться тайная сессия поселкового совета, где конкретно она пройдет, никто не знает, даже депутатам об этом сообщат в последний момент. На сессии земля будет окончательно роздана в собственность", – заявил Погорелый.
"Такую крупную аферу невозможно провернуть без содействия чиновников всех уровней, судей и правоохранителей. Мы выяснили всю цепочку реализации преступной схемы. К ней причастны в первую очередь Вячеслав Бокий, и.о главы поселка, подконтрольные ему депутаты поселкового совета, включая главу земельной комиссии Наталью Вернигору, землеустроители, руководство управления архитектуры Белгород-Днестровского горсовета, управления Госгеокадастра в Одесской области – они делали проекты землеотвода, выдавали поддельные согласования, проводили сложнейшие экспертизы в течение всего нескольких дней", - утверждает адвокат Станислав Клименко.
По словам адвокатов, полиция и прокуратура саботируют расследование, аресты на земельные участки не накладывают, а заместитель генпрокурора Трепак и вовсе передает 40 уголовных дел против ОПГ "Затока" в Херсонскую область, якобы для более эффективного расследования, чтобы по факту "похоронить" их там, учитывая удаленность от места преступлений.
"Еще в августе 2019 года на пресс-конференции, обращенной к президенту Зеленскому, я называл фамилии тех, кто крышует Бокия и ОПГ. Это и экс-заместитель главы СБУ Демчина, у которого и после увольнения со службы остались рычаги влияния, и бывший заместитель генерального прокурора Кизь, и начальник ДЗЭ Одесской области Семенцов, бывший начальник следствия Белгорода-Днестровского Мащенко, глава Беляевской райгосадминистрации и бывший УБОПовец Василий Самокиш, общение с которыми выстраивала правая рука Бокия, "черный риелтор" Мария Пилева. После этого СБУ открыла на меня охоту, сфальсифицировала уголовное дело и пыталась закрыть в СИЗО, но я продолжил расследование. И теперь, когда мы знаем все фамилии подставных лиц и их связь с указанными правоохранителями, мы с уверенностью можем утверждать об их причастности, а все доказательства уже переданы в НАБУ. Надеюсь, совсем скоро вся страна услышит о громких задержаниях перечисленных мною лиц", – заявил Погорелый.
По словам адвоката Анны Гнатенко, представляющей ГО "Пляжи Затоки", и Станислава Клименко им удалось выяснить 87 подставных лиц, на которых оформлены земельные участки - примерно по 10 соток на каждого. И среди них нет ни одного жителя Затоки. В большинстве мест в частные руки попадет половина территории пляжей, фактически курорт лишится своей главной особенности - широких песчаных пляжей. В доказательство своих слов адвокаты представили выписки из кадастровых карт, списки с фамилиями владельцев участков, а для наглядности продемонстрировали похищенные участки на гугл-карте.
"Если сейчас не принять срочные меры, то эта земля навсегда будет украдена у жителей Затоки, а вырученные деньги пойдут на взятки чиновникам, и на новые выборы, чтобы представители земельной мафии и дальше продолжали руководить поселком", – резюмировали адвокаты.
шумидло плановое.
Порох зупинись!!! 😭😭😭