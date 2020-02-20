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 Мужчина устроил стрельбу на остановке в Одессе

45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца, того госпитализировали с травмой глаза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Приморский отдел полиции г. Одесса.

"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", — сказано в сообщении.

Полицейские задержали стрелявшего и изъяли у него нож и 2 пистолета, похожих на пневматические.

Сейчас стражи порядка выясняют, откуда у мужчины оружие, и решают вопрос о его задержании.

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"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3176980
 
 
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Одесса была готова принять борт из Китая. Видно товарищ переволновался.
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"мужчина", "в сторону"..... ну не знаю, либо пострадавший ну оооч. сильно быковал, либо стрелун - как Петушарий(выстрелил в ногу и спрятался)
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Вильгельм Тель .. Мужчина устроил стрельбу на остановке в Одессе - Цензор.НЕТ 8073попасть из пневмата в глаз ...
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Потому что в глазу он заметил затаившегося коронавируса...
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Тут явный антисемитизм просматривается.
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из новости понятно ,шо у терпилы был глаз...
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Никак не пойму людей Одессы,не одесситов а тех кто занимается безпридельщиной.Если хотите мочить уродов то мочите но только не в городе,если хотите валить взрывами но так работайте но не в городе.
Настоящий одессит этого бы себе не позволилтем более наражать всоих одноородцев на опасность.
Думаю что на ментов надежды ожидать не стоит так пускай сами братки наведут порядок в Одессе.Думаю что в их бизнесе нужна тишина а не громкое привлечение внимания.
В Закарпатье принято именно так.
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45-летний идиот с детской пневматической игрушкой стреляет по людям в случае конфликта.
У меня только один вопрос:
КАААААК????? Как оно сумело прожить 45 лет?
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