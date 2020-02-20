 Мужчина устроил стрельбу на остановке в Одессе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Приморский отдел полиции г. Одесса.
"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", — сказано в сообщении.
Полицейские задержали стрелявшего и изъяли у него нож и 2 пистолета, похожих на пневматические.
Сейчас стражи порядка выясняют, откуда у мужчины оружие, и решают вопрос о его задержании.
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"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.
https://www.youtube.com/watch?v=WIVQzmDeExE
Настоящий одессит этого бы себе не позволилтем более наражать всоих одноородцев на опасность.
Думаю что на ментов надежды ожидать не стоит так пускай сами братки наведут порядок в Одессе.Думаю что в их бизнесе нужна тишина а не громкое привлечение внимания.
В Закарпатье принято именно так.
У меня только один вопрос:
КАААААК????? Как оно сумело прожить 45 лет?