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 Политика Украины
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Все про:ООН (2917) минские соглашения (2755) нормандская четверка (1096) Пристайко (404)

 Пристайко в ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Россию незамедлительно имплементировать договоренности по безопасности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" на встрече в Париже в конце 2019 г.

Об этом он сказал он в четверг на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнул, что другого пути для прогресса в этом направлении не существует.

"Важным результатом декабрьского саммита "нормандской четверки" было успешное последующее освобождение заключенных. Теперь мы тяжело работаем над следующим освобождением, и мы надеемся, что оно будет осуществлено в скором времени и вернет домой сотни наших граждан", - сказал глава МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Вначале надо выполнить то, о чем договорились в Париже. Пока прогресса не видим, - Лавров об условиях для новой нормандской встречи

Пристайко подчеркнул, что Украина продлила действие закона о специальном порядке самоуправления и согласилась на ряд шагов в политической сфере, в то время как Россия продолжает незаконную паспортизацию и другие меры, направленные на присоединение оккупированного Донбасса к российской политической и экономической сфере.

В это же время, подчеркнул министр, Украина стремится оживить международные механизмы – "нормандскую четверку" и Трехстороннюю контактную группу — чтобы искать всеобъемлющее и устойчивое решение конфликта вместе с РФ и партнерами-посредниками.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого

Источник: https://censor.net.ua/n3176979
 
 
 Топ комментарии
 
Поскорее подписать сдачу Украины, а не то снесут клоунов. Это поэтому отвлекающий маневр на коронавирус?
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В ООН говорять одне, а вдома роблять інше. З кацапами все порішали, а для світу клоунаду розігрують.
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С таким же успехом он мог призвать ДУХ императора Наполеона ... Пристайко в ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 8402
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Не до тебя Пристрайко, и не до героев Небесной Сотни, горе в Украине , коронавирус...
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А он ЗЕленый и вонючий и если не победим его то пуйло точно нападет!
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Навіщо Пуйло нападати.? Спілий овощ сам впаде Йому у Руки. Зєля віники не вяже... Профі.
За шмат гнилої фаурми...
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Пуйло давно напал, но всем пофиг, а вот коронавирус, это да, срах и ужооос...
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пусть попользуется минутами затишья вокруг своей персоны ))
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В ООН говорять одне, а вдома роблять інше. З кацапами все порішали, а для світу клоунаду розігрують.
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С таким же успехом он мог призвать ДУХ императора Наполеона ...
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ну, не можна ж так одразу пускати в хід таку важку зброю!
русня там вся пообсерається, помилуй!
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Поскорее подписать сдачу Украины, а не то снесут клоунов. Это поэтому отвлекающий маневр на коронавирус?
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уже Канада в тебе, лахта, ботва пригожинська?
Вчора була Австрія. Сьогодні зранку - Домінікана... Ох, і літаєш...
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ішак, тобі не спиться без сцени, іроде жидовський?
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Люди для чого ви каранавірус перзедентом обрали? Він розплодився самоділенням, навіть Лєнка непотрібна.
Пристайко в ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 2264
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лысому представителю мокши имплементировать договоренности тупым кайлом...даже в таком случае шансы имплементации нулевые...
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А что мы,украинский народ знаем об договоренностям.Ни об Минских,ни об нашиш обязанностях перед ЕС.
Мы все слышим от Укранины что мы выполнили свои обязательства а какие и ктоимел обязательства мы так и не знаем.Так почему?
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А что мы,украинский народ знаем...

А что вы, "украинский народ", делаете в Ольгино ?
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...в каком состоянии место разведения войск в р-не Золотого рассказал бы..где линия разграничения сейчас, после разводняка этого..
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добро должно быть с кулаками...ну нема шансов у пристайка настрелять лысому мокшанскому борову в кулуарах оон...
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