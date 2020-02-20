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Все про:Кабмин (11633) Полтавщина (543) Гончарук_Алексей (722) COVID-19 (127)

 Гончарук срочно вылетает в Новые Санжары

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетает в Полтавскую область. Там будет работать оперативный штаб правительства.

Об этом глава Кабмина сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства работать в Новых Санжарах", — написал он.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

Также на Цензор.НЕТ: Со всей Украины: в МВД рассказали, в каких регионах проживают эвакуированные из Китая украинцы

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Читайте также: Эвакуированных из Китая украинцев не отвезли в больницы из-за пика заболеваемости гриппом, - Минздрав

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен с объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176975
 
 
 Топ комментарии
 
Коли з Росії повернулися вбивці Небесної Сотні, усім було начхати. Коли мають привезти співгромадян, можливо, хворих на грип - готові під танки лягати. Тварини. Хоч в одній країні, цікаво, так зустрічали евакуйованих? Ні, цей нарід заслужив саме такого президента, як Зеленський.
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Ще один лідер нації! Ща всё порєшаєт!
Самокат не забув?
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Головний рєшала їде. Звєрі задрожалі, в обморок упалі.
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А ты то зачем там нужен? Нагнетать обстановку? Люмпенов должны разогнать нацгвардейцы (исключительно в рамках закона) - и пусть себе спокойно наши граждане сидят в изоляции на карантине две недели.
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Ты хочеш у себя в Ростове еще и Зеленского принять?
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Гончарук, посели міністра з людьми з Китаю у той санаторій - вона ж медик, згодиться!!! А людям спокійніше стане
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Вона гнала місць інфу про перевезення й ні слова до підготовки до самого карантину - її на 14 діб на" отработку" на карнтині
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"люмпены" тоже наши граждане, а зеля же всегда корчил что всем хочет угодить, а сам танками их давит
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Тебя еще до рождения танком раздавили.
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судя по результатам голосования не меня
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Дурнику!!! юмпен,то - пролетарій,комбедвець,або бомж... - Наприклад,як ти Гончарук терміново вилітає в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 5057
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Коли з Росії повернулися вбивці Небесної Сотні, усім було начхати. Коли мають привезти співгромадян, можливо, хворих на грип - готові під танки лягати. Тварини. Хоч в одній країні, цікаво, так зустрічали евакуйованих? Ні, цей нарід заслужив саме такого президента, як Зеленський.
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Як розповів «Телеграфу» Василь, мешканець Лелюхівки (входить до Новосанжарської селищної ради), людям у Нових Санжарах від медиків стало відомо, що для евакуйованих з Уханя підготували військовий санаторій. Тих, хто перебував у ньому, відселили, повністю звільнивши корпус.
А слабо було розказати все про підготовку до карантину у цьому новітньому корпусі , зданому для АТОшників у 2016 році? ще затримати приліт громадян з Китаю на день- два й дати потужну інформаційну агітацію до спокою і рівноваги - Чк З МІЛОВАНОВИМ по землі, коли він з прасок навіть верещав, яке щастя продати її на пятьох олігархів !
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Ще один лідер нації! Ща всё порєшаєт!
Самокат не забув?
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Головний рєшала їде. Звєрі задрожалі, в обморок упалі.
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Как раз под раздачу, новосанжарцы очень разозлены.
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если зедебилы уверены на 100% что все здоровы, нужно устроить открытую встречу с приехавшими.
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Почему Свохо не пришел, он же такой человечный?
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Пусть закрывается в карантине с приезжими , и Сивоху с собой прихватит.
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Надо найти того кто организовал эти беспорядки, и посадить этого пороха на ПЖ.
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Ты же сопьешься максик, когда порох сядет.
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никогда еще вы россияне не жили так плохо, как при Порошенко
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З загальним столом й танцями,...Ну,й звісно шманцями
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25Mr.Zorg@BauldganBabukan
Похоже что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни.
Установка максимально забить инфополе эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания Майдана.
Зеленскому Майдан как кость в горле
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Похоже на то, потому как логики никакой. За это время можно было с нуля выстроить место для карантина на любой военной базе.
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тим паче, що це не карантин, а ОБСЕРВАЦІЯ (закрите спостереження)
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Очень даже вероятно, учитывая, что когда накануне тернополяны устроили аналогичную акцию, то такой "кипишь" не подымался.
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Пєтюнчика з "росою" прихопи!
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для ваших глаз у них припасена своя золотая роса
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роса на "бє"...



Выживший в уме@Hlopak_ 9 ч

Тиждень тому МАУ чартером евакуювала людей з Китаю. Пілоти та стюардеси навіть без масок(!). Пасажирів вигрузили, їх ніхто не перевіряв, а через тиждень ця клоунада з карантинними зонами, хоча везуть перевірених(!) й здорових.
Бо МАУ - то Беня, й не можна на цю а/у кидати тінь..

Гончарук терміново вилітає в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9370
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Нафига он теперь там нужен? Столько времени было что бы подготовиться, месяц сидели жопы чесали. Сборище калек недоумков...
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Вот именно сейчас там не хватает только этого д*******.
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А чтоб решить все проблемы ему надо было в ростов вылетать
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в одессе есть спец карантин , еще главный карантин с времен ссср ,а нам впаривают какую то дич когда опасность новой пандемии кидаеться по базам отдыха и районым бальничкам , "развели лохов" как говорит наш припезидент
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Та він обісситься 100 разів поки доїде - Мендель замахається міняти йому підгузники.
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НАДО АВТОБУСЫ ЗАГНАТЬ В РАДУ ,это будет СУПЕР пиар ХОД !!!
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Сразу за все проголосуют, а жопоблок сдрыснет в мацкву навсегда...
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Вылетает Гончарук,прибывает ЗЕ,встречают почему-то без рукопожатия ,,здоровых,,граждан Ураины.А зачем они приезжают,тем более министр который к этому не имеет никакого отношения?
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О! Молодец! Може, его там побъют уже))
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Да , в Раду, они там по десять респираторов припасли, и канализация там хорошая, и столовка.
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столько время уже прошло, не может быть чтобы эти автобусы не останавливались на перекус и т.д.
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шо он там будет делать?тем более так "оперативно"?
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сми медведчукчи и бени могут надуть любого и по любому поводу...
бубочка с гончаруком не исключение..
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теба іхати зелупі, за нього 90% проголосувало на виборах
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Во всём виновата грабительская цена на коммунальные услуги .Люди видят несправедливость и тупой грабёж украинского народа . Сороса нужно вышвыривать из Украины .
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так президент Украины зеленский, а не сорос. Ты хоть вкурсе?
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Какое же позорище((( Сраный премьер-министр будет руководить штабом по размещению группы людей в количестве трех классов обычной школы. За месяц не найти и обустроить место для проживания 100 человек? Это уже даже не возмущает. Просто смотришь на весь этот зебильный цирк с кривой брезгливой ухмылкой.
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Гончарук срочно вылетает в Новые Санжары

Пусть летит, может этого еврореформатора подвесят.
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......всё , тебе п....да , ПРЕМЬЕР !!! иди подрабатывай на МИТИНГЕ !!!
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Да поселите эвакуированных подальше от частных домов как это сделали другие страны. Сами на ровном месте создали конфликтную ситуацию.
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и куда оно мчится, там недоделанных и так хватает
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Люди нормально боятся непрофессиональных действий власти которые наверняка специально в годовщину Майдана раздувают ситуацию, направляя людей в совершенно неприспобленный санаторий для карантина, чтобы дискредитировать людей в якобы нечеловеческому отношению к своим согражданам, при этом люди нормально возмущены неправильными действиями власти по размещению возможно инфицированных на карантин. Получаем в итоге протесты с нечеловеческим лицом и окончательно дискредитируем Майдан ввиду применения принципа аналогии.
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Ааааа!!! ****, вот это трешняк! На фронте кацапы наступают в местах разведения, в Киеве юрыст-недоучка венедиктова рассказывает, что безоружные евромайдановцы сами себя растреляли, в суде по шеремету у следствия нет улик, но суд оставляет под стражей "обвиняемых", но главная новость дня - озверевший элохторат зеленского под полтавой.... Когда этот гребанный цирк от банды оманского ишака остановится!
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А чому раніше в цьому напрямку не працювали??
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вісьлюки можуть тільки казати ІА,ІА Гончарук терміново вилітає в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1247
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Власть перестань специально сталкивать людей лбами, пожалей возвратившихся граждан домой и не пресуй местных своими провокациями.
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Його там будуть бити. Моя інтуїція мене ніколи не підводить.
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поясню для зебілоти і не лише-дата 20лютого була обрана недарма,відомо,що США і інші країни евакуювали своїх громадян ще 3 тижня тому і утримують їх на віддалених від нас.пунктів базах! провал Зеленогї кремлядської сцуки на Сході де загинули наші хлопці + річниця подій на Майдані от саме під ці дати і був обраний процес евакуації з Китаю.
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Очередной провал "зе-манды"...
Можно понять состояние эвакуированных людей, но так же можно понять и состояние людей которые против их размещения. Это ведь только на словах чиновников в Украине чуть ли не самая лучшая медицина в мире и никакие вирусы нам не страшны. Вот только почему то "слуги народа" лечатся за границей, а не в Украине.
Абсолютное отсутствие какой либо информационной кампании, каких то разъяснений. Только каждый день вранье и манипуляции от "земанды". Например тот же дубинский, который рассказывает какие плохие люди, протестуют против размещения. Но при этом сам радостно сообщает своему "электорату", что он добился что бы не размещали у них прибывших.
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Чогось народний дохтур Камаровський мовчить, як жмур
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Клієнт бару "Голуба Устриця" їде на самокаті в Нові Санджари.
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Можно только с ужасом представить что то на самом деле серьезное и масштабное ( не дай Бог).. Все происходящее показала что страна ни к чему не готова и информационно, ни в сфере управления.. Беда... Оман - самолет в Иране- Золотое- самолет из Китая -4000 поправок.. Беда...
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ну есть же полевые госпиталя,почему не развернуть?месяц прошло,если нет можно было купить в конце концов!мало того забрали еще и граждан других стран!позорище,то какое!
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Якого беня ? Самокат хоч прихопив ? Мабуть у Кабміні місця замало, не розженешся
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"Оперативний штаб уряду працюватиме в Нових Санжарах" і ЗеКа забирайте, він хотів АП в іншому місті, ось там і буде його новий ОП.
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Не вилетів, а вигнали. Щоб повітря в Кабміні не псував, а то шляється на самокаті туди-сюди. По кабінетах лазить - дай 100 грам та дай 100 грам. А потім пісні горланить про любов. Хай хоч в Санжарах протверезіє. Жаль, що без компанії міністрів, а то б всі разом тверезіли.
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Вижило таки Зекодло ново-санжарців з рідного міста - Виродки
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Вот где настоящий трешшшш, товарисчи......
Львовские врачи запели Гимн Украины, когда убедились, что украинцев из Уханя везут не к ним Больше читайте здесь:

https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews
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до прилета лучшего премьер-министра в истории Украины срочно переименовать Новые Санжары в Нью-Васюки. Во время его пребывания там незамедлительно построить международный аэропорт для отправки самолетов, дирижаблей и воздушных шаров во все уголки планеты, включая Мельбурн и Буэнос-Айрес, с просьбами о помощи, ну и само собой пожертвования и инвестиции приветствуются
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Оденьте этот кроновирус на голову этой сволочи самокатный
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