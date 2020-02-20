 Гончарук срочно вылетает в Новые Санжары

Об этом глава Кабмина сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства работать в Новых Санжарах", — написал он.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
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После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
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Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен с объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
А слабо було розказати все про підготовку до карантину у цьому новітньому корпусі , зданому для АТОшників у 2016 році? ще затримати приліт громадян з Китаю на день- два й дати потужну інформаційну агітацію до спокою і рівноваги - Чк З МІЛОВАНОВИМ по землі, коли він з прасок навіть верещав, яке щастя продати її на пятьох олігархів !
https://censor.net.ua/news/3174590/eksberkutovtsy_marinchenko_i_tamtura_kotoryh_obmenyali_v_dekabre_vernulis_v_kiev_advokat
Самокат не забув?
25Mr.Zorg@BauldganBabukan
Похоже что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни.
Установка максимально забить инфополе эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания Майдана.
Зеленскому Майдан как кость в горле
Выживший в уме@Hlopak_ 9 ч
Тиждень тому МАУ чартером евакуювала людей з Китаю. Пілоти та стюардеси навіть без масок(!). Пасажирів вигрузили, їх ніхто не перевіряв, а через тиждень ця клоунада з карантинними зонами, хоча везуть перевірених(!) й здорових.
Бо МАУ - то Беня, й не можна на цю а/у кидати тінь..
бубочка с гончаруком не исключение..
Пусть летит, может этого еврореформатора подвесят.
Можно понять состояние эвакуированных людей, но так же можно понять и состояние людей которые против их размещения. Это ведь только на словах чиновников в Украине чуть ли не самая лучшая медицина в мире и никакие вирусы нам не страшны. Вот только почему то "слуги народа" лечатся за границей, а не в Украине.
Абсолютное отсутствие какой либо информационной кампании, каких то разъяснений. Только каждый день вранье и манипуляции от "земанды". Например тот же дубинский, который рассказывает какие плохие люди, протестуют против размещения. Но при этом сам радостно сообщает своему "электорату", что он добился что бы не размещали у них прибывших.
Львовские врачи запели Гимн Украины, когда убедились, что украинцев из Уханя везут не к ним Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/********/lvovskie-vrachi-zapeli-gimn-ukrainy-kogda-ubedilis-chto-ukraincev-iz-uhanya-vezut-ne-k-nim-1495101.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews