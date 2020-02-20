EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2637  112
Материалы по теме:
Все про:УГКЦ (198) эвакуация (525) COVID-19 (127)

 "Такая реакция людей - совсем не христианская", - глава УГКЦ Святослав Шевчук

Предстоятель Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав (Шевчук) обратился к общественности из-за реакции украинцев на эвакуацию сограждан из Китая.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте УГКЦ, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является вовсе не христианской", — отметил Блаженнейший Святослав.

По словам главы УГКЦ, можно понять, что в условиях, когда медицинские средства являются ненадежными, людьми руководит страх.

"Для того, чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не так опасен коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", — сказал Святослав Шевчук.

Читайте также: "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

В своем обращении предстоятель УГКЦ призвал органы государственной власти обеспечить украинскую общественность и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

"Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого рода ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины", — добавил глава УГКЦ.

Источник: https://censor.net.ua/n3176972
 
   
 Топ комментарии
 
Сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе

Нужно думать, когда говоришь, чтоб потом не говрить, что тебя не так поняли
 показать весь комментарий
 
Франция и США отправляли за своими гражданами в Китай военные самолеты и размещали потом людей на военных базах
Главной причиной тех негативных последствий, которые мы все в Украине наблюдаем, является некомпетентность и невежество действующей власти.
Не приходилось ранее слышать об аналогичных случаях в других странах с эвакуацией их граждан из Китая.
Но, следует отметить, что вылетали за ними, как правило, военные самолеты и на карантин их размещали на военных базах, во Франции точно так и было, и в США.
То есть, никаких карантинов в городах или селах никто не проводил. Весь процесс эвакуации и размещения на карантин был публичным, о чем сообщалось заранее.
Поэтому, когда так называемые моралисты обвиняют жителей Львовщины, Тернопольщины, Полтавщины в непатриотизме и называют их извергами, то кажется, что эти определения адресованы не на тот адрес.
 показать весь комментарий
 
Сериал задуман и режиссирован зебилами специально что бы никто не вспомнил о годовщине убийст людей на майдане!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Нет, голубчик, то, что сейчас происходит - это уже прямая работа нынешней власти и ни надо ни за кого прятаться.
Тем более, что у предыдущих министров зарплат по 200 000 грн не было.
А то как грести из бюджета огромные бабки себе на зарплаты, так они умеют. А организовать карантин для , так они не шмоли, уроды.
И теперь все сваливают на своих же зелевыборцев.
А военным не ныть надо, а брать власть в свои руки, может хоть тогда будет порядок
 показать весь комментарий
 
 
Так твоя паства показала пример! лучиелюдиукраины! ливавяне!
 показать весь комментарий
 
/Бред какой то, когда людей грабят и убивают никто так не самоорганизовывается, а тут какой то мифический вирус и началось движение масштаба страны. У кого из своих знакомых не спрошу - никто такую панику не поднимает./

Вы живете в Новых стожарах со своими знакомыми? Вирус не мифический, а вполне материальный, с тяжелыми последствиями. И ситуация сродни майдановской. Тогда тоже встали за детей.
 показать весь комментарий
 
 
Це яскрава ілюстрація 'довіри', яку українці висловлюють владі при опитуваннях. Коли мова йде про власне здоров'я і навіть життя - жодної довіри, що все враховано і нема ризиків. Якби люди розуміли, що і вибори теж не прикол.
 показать весь комментарий
 
 
зежаба недавно белькотав що привезе тих людей у конча-заспу. і куди їх повезли? конча в протилежний бік.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема, Владико, комплексна. Люди виховані дешевим шоу, вибрали владу, яка не має поняття як реагувати на реальні проблеми. Бо вміє лише робити шоу- це бо робила ціле життя. Люди, які вибрали цю владу, не задоволені некомпетентністю цієї влади. Хоча люди знали,шо вибирають владу,яка не має поняття в нічому. Зараз люди пожинають плоди своєї легковажності- родиться страх, бо нічо не є під контролем, а після цього злість і ненависть.
 показать весь комментарий
 
...что хотел сказать о. Сергий?..почему к властям он не обратился с посланием к президенту. в котором изложил бы тревоги свои по месту расположения карантина этого с неизвестным вирусом? спрогнозировать, что это страну на дыбы поставит, не так уже и трудно было..."режиссерам " задумавшим действо сие позорное, все удалось...нач. ген. штаба и нач. ООСо рапорта на увольнение написали, всемирное позорище обеспечено, а .кто рядом с ним, президентом тусуется на банковой, руки потирает.... ..
 показать весь комментарий
 
Символічно в день річниці Майдану - вершин ЕДНОСТІ/Єднання народу України, народів України. Потім "політики", т.зв. "еліта", "пята колона" робила все щоб розколоти суспільство. Для цього використовується любий привід: будь це виділення, в квитанції за спожитий природний газ, плати за транспорт і, окремо, за сам природний газ, будь це евакуація наших співітчизників з Китаю, в якому епідемія коронавірусу. Як же пояснити той "рейвах" не пускати наших співвідчизників з евакуації з Китаю ? Звернім увагу на те, що населення піднімають на любу справу: чи то спротив проти виділення в квитанції на загазопостачання плати за транспортування газу, чи... - приклади "приводів" кожен день... Пригадаймо, як по замовленню Газпрому РФ/Крамля протестували проти сланцевого газу, проти проведення ГРП, потім не випускали армію з казарм, потім живим щитом ставали проти військових колон... Так мітингуючи проти здорового глузду здали Крим і Лугандон, ще раніше водили хороводи проти спільних навчань з НАТО.... Голосували за Януковича, який не тільки провів передпродажну підготовку Україну, а і став частинами продавати …. Неначе люди подуріли. Дурні на мітинги ідуть. І діточок своїх ведуть!." - парефразовуючи Шевченка. Населення не хоче ставати народом; завжди готові наймитися полєзними ідіотами в таких як Порошенко, які використвують любу нагоду для заколоту - тепер скористалися природним страхом перед пошестю коронавіруса…. Хто в цивізованому світі буде нам помагати, хоча б співчувати... якщо ми такі... дурні і дикі... "Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь. Пока живут на свете дураки, Обманывать нам, стало быть, с руки."...
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то з цією проблемою мала би впоратися звичайна інфекційна лікарня. Я не розумію, що це за маразм, коли літак з цими людьми мотається над країною як приблуда.
 показать весь комментарий
 
 
Могла бы и впоратись, если бы недолугая власть.

А то сам болтун Зеленский сделал из прилетевших заведомо прокаженных, когда обещал привозить их в особняки чиновников в Конче-Заспе

Нужно думать, когда говоришь
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх