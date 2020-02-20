 "Такая реакция людей - совсем не христианская", - глава УГКЦ Святослав Шевчук

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте УГКЦ, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является вовсе не христианской", — отметил Блаженнейший Святослав.

По словам главы УГКЦ, можно понять, что в условиях, когда медицинские средства являются ненадежными, людьми руководит страх.

"Для того, чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не так опасен коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", — сказал Святослав Шевчук.

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В своем обращении предстоятель УГКЦ призвал органы государственной власти обеспечить украинскую общественность и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

"Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого рода ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины", — добавил глава УГКЦ.