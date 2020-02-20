 Со всей Украины: в МВД рассказали, в каких регионах проживают эвакуированные из Китая украинцы

Об этом он рассказал на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Из каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный — 2012-го года рождения, Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области", — сказал Шевченко.
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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
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Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен с объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
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Хмуя собі! Яка цінна суперздібність! Що він робить у поліції? Це ж феноменально - не треба здавати паркан сечі та тин крові на аналізи, міряти температуру та усе інше... Прийшов Аваков і одразу сказав - "здоровы". Точність 100%!
Це не означає, що вони 100% не заражені. До того ж вони і під час інкубаційного періоду можуть розносити вірус, тобто є потенційним джерелом біохазарду.
Отже, говорити "здорові" поки що рано.
Вірю одразу і во віки віків!
Вони ні коли не брехали!
Правда ж панове?
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.
Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено
https://www.youtube.com/watch?v=GKBx6yd8A_k
Чому вони звірі? Вони вимагають вбити і спалити евакуйованих?
Ніт, вони проти їхнього розташування в умовах, що не захищають інших від ризику.
Чи давай ірраціонально - "пусть все умрут, а я хочу обнимашки!"
Я не розумію чому цим питанням опікується МВС?
Украинцев теперь обвиняют во всех грехах.
Власть одной ложкой дегтя испортили бочку еще пока не совсем засахарившегося меда.
Вы раздуваете панику и доводите украинцев до скотского состояния. И вы это делаете умышленно, на потеху *****.
Мрази вы все.