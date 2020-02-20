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 Со всей Украины: в МВД рассказали, в каких регионах проживают эвакуированные из Китая украинцы

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко рассказал, из каких регионов приехали в Китай украинцы, которых теперь эвакуировали из города Ухань.

Об этом он рассказал на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Из каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный — 2012-го года рождения, Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области", — сказал Шевченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Читайте также: Эвакуированных из Китая украинцев не отвезли в больницы из-за пика заболеваемости гриппом, - Минздрав

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен с объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176970
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

...
Хмуя собі! Яка цінна суперздібність! Що він робить у поліції? Це ж феноменально - не треба здавати паркан сечі та тин крові на аналізи, міряти температуру та усе інше... Прийшов Аваков і одразу сказав - "здоровы". Точність 100%!
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ЗЄльоная команда?
Вірю одразу і во віки віків!
Вони ні коли не брехали!
Правда ж панове?
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Декілька варіантів чому так відбувається:
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.
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Об чем лай ? Карантин выглядит, как шапито 95- го квартала. Вы на фотки посмотрите - бал маскарад , а не медики. Не удивительно, что люди боятся за себя и своих детей. Не дай Бог, что - то пойдет не так, Санжаровцев бросят на произвол судьбы без всякой помощи.
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І що вони там забулися.От туристи,що там не бачили,бетоних джунглів? Там набагато гірше ніж в західній Європі.
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Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

...
Хмуя собі! Яка цінна суперздібність! Що він робить у поліції? Це ж феноменально - не треба здавати паркан сечі та тин крові на аналізи, міряти температуру та усе інше... Прийшов Аваков і одразу сказав - "здоровы". Точність 100%!
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і нащо ж іх тоді так мучити? нащо лякати селян?
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да там щас все перепуганые! Селяне от понаехавших турыстов. А турысты - от места жительства)). Ни вайфая (Фая, нет вайфая!), ни душа. И в туалет под охраной ходить нада. Главное, чобы теперь уханьцев охраняли, как зеницу ока! А то вдруг в голове че заклинет и им вздумается сигануть через окно и айда на Киев пешком! А там - на самолет и в Китай! Назад, в будущее!))
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Теперіча,їх,ворони заклюють,й комахи затравлять... - українські
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Гуглимо "інкубаційний період". Власне через нього обсервації та карантини і існують.
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Звісно, що інкубаційний період, задля цього все й затіяли, але ж зараз вони здорові.
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Тут є медичний нюанс. Здорові (в повному значенні) - це можна буде сказати після закінчення терміну карантину. Зараз вони лише без симптомів захворювання.
Це не означає, що вони 100% не заражені. До того ж вони і під час інкубаційного періоду можуть розносити вірус, тобто є потенційним джерелом біохазарду.
Отже, говорити "здорові" поки що рано.
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ЗЄльоная команда?
Вірю одразу і во віки віків!
Вони ні коли не брехали!
Правда ж панове?
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Зєбоба зуб просрав, але ще досі не віддав, *****!
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Чом незабирають, йому більше без зубів личить -нєлох
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Декілька варіантів чому так відбувається:
1. Роздмухати ситуацію з поверненням громадян з Китаю, відправивши у непрофільний заклад, щоб відволікти від річниці Майдана, боячись можливих протестів, та завтра вже виправити ситуацію змінивши заклад на профільний в іншому місці.
2. Просто непрофесіоналізм непрофесійної влади.
3. Замовлення Кремля на притягнення уваги до невизначної події повернення практично здорових людей з Китаю, щоб через деякий час розповсюдити по Україні короновірус, в турборежимі зробивши безлад та геноцид.
4. Замовлення протестів опонентами зеленої влади, що запалити нові протести невдоволення владою, але тут неув'язочка, влада могла відразу зреагувати та змінити місце на інший профільний заклад.
5. Але взагалі те що відбувається це свідома провокація,кого і для чого узнаємо пізніше.
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Є абсолютно ізольовані від поселень будинки відпочинку, реабілітації мажорів від влади, там мабуть й забезпечення санітаріїї карантинної краще.
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Бо Аваков щось твердить що немає в Україні пустель або Тюмені ... Та усі зхнають як наші білі кості та голубі крові уміють віддалатись від людей навіть в Україні на відпочинок, паахотіться, мисливці, васстановіть себя себя ...
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Начальник Генерального штаба Хомчак подал президенту Зеленскому рапорт об отставке.
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август 2019-го? це ви про це?
Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено
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Про август 19 не знаю, это новое. Но поглядим. До завтра будет все известно.
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Що відокремлений шоупотік діджиталізації. Вже майже у всі боки пре... З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 4297
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" счастливчик проживает по адресу :....." Со всей Украины: в МВД рассказали, в каких регионах проживают эвакуированные из Китая украинцы - Цензор.НЕТ 3306
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Украинка осталась в Китае с собакой
https://www.youtube.com/watch?v=GKBx6yd8A_k
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Про жителей Санжар......"Господа! Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной ".../ Раба любви/
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Оля, иди в жопу. Вирус- это не тональный крем, с ним нужно быть осторожным.
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Схоже переплутала з половим актом.Може оргазм... З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 8703
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Ольго, ти в курсі, що таке біологічна загроза?
Чому вони звірі? Вони вимагають вбити і спалити евакуйованих?
Ніт, вони проти їхнього розташування в умовах, що не захищають інших від ризику.
Чи давай ірраціонально - "пусть все умрут, а я хочу обнимашки!"
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P.S.: пропоную також подумати, чому до біологічної зброї у світової спільноти ставлення більш нетерпиме, аніж до ядерної. І чому вона вважається страшнішою, аніж ядерні бімби та бойові гази.
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Вы не задумывались зачем зебилы тянули кота за яйца все эти недели и почему прилетел борт из китая именно 20.02? Все просто: сегодня день траура по убитым евромайдановцам, сегодня весь фокус внимания должен быть на безнаказанности убийц! Но приСлуги кремля решили отвлечь общество на шоу - не пусти короновирус к себе в область. Сейчас во всех новостях бэтэры и горящие шины, а про беркутом безнаказанно гуляющуюю по улицам, которую никто не трогает, ни слова. Т.е сейчас, в том числе благодаря полтавским люмпенам, выполняется сценарий кремля по дискредитации Евромайдана и Небесной сотни, а также запущен процесс реабилитации убийц! Вот такая кремлевская многоходовочка.
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Больше похоже на то, как "настоящие патриоты которые борются за безопасность целой нации" из Львовской, Тернопольской и Полтавской областей зашкварились, увидели реакцию остальной общественности и погнали зраду в другую сторону - перекладывать с больной головы на здоровую.
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Говорят у китайцев большой популярностью пользуются русские проститутки.
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"в МВД рассказали, в каких регионах..."
Я не розумію чому цим питанням опікується МВС?
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В Редакції берії країной повинен був керувати НКВС,й берія був також кримінальником... Пазл...
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Потому, что щас вже жители данных регионов, которые названы, ринутся выискивать тех, кто наданный момент в Полтавской области, чтобы потом их "не пустить" в свои родные города и села. А МВД тут как тут. Будут одних украинцев от других отдирать. Вот такая гуманная у нас МВДа).
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Їм краще,було не приїжджати... Тепер до Китаю недобігуть...
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Наши МВД и правительство это не интересует! А получилось так: Не мала баба клопоту та купила порося. Вот реалiя уся. Баба те порося купила та впустила до хати.
Украинцев теперь обвиняют во всех грехах.
Власть одной ложкой дегтя испортили бочку еще пока не совсем засахарившегося меда.
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щоб небуло питань чому "феофанія" не підійшла? має навколо себе 50 га впорядкованої паркової території крім того знаходиться в підпорядкуванні ДУС.
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З Китаю,чи - эвакуировали из города Ухань З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 377 З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 377 - Гражданє воздушная трєвога, Градане спасайтесь раді Бога... !!!
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Такое впечатление что кто-то специально этот скандал спровоцировал. Отвезли бы молча эвакуированных в отдаленное место, никто бы не возмущался.
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Їм потрібне було шоу з - На ліхом конє... З усієї України: в МВС розповіли, в яких регіонах проживають евакуйовані з Китаю українці - Цензор.НЕТ 151
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Цензор! Прекратите разгонять в инете ненависть к украинским ЗДОРОВЫМ гражданам. В чем их вина? Им надо сочувствовать и помогать, как только можно, всей страной.И Китай тут надо брать в пример. Врачи там работают самоотверженно и даже героически. А тут ватники сидят и пыхтят от злобы. Противно!
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Порохоботы, давайте, начинайте вонять!
Вы раздуваете панику и доводите украинцев до скотского состояния. И вы это делаете умышленно, на потеху *****.
Мрази вы все.
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В казахстані так само виступили проти евакуюванихз китаю-це останні новини
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