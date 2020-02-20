 Рада рассмотрела 1,2 тыс. из 4 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы продолжили рассмотрение с 649 поправки и закончили рассмотрение 1 193 поправке.
Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4 018 поправок.
После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок в пятницу, 21 февраля.
Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.
и закрыть там мразей )))
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