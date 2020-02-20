 С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
"Общество должно знать правду. Восстановление справедливости – звучит красиво, у всех нас есть запрос на справедливость. И справедливость – это очень философски. В то время, как наша задача – дать людям правду. И уж если мы говорим о справедливости, то у нас 78 погибших от митингующих и 13 – от правоохранителей. И закон 2014 года, который запрещает нам действовать в отношении этих лиц. Вы прекрасно о нем знаете. Скажите, в таких условиях мы можем двигаться в отношении, как вы говорите, установления справедливости?" - отметила она.
По мнению Венедиктовой, справедливость означает "равноценно расследовать и по тем, и по другим".
"Мы же все хотим доверия к государственным институциям. Хотим? Хотим. Правоохранители и порядок – это что? Если у нас есть 13 убийств правоохранителей, мы не можем сказать, что это не наши граждане, и они не выполняли приказ... У нас есть этот закон 2014 года, который противоречит УПК, основам уголовно-процессуального законодательств вообще. И мы с вами дружно делаем вид, что этого закона не существует", - заключает и.о. директора ГБР.
Полный текст интервью с Ириной Венедиктовой читайте здесь.
прекращение преследования по НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ основаниям
Раз і труба і нова директор співають синхронно про одне... При цьому результатів нуль.
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небесная сотня..это сколько..
73% вы сделали это вместе
в эстонии, чувак только достал нож и побежал на полицейского. его сразу на поражение без слов снесли.
Це як розуміти?
Це були собаки тодішнього режиму,в яких не було совісті і честі.Які готові були вбивати і катувати за гроші.
Что хорошего можно ожидать от этого чучела? Наверняка ей писал речь Потнов!
https://www.youtube.com/watch?v=Je7RLlrM3aU
КРЕМЛЬ рулит... 73-и вы за ЭТО голосовали))))
амнистия не ОТМЕНЯЕТ событие преступления