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 Политика Украины, Общество
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Все про:амнистия (386) майдан (3998) Венедиктова (40)

 С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова

В делах Майдана ни одна из сторон не может иметь права избежать ответственности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

"Общество должно знать правду. Восстановление справедливости – звучит красиво, у всех нас есть запрос на справедливость. И справедливость – это очень философски. В то время, как наша задача – дать людям правду. И уж если мы говорим о справедливости, то у нас 78 погибших от митингующих и 13 – от правоохранителей. И закон 2014 года, который запрещает нам действовать в отношении этих лиц. Вы прекрасно о нем знаете. Скажите, в таких условиях мы можем двигаться в отношении, как вы говорите, установления справедливости?" - отметила она.

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По мнению Венедиктовой, справедливость означает "равноценно расследовать и по тем, и по другим".

"Мы же все хотим доверия к государственным институциям. Хотим? Хотим. Правоохранители и порядок – это что? Если у нас есть 13 убийств правоохранителей, мы не можем сказать, что это не наши граждане, и они не выполняли приказ... У нас есть этот закон 2014 года, который противоречит УПК, основам уголовно-процессуального законодательств вообще. И мы с вами дружно делаем вид, что этого закона не существует", - заключает и.о. директора ГБР. 

Полный текст интервью с Ириной Венедиктовой читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3176965
 
 
 Топ комментарии
 
Весь беркут выпустили, а участников майдана на зону
73% вы сделали это вместе
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А что понятие "амнистия" означает в принципе?
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про судимость не врите.
прекращение преследования по НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ основаниям
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Если протестующий убил полицейского - протестующий не виноват. Если другой полицейский застрелил этого протестующего - полицейский виновен, поскольку протестующий-убийца не считается преступником.
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Правоохоронними органами у Яныка керували або росияни тодішні або вже сьогоднішні - як з ними буде Веннедиктова вчиняти?
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Гнида зелёная совсем берега попутала
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О! Счас начнется..... Надо было или действовать революционными методами и всех несогласных перестрелять или амнистировать всех. А так действительно получилась ерунда....
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Ого... Видно вказівки йдуть з самої гори...
Раз і труба і нова директор співають синхронно про одне... При цьому результатів нуль.
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И уж если мы говорим о справедливости, то у нас 78 погибших от митингующих и 13 - от правоохранителей. С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3694 Источник: https://censor.net.ua/n3176965
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небесная сотня..это сколько.. С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4536
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русский, ты из какого мухостанска строчишь?
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Погибших майдановцев гораздо больше. Много еще вокруг Киева по посадкам лежат, куда мусора и титушки вывозили и прятали, Власть что прошлая что сегодняшняя скрывает реальную цифру погибших. Многих погибших на Майдане списали на таких как пропали безвести на фронте
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Весь беркут выпустили, а участников майдана на зону
73% вы сделали это вместе
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Так а кто сказал что они против? Их же малоросами называют не просто так. 73% считают майдан госпереворотом, считают что майдан расстреливал Парубий, считай что войну на Донбассе начал Порох с Турчиновым
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Не лише клацай літери, а іноді щось почитуй. Держпереворотом Майдан вважають 23 учасників опитування. От іх хай і ділять ці 23% українець ЗЄлєнський і Єврей Рабінович.
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Разом з вами . П'ять років спускали на гальмах .
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Кто выпустил? А беркут разве сидел в тюрьме при Парашенке? Кто Садовника и десятки других беркутовцев и титуханов отпустил на Рашку? Кто протянул в Зраде закон *Сравченко* благодаря которому тысячи сепаров и убийц вышли на свободу? С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3638
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хотят, твари, отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства
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Ух ты,смотрите как поворачивают дело,мол уже обе стороны виноваты одинаково.И те кто бросал бутылки и те кто из засад стрелял из снайперовских винтовок.А раз обе стороны одинаково виноваты значит надо амнистию.Хитро очень хитро.А если пройдет амнистия то и Янек и его команда автоматически под нее попадает.
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100 безоружных людей взяли и сами себя застрелили? Я ничего не перепутал в словах кремлевской шлюхи-недоучки венедиктовой?!!!!
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Майдановцев, голосовавших за зеленого микронаполеона, паковать первыми...
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Правоохоронцями вони були до початку виконання злочинного наказу, після- злочинці.
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исходя из этой логики , человек совершающий преступление и потерпевший , должны сидеть на скамье подсудимых рядом , поскольку если вор вас обокрал , то возможно вы виноваты в том что у вас есть то , чего нет у него ...бред
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украина - единственная страна в мире, в которой полицейский не имеет права открыть огонь когда в него зажигательной смесью бросают или стреляют...
в эстонии, чувак только достал нож и побежал на полицейского. его сразу на поражение без слов снесли.
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отборные твари собралисьв зелень. когда в тебя стреляют из помповика металлической пулей а у тебя фанерный щит, убийство владельца помповика это самозащита
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Короче Московия правит уже в полный рост-скоро майдановцев начнут сажать одного за другим
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В делах Майдана ни одна из сторон не может иметь права избежать ответственности.Источник: https://censor.net.ua/n3176965

Це як розуміти?
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Це розуміти так, що беркутню випускаємо, а майданівців садимо за грати.
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Людина без моралі не розуміє різниці між добром і злом, тому вона їх ототожнює. Майданівці і беркутівці однаково винні, наші солдати і сепаратисти, маньяк-вбивця і жертва і т.д. теж однаково винні. Ми не можемо це просто так проковтнути інакше проковтнуть нас. Пора зносити цих ідіотів. На це вже не можливо більше дивитися!
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"Мы же все хотим доверия к государственным институциям. Хотим? Хотим. Правоохранители и порядок - это что? Если у нас есть 13 убийств правоохранителей, мы не можем сказать, что это не наши граждане, и они не выполняли приказ... У нас есть этот закон 2014 года, который противоречит УПК, основам уголовно-процессуального законодательств вообще. И мы с вами дружно делаем вид, что этого закона не существует", - заключает и.о. директора ГБР.Источник: https://censor.net.ua/n3176965

Це були собаки тодішнього режиму,в яких не було совісті і честі.Які готові були вбивати і катувати за гроші.
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Соратниця Портнова діє відповідно його інструкцій є ворогами України . Вороги України в владних кабінетах хочуть вершити розправи над патріотами. Зебіли дочекаєтесь що зметемо вас як Яника але вже з умовою вищого захисту ворогів розстрілом ворогів на місці без суда і слідства. Тільки так можна очистити Україну від мразі.
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По перше, по всім Законам людина має право захищятися. Першими розпочали викрадати і вбивати майданівців і беркутівці і тітушки. Також по Конституції України громадяни мають право і обовязок захищяти свою Батьківщину, а режим Януковича здавав мордору Україну. Слава Героям.
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"С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова" - конечно, в Зе команде полно дилетантов, потому к этой курице никаких вопросов нет, удивляет другое, как мог Лицедей поставить на такой важный пост совершенную идиотку, или коллаборантку, это случайно, или закономерно?
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а він у владу як птрапив? Оця випадкова закономірність почне рвати їх на шматочки - історія з карантинниками тому свідчення
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Портнова в генпрокуроры, чего там уже размениваться
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Это "подарок" родственникам Небесной сотни к годовщине расстрела??? ГНИДА ВАТНАЯ!!! "Справедливость"- это когда народ, имеющий право на восстание, ОБОРОНЯЕТСЯ от предателей, дававших ему клятву и пытающихся его уничтожить!!!
Что хорошего можно ожидать от этого чучела? Наверняка ей писал речь Потнов!
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А хто тобі **** сказав, що мусорів вбили майданівці , а не москальські снайпери чи свої ж мєнти помилково? Курва!
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Беркутня совершила должностные преступления, превысивши свои полномочия (очень им хотелось пострелять). Что превысили майдановцы? Право отстаивать свои гражданские свободы? Логично, что для московской прокладки это одно и то же.
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да мне похрен на беркутов, важно кто отдавал им приказы и кого уже столько лет покрывает прокуратура
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так пусть эта сволочь и расследует убийства, но не трогает амнистированых.))
КРЕМЛЬ рулит... 73-и вы за ЭТО голосовали))))
амнистия не ОТМЕНЯЕТ событие преступления
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Нова влада хоче зрівняти в відповідальності убивць, катів і їхніх жертв!
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