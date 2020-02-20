 Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.
Поводом для уголовного производства стало выполнение редакционного задания утром 13 февраля. Тогда журналисты заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел сам Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК.
Когда Коваль заметил журналистов, он подъехал к ним, самовольно открыл их авто, взял видеокамеру и стал требовать у водителя документы.
При этом журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание.
Сам Коваль представляться не стал, вопреки закону о полиции. Вместо этого он говорил, что является "работником полиции" и переживает за свою жизнь.
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Уголовное производство возбуждено по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Причем его расследует на районное отделение, а Главное следственное управление Нацполиции, которое обычно занимается расследованием масштабных преступлений.
Допрос журналистки Марии Землянской длился более 3 часов. При этом ее спрашивали не только об "инциденте" с Ковалем. Следователей интересовали процессы внутри редакции.
Кроме журналистки, на допрос вызвали администратора проекта и главного редактора программы.
Bihus.info считает открытие произвводства после законной съемки в публичном месте и попытки выяснить на допросе, как устроена работа редакции, вмешательством в свою деятельность, а действия Коваля — самоуправством.
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С соответствующим заявлением журналисты обратились к ГБР.
Авто, на котором Евгения Коваля забирал водитель, отсутствует в его декларации. Речь идет о внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью от 1,5 миллиона гривен. По словам Коваля, это авто является служебным. Сейчас журналисты проверяют эту информацию.
К тому же, на отца замглавы Нацполиции Александра Коваля оформлены 23 земельных участка. В частности, ему принадлежат 4 дома в курортной зоне Закарпатья и более 8 гектаров земли в этом регионе, более 40 соток в престижных поселениях под Киевом.
Кроме того, 12 соток земли под Киевом и квартира в 130 квадратных метров записаны на мать полицейского.
Общую стоимость недвижимости родителей Евгения Коваля можно оценить в более чем $1 млн долларов. Пока журналистам не удалось получить подтверждений наличия у них соответствующих доходов для подобных приобретений.
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Евгений Коваль был на значен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции в сентябре 2019 года. Генерал полиции третьего ранга ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.
И овощ как раз вчера из Ростова булькнул, что бубочка делает все правильно.
---абсурд -- они что, препятствоваои его посадке в крузер? Или заблокировали выезд со двора?
"Нарушение неприкосновенности частной жизни"
--- абсурд2--- вот такие у нас "бедные" чинуши, что их частная жизнь в общественном дворе проходит , даж на хлебушек никто не подаст...
Ментяра еще не додумался арестовать камеры слежения?
Ведь они его снимают.
Это они нам ничего не должны?! Те, кто жирует на наши налоги?! Это тупое быдло?!
Это хамство, быдлячество и откровенное издевательство становится нормой!
В связи с последними событиями, служки уродов надеются, что все обо всем забудут, как рыбки гуппи - НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ПОЗВОЛЯТЬ!
Ну то ЇжТе. Не обляпайтесь.