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 Общество
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Все про:Нацполиция (10964) произвол (14) Коваль Евгений (1)

 Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем. ФОТО

Журналисты Bihus.Info при подготовке материала сняли, как первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля по утрам забирает водитель на дорогом внедорожнике. В тот же день в отношении них открыли производства, а журналистов вызвали на допрос.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.

Поводом для уголовного производства стало выполнение редакционного задания утром 13 февраля. Тогда журналисты заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел сам Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК.

Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем 01

Когда Коваль заметил журналистов, он подъехал к ним, самовольно открыл их авто, взял видеокамеру и стал требовать у водителя документы.

При этом журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание.

Сам Коваль представляться не стал, вопреки закону о полиции. Вместо этого он говорил, что является "работником полиции" и переживает за свою жизнь.

Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Патрульные на Киевщине изъяли BMW на еврономерах и требовали от водителя 10 тыс. за возврат. ФОТО

Уголовное производство возбуждено по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Причем его расследует на районное отделение, а Главное следственное управление Нацполиции, которое обычно занимается расследованием масштабных преступлений.

Допрос журналистки Марии Землянской длился более 3 часов. При этом ее спрашивали не только об "инциденте" с Ковалем. Следователей интересовали процессы внутри редакции.

Кроме журналистки, на допрос вызвали администратора проекта и главного редактора программы.

Bihus.info считает открытие произвводства после законной съемки в публичном месте и попытки выяснить на допросе, как устроена работа редакции, вмешательством в свою деятельность, а действия Коваля — самоуправством.

Также на Цензор.НЕТ: Бил дубинкой и заставлял приседать, - полицейского хотят посадить за издевательства над задержанным. ВИДЕО

С соответствующим заявлением журналисты обратились к ГБР.

Авто, на котором Евгения Коваля забирал водитель, отсутствует в его декларации. Речь идет о внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью от 1,5 миллиона гривен. По словам Коваля, это авто является служебным. Сейчас журналисты проверяют эту информацию.

К тому же, на отца замглавы Нацполиции Александра Коваля оформлены 23 земельных участка. В частности, ему принадлежат 4 дома в курортной зоне Закарпатья и более 8 гектаров земли в этом регионе, более 40 соток в престижных поселениях под Киевом.

Кроме того, 12 соток земли под Киевом и квартира в 130 квадратных метров записаны на мать полицейского.

Общую стоимость недвижимости родителей Евгения Коваля можно оценить в более чем $1 млн долларов. Пока журналистам не удалось получить подтверждений наличия у них соответствующих доходов для подобных приобретений.

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Евгений Коваль был на значен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции в сентябре 2019 года. Генерал полиции третьего ранга ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176958
 
 
 Топ комментарии
 
За что боролись на то и напоролись. Не нравилась демократия от Пороха? Будет вам кацапская демократия от ЗЕбила
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вот она зеленая демократия и народовластие
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Малорос, Гандзюк облили люди которые уже в команде зебила, при Порохе твоё малороское г+г спокойно могло врать на Пороха и им за это ничего не было, во всех жертвах на Донбассе виноват хуйло и хуйловцы
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За что боролись на то и напоролись. Не нравилась демократия от Пороха? Будет вам кацапская демократия от ЗЕбила
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Малорос, Гандзюк облили люди которые уже в команде зебила, при Порохе твоё малороское г+г спокойно могло врать на Пороха и им за это ничего не было, во всех жертвах на Донбассе виноват ***** и *****вцы
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Не называй всех не согласных с тобой малороссами: ты выглядишь при этом придурком!
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А тобі скільки заплатили зебабуїн, що ти під проксі заникався?
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вот она зеленая демократия и народовластие
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Бигус же сами за деньги Коломойского гнали целыми днями на Пороха, так что пусть сейчас наслаждаются
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Это уже сталинские репрессии и отсутствие свободы слова, беспредел со стороны полиции и Аваков во всем виновен, так как служит зеленой плесени, но не народу.
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ну вот и бигус попался Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 8775.бумеранг-штука иррациональная и неотвратимая
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Ну что, закон, наконец, торжествует?!
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Да, на Порошенко ничего нет, на "Свинарчуков" ничего нет, а Бигус в дерьме...
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Прям як на расєє... Зебіл бере приклад у "кращих"...
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Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие. Джордж Оруэлл
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Узнаю славные времена овоща
И овощ как раз вчера из Ростова булькнул, что бубочка делает все правильно.
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"Молодца, сынок!" - схвально сказав у Ростові один Чівокуня.
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Вона как - Мерзенні журналюги на палене авто підсадили... Справоохоронця - Злидні
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як казав колись беня - аваков - це гарант... а гаранта повинні бути ситі пси
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зюлєнський - рашиське лайно, яке все навколо перетворює на лайно
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..Коваль с водилой?, не знаю такого енерала...а Илья ст. майор?..тоже с авто и с водилой....Илья, карл!!!..это же полная жопа, ни их бюджет посмотреть нужно. секвестр там так и просится..
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До власти дорвался продажный коррупционный пропутинский прокацапский шпионский зебильный режим .
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Все режимы, при которых старый уголовник кучма не сидит, а ездит по Киеву на кортежах, являются таковыми, потому не дорвались, а не уходили.
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Гра в диктатуру зеленського вилізе для нього дуже злим жартом долі.
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би ху-сы - ви зробили це разом, за что боролись на то и напоролись, кушай.те не обляпайтесь
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Генерал? Зе завтра же за такой подвиг сделает его маршалом.
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Ну конечно.. Не гоже холопам царька снимать ! Паскуда мусорская, на деньги налогплательщика выросло это г..но, а теперь за свою жизнь беспокоится, кому ты нужно , что бы руки о дерьмо марать! А на рендж видать сам насосал или жена или родтсвенники? Ведь на зарплату честного полицая не купить , не обслужить такое авто! Короче торжество продолжается! Дракон жив! (старый мультфильм, про нашу власть)
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Если Рада проголосует за закон о дезинформации, ***** приедет в Украину перенимать опыт..
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3,14здець! Синхронізація порядків з кацапстаном йде в турборежимі.
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"Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа"
---абсурд -- они что, препятствоваои его посадке в крузер? Или заблокировали выезд со двора?
"Нарушение неприкосновенности частной жизни"
--- абсурд2--- вот такие у нас "бедные" чинуши, что их частная жизнь в общественном дворе проходит , даж на хлебушек никто не подаст...
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Ишь ты, на генерала наехали! Как посмели! В таком возрасте до генерала видно продвигался в турборежиме.
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Вот кого нужно на нулевой отправить! На нулевой и там будешь опасаться за свою жизнь! А то парни молодые гибнут, а оно за жизнь свою беспокоится в глубоком тылу... НА ФРОНТ НА НУЛЕВОЙ!
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от него там пользы будет ноль и даже хуже........
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Польза будет для Украины, когда его и ему подобных помножат на ноль на нулевом!!
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если наши , "помножат"то да - в принципе они и есть скрытые сепары...- продадут как и те 95 % мусоров как в 14-м...
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Bihus - це ті "антикорупціонери" котрі своїм сюжетом про "свинарчуків" рейтинг Пороха перед виборами завалили. Ну що ж - зробили себе разом.
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Вот она Аваковская полиция! Все завязано на наркоте, деньгах, дорогие машины.
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власть всегда в "шеколаде" - а тем более пост совковая...
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«Как надену портупею - всё тупею и тупею.»

Ментяра еще не додумался арестовать камеры слежения?
Ведь они его снимают.
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Почему не выгнан из ВР депутат от служек уродов, бородатое чмо, которое кривлялось и демонстративно отказывалось отвечать на вопросы украинских журналистов, повизгивая что "он никому ничего не должен"?!
Это они нам ничего не должны?! Те, кто жирует на наши налоги?! Это тупое быдло?! Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 2541
Это хамство, быдлячество и откровенное издевательство становится нормой! Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 4123
В связи с последними событиями, служки уродов надеются, что все обо всем забудут, как рыбки гуппи - НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ПОЗВОЛЯТЬ!
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мусора виконують забаганки авакова, а той у свою чергу заробляє бали перед зебілом. Завдання зрозуміле - покарати журналістів які нарили на це зелене опудало компрометуючі матеріали.
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А не пора ли брать Зе лёных за жопу и пенделем за поребрик?Там такое г.. собирают.
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Це той біхус що розповідали про зраду зрадну зі свинарчуками и баригою на крові?
Ну то ЇжТе. Не обляпайтесь.
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Як кошись казали правильні крадуни "хароший мєнт - ... ну далі ви знаєте...
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Я вражений (******) з рехворми міліції в поліцію. Які чемні та чесні люди потрапили до лав національної поліції. Мені здається, що щось тут не те (що за *****)... В даному випадку нові поліціянти вищого рангу не праві (вони підари). Коли ж вони, ***** (мене переповнюють емоції), наїдяться та вдавляться. Який, в *****, курс на Європу, тільки в жопу.
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Как-же так??? Клоун уже год у власти.. Имеют большинство везде.. и ничего в стране не изменилось в лучшую сторону...
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