 Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.

Поводом для уголовного производства стало выполнение редакционного задания утром 13 февраля. Тогда журналисты заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел сам Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК.

Когда Коваль заметил журналистов, он подъехал к ним, самовольно открыл их авто, взял видеокамеру и стал требовать у водителя документы.

При этом журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание.

Сам Коваль представляться не стал, вопреки закону о полиции. Вместо этого он говорил, что является "работником полиции" и переживает за свою жизнь.

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Уголовное производство возбуждено по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Причем его расследует на районное отделение, а Главное следственное управление Нацполиции, которое обычно занимается расследованием масштабных преступлений.

Допрос журналистки Марии Землянской длился более 3 часов. При этом ее спрашивали не только об "инциденте" с Ковалем. Следователей интересовали процессы внутри редакции.

Кроме журналистки, на допрос вызвали администратора проекта и главного редактора программы.

Bihus.info считает открытие произвводства после законной съемки в публичном месте и попытки выяснить на допросе, как устроена работа редакции, вмешательством в свою деятельность, а действия Коваля — самоуправством.

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С соответствующим заявлением журналисты обратились к ГБР.

Авто, на котором Евгения Коваля забирал водитель, отсутствует в его декларации. Речь идет о внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью от 1,5 миллиона гривен. По словам Коваля, это авто является служебным. Сейчас журналисты проверяют эту информацию.

К тому же, на отца замглавы Нацполиции Александра Коваля оформлены 23 земельных участка. В частности, ему принадлежат 4 дома в курортной зоне Закарпатья и более 8 гектаров земли в этом регионе, более 40 соток в престижных поселениях под Киевом.

Кроме того, 12 соток земли под Киевом и квартира в 130 квадратных метров записаны на мать полицейского.

Общую стоимость недвижимости родителей Евгения Коваля можно оценить в более чем $1 млн долларов. Пока журналистам не удалось получить подтверждений наличия у них соответствующих доходов для подобных приобретений.

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Евгений Коваль был на значен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции в сентябре 2019 года. Генерал полиции третьего ранга ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.