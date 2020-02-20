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 Общество
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Все про:Нацполиция (10964) произвол (14) Коваль Евгений (1)

 Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем. ФОТО

Журналисты Bihus.Info при подготовке материала сняли, как первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля по утрам забирает водитель на дорогом внедорожнике. В тот же день на них открыли производства, а журналистов вызвали на допрос.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.

Поводом для уголовного производства стало выполнение редакционного задания утром 13 февраля. Тогда журналисты заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел сам Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК.

Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем 01

Когда Коваль заметил журналистов, он подъехал к ним, самовольно открыл их авто, взял видеокамеру и стал требовать у водителя документы.

При этом журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание.

Сам Коваль представляться не стал, вопреки закону о полиции. Вместо этого он говорил, что является "работником полиции" и переживает за свою жизнь.

Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем 02

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Уголовное производство возбуждено по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Причем его расследует на районное отделение, а Главное следственное управление Нацполиции, которое обычно занимается расследованием масштабных преступлений.

Допрос журналистки Марии Землянской длился более 3 часов. При этом ее спрашивали не только об "инциденте" с Ковалем. Следователей интересовали процессы внутри редакции.

Кроме журналистки, на допрос вызвали администратора проекта и главного редактора программы.

Bihus.info считает открытие произвводства после законной съемки в публичном месте и попытки выяснить на допросе, как устроена работа редакции, вмешательством в свою деятельность, а действия Коваля — самоуправством.

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С соответствующим заявлением журналисты обратились к ГБР.

Авто, на котором Евгения Коваля забирал водитель, отсутствует в его декларации. Речь идет о внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью от 1,5 миллиона гривен. По словам Коваля, это авто является служебным. Сейчас журналисты проверяют эту информацию.

К тому же, на отца замглавы Нацполиции Александра Коваля оформлены 23 земельных участка. В частности, ему принадлежат 4 дома в курортной зоне Закарпатья и более 8 гектаров земли в этом регионе, более 40 соток в престижных поселениях под Киевом.

Кроме того, 12 соток земли под Киевом и квартира в 130 квадратных метров записаны на мать полицейского.

Общую стоимость недвижимости родителей Евгения Коваля можно оценить в более чем $1 млн долларов. Пока журналистам не удалось получить подтверждений наличия у них соответствующих доходов для подобных приобретений.

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Евгений Коваль был на значен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции - руководителя криминальной полиции в сентябре 2019 года. Генерал полиции третьего ранга ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176958
 
 
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За что боролись на то и напоролись. Не нравилась демократия от Пороха? Будет вам кацапская демократия от ЗЕбила
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вот она зеленая демократия и народовластие
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Бигус же сами за деньги Коломойского гнали целыми днями на Пороха, так что пусть сейчас наслаждаются
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ну вот и бигус попался Полиция открыла дело на журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем - Цензор.НЕТ 8775.бумеранг-штука иррациональная и неотвратимая
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Ну что, закон, наконец, торжествует?!
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Прям як на расєє... Зебіл бере приклад у "кращих"...
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Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие. Джордж Оруэлл
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