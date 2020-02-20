 Зеленский, Рябошапка и Венедиктова обсудили с семьями героев Небесной Сотни расследование преступлений на Майдане. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

"Я как Президент и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью будем вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", - подчеркнул Зеленский.

"Знайте, что для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - добавил он.

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Отвечая на вопрос отца одного из героев, Владислава Зубенко, Зеленский сказал:

"Для меня Герои Небесной Сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои".

Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Генеральный прокурор Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, по которым есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание ... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - отметил он.

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Вр. и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова напомнила, что, согласно закону, в январе прокуроры, которые занимались делами Майдана, были переведены из Офиса Генерального прокурора в ГБР. После этого указанное подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. По ее словам, вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила руководительница ГБР. Также Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе Бюро и обсудить вопросы, которые волнуют родственников Героев Небесной Сотни.

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