 Зеленский, Рябошапка и Венедиктова обсудили с семьями героев Небесной Сотни расследование преступлений на Майдане. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.
"Я как Президент и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью будем вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", - подчеркнул Зеленский.
"Знайте, что для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - добавил он.
Отвечая на вопрос отца одного из героев, Владислава Зубенко, Зеленский сказал:
"Для меня Герои Небесной Сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои".
Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.
Генеральный прокурор Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.
"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, по которым есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание ... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - отметил он.
Вр. и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова напомнила, что, согласно закону, в январе прокуроры, которые занимались делами Майдана, были переведены из Офиса Генерального прокурора в ГБР. После этого указанное подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. По ее словам, вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.
"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила руководительница ГБР. Также Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе Бюро и обсудить вопросы, которые волнуют родственников Героев Небесной Сотни.
Цинизм просто зашкаливает!
А че петюнчики так любят енто фекальное словосочетанийо?
Методуха?
😁
- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии Фединой/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Источник:https://censor.net.ua/p3176956"
И когда и как это стопроцентный успел сделать? Отпечатки на эбонитовых палках, что-ли, снимал?
🤔
"Об этом говорили приближенные люди к инсайдерской информации. Назначение Венедиктовой ожидаемое. Это усиление порновского фланга в рядах президентской силы. Даже после этих скандальных сливов в телеграмм-каналы, и если бы не было изменений в законодательство, Труба подпадал под определенную чистку. Его же назначали еще до новой власти, поэтому его надо было заменить", - сказал Чайковский.https://www.5.ua/ru/polytyka/eto-usylenye-portnovskoho-flanha-v-riadakh-prezydenta-zhurnalyst-o-naznachenyy-venedyktovoi-v-hbr-205492.html
...Она баллотировалась на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, однако не сумела занять эту должность... (REM. Здесь мягко сказано про то, что она провалилась на первом же этапе)
По данным телеграм-канала «Шептун», Ирину Венедиктову лоббирует адвокат Андрей Портнов: «Другие эксперты считают, что корни ее влияния растут из "Квартала". Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах».
Журналист Юрий Бутусов также подчеркнул, что Венедиктова опытный и уважаемый юрист, а отсутствие практики в органах ей поможет компенсировать ближайшее окружение
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
Так людоед гостей сзывал.
И так пред всеми был услужлив,
Что люд конца не ожидал...
Зотілось би почути їхні враження...