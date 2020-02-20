EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  3858  50
Материалы по теме:
Все про:экспертиза (255) Шеремет (428) Антоненко Андрей (84)

 Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы

Обвинение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета изменило свою позицию по росту убийцы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергей Зузак показал в суде данные двух экспертиз, и в их число не входит самая первая экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, согласно которой предположительный рост убийцы – 170 см.

По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.

"То есть этот вопрос (роста. - Ред.) в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов," - сказал Зузак.

По словам адвокатов Антоненко, его рост - 180 см, что они доказали, поставив отметки на стене бокса, в котором находился подзащитный.

Читайте также: Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3176949
 
 
 Топ комментарии
 
Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы - Цензор.НЕТ 4348Хоч одна добра новина.Сфальсифікована справа "бронежилетів" розвалюється - суд звільнив генерала Марченко остаточно. Квартал95 с зе брехали и брешут
 показать весь комментарий
 
Тобто жодного доказу щодо Антоненка нема.
 показать весь комментарий
 
Эти аферисты от Зели подгоняют рост убийцы под рост Антоненко. Он вскор окажется ровно 180 см.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все розвалиться у зєльоних прокурорів руки із дупіти ростуть, а замість мізків ЗЄдьоний туман.
 показать весь комментарий
 
 
У Зєбуїнів нова задумка. В,О ДБР Вєнідіктова вимагає відміни закону про амністію Майданівців. Мріє посадити відразу тисяч сто патріотів. З рюськім розмахом. Готова кинути спічку у бочку з порохом.ну-ну.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Каким дауном надо быть, чтобы думать что посадят 100тыс человек, пороходауном?
 показать весь комментарий
 
Тобто зебіл не може осягнути всією порожниною черепної коробки, що відбувається ***************** реванш?
 показать весь комментарий
 
 
ну таки в то . что порох посадил 100500 тыщ патриотов вы ведь верите ?
 показать весь комментарий
 
 
Эти аферисты от Зели подгоняют рост убийцы под рост Антоненко. Он вскор окажется ровно 180 см.
 показать весь комментарий
 
 
Луценко еще в начале не дал добро на эту брехню а следователя который подтасовывал уже выгнал
 показать весь комментарий
 
 
Потому что надо это дело решать не по отметкам на стене бокса, сравнивая с видеозаписью - а писать Антоненко в тех же условиях на те же камеры и сравнивать оба видео.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О! Вот именно этого адвокаты и не хотят категорически. Так что вопрос виновности этого героя для меня решен окончательно.
 показать весь комментарий
 
 
Да? Хотели зимой вывести человека на мороз, чтоб он ссутулился, записать видео и тянуть за уши экспертизу? ******* объективное правосудие!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты где живешь? Какой нафиг в Киеве мороз? Иди ягель покушай у себя в тайге....
 показать весь комментарий
 
Температура в декабре, когда предлагали провести эксперимент была совсем не летняя, когда убили Шеремета.
Экспертиза по закону должна проводиться в тех же условиях, что и преступление. Шеремета убили летом. Если вывести человека в той же одежде при той существенно более низкой температуре, он будет сутулиться. Что и нужно этим прокурорам-подтасовщикам.
ПС Ягель себе в одно место засунь.
 показать весь комментарий
 
Ну вот и ладушки. Боец спецназа об.....ся от температуры плюс 5. Ну значит посидит до лета.
 показать весь комментарий
 
А він повине допомогати слідству довести свою "провину"? Ти так би мабуть і робив, да?
 показать весь комментарий
 
 
а поки що нехай посидить в буцегарні до 20 липня
 показать весь комментарий
 
в тех же условиях на те же камеры - раз
в присутствии адвоката - два

Два разумных условия, оба следствием не были выполнены.
 показать весь комментарий
 
Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы - Цензор.НЕТ 4348Хоч одна добра новина.Сфальсифікована справа "бронежилетів" розвалюється - суд звільнив генерала Марченко остаточно. Квартал95 с зе брехали и брешут
 показать весь комментарий
 
 
Добавлю, вже є замовник цієї справи, це гражданін зєлєнський.
 показать весь комментарий
 
 
Так я не понял, при чем тут экспертиза? Вы же видите- она- не смогла! Не надо никакой экспертизы, вон- Бородянский вам скажет- что именно надо. Экстрасенсов! Присвойте им звания и- вперед. Они всё точно скажут, не сомневайтесь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все эти вещи будет рассматривать суд по существу. Сейчас речь идет о содержании под стражей подозреваемого в организации теракта.
 показать весь комментарий
 
Так нет оснований все с пальца Даже то видио не может быть докой как само, оно лишь побочное доказательство
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Суд решил что основания есть. Вы выше суда в Украине себя ставите?
 показать весь комментарий
 
Есть закон . а он и для судьи закон а если не так то вопрос уже в деньгах сколько стоит...
 показать весь комментарий
 
 
В Украине суда нет. "Суд" по делу Шеремета тому подтверждение.

Процесс исправления косо-криво, но начался при Порошенко, был реформирован верховный Суд и ВККС, поэтому первое, что сделал враг Украины портнов, когда место Президента Украины занял перЗЕдент - опрокинул все наработки.
 показать весь комментарий
 
 
Ложь. Процесс начался и кончился при Порошенко. Он так и заявлял - Мы провели судебную реформу. Не проведем, не будем проводить 45 лет а провели. Так что не надо с больной головы на здоровую валить.
 показать весь комментарий
 
На наступне судове засідання суд принесе свою "правильну" рулєтку і переміряє Антоненка нею. А рулєтку адвокатів визнає "неконституційною".
 показать весь комментарий
 
 
По словам адвокатов Антоненко, его рост - 180 см, что они доказали, поставив отметки на стене бокса, в котором находился подзащитный.

И шо? Антоненко просто вырос с тех пор. Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы - Цензор.НЕТ 7644
 показать весь комментарий
 
 
Так, прокурор Сергей Зузак показал в суде данные двух экспертиз, и в их число не входит самая первая экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, согласно которой предположительный рост убийцы - 170 см.
По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.Источник: https://censor.net.ua/n3176949

Он что вообще дебил? Эти экспертизы взаимно исключают одна другую!
 показать весь комментарий
 
 
Тобто жодного доказу щодо Антоненка нема.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, теперь у "экспертов" один выход - заявить, что своей рабочей линейкой они также проводили фаллометрию и теперь она может показывать неправильные цифры...)))
 показать весь комментарий
 
 
Все таки при Пороху був розгул розслідувачів, можна було стежити за працівниками СБУ і все було ок, а зараз проти Бігусів порушили кримінальну справу за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, тому що стежили за друзями Авакова. Бумеранг повертається до всіх.
 показать весь комментарий
 
 
Святой Бигус это тот, кто и Порошенко для зелектората подставил и прикрыл контрабандный канал поставки запчастей?
Какие сейчас все святые и те, кто Зелемойского выбрал, а сейчас его поливает и Бигус...
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос - че эти адвокаты не согласны провести следственный эксперимент на месте события? Ответ - они отлично знают к чему такой эксперимент приведет и поэтому рисуют помадой на стекле. Этот же музыкант невиновен! чего бояться следствия?
 показать весь комментарий
 
Дідовик! Я з усією відповідальністю заявляю, що ти - гомосексуаліст. Ти можеш це спростувати? Давай проведемо слідчий експеримент. Чому ти так боїшся? Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 2746
 показать весь комментарий
 
Ну, во первых это не преступление. Так что с таким заявлением тебя из органов отправят под вой сирен в психушку, там такие заявы письменно рассматривают. Во вторых, и это главное, это моральный аспект а не суд. Отказ музыканта от эксперимента, при наличии экспертизы и косвенных, виден как признание вины и больше ничего.
 показать весь комментарий
 
Для масштабирования изображения на видео нужна только камера, на которую нужно заснять метр на том же месте, где заснят злоумышленник. Сопоставив изображение метра и злоумышленника, вычисляют масштаб изображения и рост злоумышленника - 170 см.
А рост Антоненка замеряется без всякого эксперимента: 180.
 показать весь комментарий
 
А кто тебе сказал, что адвокаты не согласны? Был инцидент, Антоненко отказался участвовать в следственных действиях БЕЗ адвоката, имхо, правильно сделал. А с адвокатом прокуроры почему-то уже не захотели.
 показать весь комментарий
 
 
Такие же "эксперты" "не смогли установить" по видеозаписи скорость движения харьковской убийцы шестерых прохожих Зайцевой.
Позор правопохоронным органам!
 показать весь комментарий
 
 
По видио если нет лица 100% с определением кто- суд даже вора не принимает к рассмотрению так в Украине, а тут убийство без лица и один рост -это туфта собачья.
 показать весь комментарий
 
 
а что теперь будет предыдущим экспертам?
 показать весь комментарий
 
Й,це експертиза...Віддає місцевою свалкою
 показать весь комментарий
 
Зузак - молодец! Сказал правду. Зеленский, Рябошапка, Аваков пусть обтекают со своей конференцией
Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці - Цензор.НЕТ 1793
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх