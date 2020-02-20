 Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, прокурор Сергей Зузак показал в суде данные двух экспертиз, и в их число не входит самая первая экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, согласно которой предположительный рост убийцы – 170 см.
По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.
"То есть этот вопрос (роста. - Ред.) в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов," - сказал Зузак.
По словам адвокатов Антоненко, его рост - 180 см, что они доказали, поставив отметки на стене бокса, в котором находился подзащитный.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Экспертиза по закону должна проводиться в тех же условиях, что и преступление. Шеремета убили летом. Если вывести человека в той же одежде при той существенно более низкой температуре, он будет сутулиться. Что и нужно этим прокурорам-подтасовщикам.
ПС Ягель себе в одно место засунь.
в присутствии адвоката - два
Два разумных условия, оба следствием не были выполнены.
Процесс исправления косо-криво, но начался при Порошенко, был реформирован верховный Суд и ВККС, поэтому первое, что сделал враг Украины портнов, когда место Президента Украины занял перЗЕдент - опрокинул все наработки.
И шо? Антоненко просто вырос с тех пор.
По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.Источник: https://censor.net.ua/n3176949
Он что вообще дебил? Эти экспертизы взаимно исключают одна другую!
Какие сейчас все святые и те, кто Зелемойского выбрал, а сейчас его поливает и Бигус...
А рост Антоненка замеряется без всякого эксперимента: 180.
Позор правопохоронным органам!