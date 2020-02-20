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 Эвакуированных из Китая украинцев не отвезли в больницы из-за пика заболеваемости гриппом, - Минздрав

Размещать здоровых людей на период временной изоляции в больницах в то время, когда в стране пик заболеваемости гриппом, значит ограничить в медицинской помощи тех украинцев, которые в ней нуждаются. Никаких особых требований к месту размещения людей на обсервацию нет.

Об этом сказал на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нам часто говорят, почему мы (эвакуированных из Китая. — Ред.) в больницы не отвозим, я заявляю, что завезти 100 здоровых людей для изоляции в больницы, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппа — мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, кровати и боксы", — сказал Ляшко.

Он отметил, что в месте обсервации не должны быть какие-то особые требования к вентиляции и тому подобное.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Обсерватор — это не учреждение здравоохранения. Никаких особых условий пребывания относительно инфекционных боксов, вентиляции не должно быть. Это обычное заведение гостиничного типа, то есть, человек должен прийти и ограничить свое общение с внешним миром. Прошел инкубационный период, нет симптомов — выпускаем наружу", — сказал Ляшко.

Он отметил, что санаторий в Новых Санжарах был выбран потому, что это заведение государственного уровня, которое можно было достаточно быстро освободить без ограничений для системы здравоохранения.

Также на Цензор.НЕТ: "Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - мать украинки, которую эвакуировали из Китая

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Читайте также: Депутаты Новосанжарского совета - Зеленскому: Медцентр для эвакуированных находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176945
 
 
 Топ комментарии
 
Чому це пояснення тільки після протестів?
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от тот факт что конченная ублюдина портнов из администрации убийцы-януковича, сейчас вернулся в страну и работает советником этого препиздента!!!
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ПОЧЕМУ
почему не начать это объяснять еще вчера-позавчера???
почему сначала напугали до ужаса...а только потом пошли объяснения от медиков ???
почему в СМИ нет конкретной информации а есть ужасные сенсации и кошмары ???
почему нагнеталась обстановка...кому это выгодно???
почему другие страны смогли достойно организовать карантин и не опозорить свой народ???
ПОЧЕМУ???
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от тот факт что конченная ублюдина портнов из администрации убийцы-януковича, сейчас вернулся в страну и работает советником этого ***********!!!
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Громче кричи, а то не слышно. И не забывай сопли вытирать, а то клоуны тебе их намазали под носом.
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а вот и портновские шавки подтянулись!
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зебилье на меня уже жалобки модеру строчит поэтому повторяю удаленный комент:

нет, бл#ядь! Клоуны по старой привычке из штатной ситуации устроили цирк, чтобы отвлечь население от годовщины расстрелов на майдане!
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Не надо врать, никаким советником он не работает.
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а зайдешь в "табу" с другой стороны, шавка рыговская!
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в гости приглашаешь? нет, уж лучше вы к нам.
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да че отвлекать, все знают, парашенко и его свыни причастны, прокладывали дорогу к корыту и власти
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тебе кто-то разрешал с бутылки слезть, козломордый? место!
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Возьми их к себе, бандэровцы к себе не пустили, ото и вся патриотичность. вам мертвые важнее, чем живые. Какой Майдан, живых пришло время спасать.Все вы умные, когда вас не касается.
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ой, у верченного на кадыровской елде лаптя спросить забыли! знай сове место, дичь подлавочная!
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Чому це пояснення тільки після протестів?
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Тому шо це не пояснення, а відмазка.

Іншими словами воно перднуло, шо в нас лікарні переповнені хворими на грип,

Так чому тоді не введено надзвичайний стан в зв'язку з епідемією звичайного грипу ?

Карочє, бреше воно
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биомасса у тебя в голове. вчера в 17.00 медработнии шли с работы и не знали что их госпиталь подготовлен к приему этих людей. значит там не делалось НИЧЕГО. госпиталь не готов к такому. а через забор часный сектор домов. у нас что в лесах далеко от людей мало таких заведений? или уже рас...издили все? болье размещать негде? только в селе?
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Якщо вірус вийде з-під контролю - він швидко й додому прийде. Сам.
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Народ вы неадекваты
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Сам иди в спам тупая биомасса
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в месте обсервации не должны быть какие-то особые требования к вентиляции и тому подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3176945

А этот - адекват? Он считает себя светилом медицины?

или это: Размещать здоровых людей на период временной изоляции в больницах Источник: https://censor.net.ua/n3176945

Ну и...если они все такие здоровые, тогда нафига всё так было засекречено?
За - ко - ле - ба - ли.
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Иван при чем роспропаганда. Ты просто тупая биомасса
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да у тебя все биомасса только ты один раша масса, которая и начала гнать то на западенцев, которые были против, то на полтавчан, и только зедебил для вас хороший и правильный. Люди бояться и не хотят умирать еще и от этого вируса и их можно понять, а ваша задача показать что украинцы такие плохие.
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Батя Зеленского, ты, что ли?
Лучше б ремняки своему спиногрызу всыпал под хвост, чем впрягаться за него.
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Наши люди в булочную на такси не ездят. Евакуйованих з Китаю українців не відвезли до лікарень через пік захворюваності на грип, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7008 Наши украинцы сидят дома и кушают нормальную еду, а не ездят по Китаям и едят вот их: Евакуйованих з Китаю українців не відвезли до лікарень через пік захворюваності на грип, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5579
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Китайцы воздух из вентиляции сжигают.
https://www.windy.com/?47.048,27.653,6

Кстати, вот сайт отслеживания направления ветра. Нужно контролировать, куда воздушные потоки будут относить заразу.
https://gogolchans.ru/vozbuditel-koronavirusa/
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Бо китайці розуміють, що вірус новий і недостатньо вивчений. Точно невідомо, яка його вірулентність, скільки він існує у біосфері, як переноситься...
В таких випадках безпека має бути надмірною. Виходити слід з найгіршої теоретичної ситуації.
Тобто діяти за моделлю "максимальний пздць".
А не як базарна торговка - "ой девочки, я вас умоляю! не берите дурного в голову, все буит хорошо, я вам говорю!" І не сипати порожніми фразами "это же наши люди!" (начебто выд цього помирати буде легше).
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Я так розумію, узагальне мислення ,то не Ваше. Той частині , сцикливо-гнидовим хохлам, ***** ука влада .Не треба шановний путати яйця з легенями.
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Из всего нужно сделать шоу, пора уже арлекину понять , что он не шоу-мен а президент.
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он никогда не делал шоу.

он тупо говорил ртом то, что ему написали сценаристы.

Сейчас сценарист Ермак с подачи Кремля подготовил именно такой сценарий дискредитации Украины
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Вы же кричали что клоун еврей .Какое-же отношение имеет еврей к сцикливо-гнидовой натуре хохлов (хоть и в малом обосравшемся количестве ).
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Как оказалось и шоу не могут сделать. Даже клоуны из них как из говна пуля.
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Эти дебилы еще и по разным больницам хотели развести увеличивая тем самым шансы утечки инфекции.
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Какой "инфекции", паникер? Кто определил, что прибывшие инфицированы? Вы, невменяемое стадо, готовы уже расстреливать этих людей просто за то, что они из Китая приехали.
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Определять можно будет по завершению карантина. До этого заверения о здоровье - нездоровье -- пустые слова.
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100% гарантии что они здоровы тоже нет а значит шанс на инфекцию есть, тем более они не просто из Китая а из зараженного города.
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К прилетевшим людям ни у кого из украинцев нет никаких претензий.

Всё возмущение адресовано к головожопым (в лучшем случае) действиям властей.

А лично я определённо вижу тут заранее спланированную провокацию Кремля и Авакова (по разным причинам)
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Усі зебіли бачили Пєтю, який розробив в Ухані цей вірус.
😁
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конечно нельзя везти к тем которые болеют гриппом, иначе ослабленные от гриппа помрут подхватив еще что то. Человек может носить вирус и не болеть иммунитет крепкий, а другой тяжело переносит и может откинуться.
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а те больницы исключительно по гриппу специализируются ?

с другими инфекциями в тех больницах пациентов нет ?
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неее... не только по гриппу... там еще могут ваву зеленкой намазать и клизму поставить !
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"Нам часто говорят, почему мы (эвакуированных из Китая. - Ред.) в больницы не отвозим, я заявляю, что завезти 100 здоровых людей для изоляции в больницы, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппа - мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, кровати и боксы", - сказал Ляшко.Источник: https://censor.net.ua/n3176945

Якщо ви впевнені,що люди здорові,то чому не посилити їх в 5 зірковому готелі?
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ага, все так безопасно, ко,ко,ко. ничего страшного.
а то мы не видели, как в Китае в скафандрах и с супер-пупер мерами предосторожности сейчас все медики в Ухане. а тут в простом неприспособленном санатории в центре населенного пункта.

так шта, ******* и прочая сволочь от шмаркли, не надо ля-ля.
нормально и справедливо жители протестуют.

эвакуированные должны быть размещены вне населенного пункта в специально приспособленном помещении- в оборудованном изолированном инфекционном центре. что, во всей Украине нет такого места, такого инфекционого специализированного центра?


а цього ляшко викиньте на смiтник.



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Mora Zfayfer Десь під Києвом звісно що є.Але дурних під Київом немає.Там будуть снайпери працювати.якщо будуть туди везти.
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Ляшко, доречі, єдиний хто запропонував поселити "китайців" на своїй блат-хаті. Чого не зробиш за депутатський значок.
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мова про другого ляшка, зам.мiнiстра, от того, що вище.
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А Ишак выступит, или опять ушёл в запой? Сказал бы, да, за таккую фуйню из ничего инициирую увольнение министра здравоохраниения, премьера и МВД.
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Истерия раздувается . Ну вернулись, и хорошо. Приветствуем на Родине.
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Немає навіть слів, яке воно імбецильне. Так нафіга було везти їх в Україну, якщо у нас в лікарнях місць немає і спалах грипу? Сиділи б собі ізольовано в Китаї. На обсервації. По домівках.
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Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!Как?
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил...
- Че, сгорел, что ли?!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел...
- Да епт, че все-таки сгорел?
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул...
- Да ***! Че разбился все таки что ли?
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел. Он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА епт!!! Как погиб то?
- Да... Пристрелили на. Забодал он всех
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в борьбе с гриппом мы поселили людей не в инфекционке на отшибе, а в гостинице в центре посёлка, но мы обещаем шо не один катях не проскочить в рядом протекающую речку, я обещаю я яяяяяяяяя.
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Вирус рузкогомира за 6 лет убил и покалечил сотни тысяч украинцев. При етом никто ни карантин ни профилактики не пытается проводить. Наоборот пытаются рузкиймир реинтегрировать в организм Украины
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ПОЧЕМУ
почему не начать это объяснять еще вчера-позавчера???
почему сначала напугали до ужаса...а только потом пошли объяснения от медиков ???
почему в СМИ нет конкретной информации а есть ужасные сенсации и кошмары ???
почему нагнеталась обстановка...кому это выгодно???
почему другие страны смогли достойно организовать карантин и не опозорить свой народ???
ПОЧЕМУ???
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Так зачем же им больницы,ведь по всем заверениям правительства они все здоровы и им нужен только карантин.
Что-то нам недоговаривают...
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Вєрнітє "чудотварящєго" ПЄТЮ ВЗАД!
Он святой, в его капличці на іконі з сімейкою в німбах намальовані маслом!
Усех "росой" залєчіт!

Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
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Кацапсино, ти же пишеш з-під прапору рейху? Напиши віршик німецькою. Не вмієш? Тоді пшло нах, копитне зайвохромосомне. Сідай клеїти картонний танк собі на голову жоби не вийти голим на ваш флешмоб пабедобєсія
А тепер - У СПАМ. Ще раз гавкнеш - буде бан.
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почему не пригнать теплоход, не погрузить на него карантинных, врачей, оборудование, не отогнать теплоход в сухой док, пригнать говноотсасывающие машины ? я бы так и сделал. или мудило кравчук продал вобще все параходство ?
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Хренасе як все складно, можна ще поїзд, або на станцію Вернадського їх запулити, якщо звичайно не стає розуму тихенько їх заселити на два тижні в окремий будинок не в густонаселеному районі.
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плавучая больница - идеальный вариант изоляции, особенно если этот корабль выгнать в нейтральные воды.
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Ну так я і пропоную їх в Антарктиду відправити, там зараз вахту міняють в березні.
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ну так японцы так и сделали с круизным лайнером. размещать возможно инфицированных людей в неприспособленном санатории в центре населенного пункта - это верх идиотизма, на который способна только шмаркля со своей ********.

но Янелоху нужен был хайп с эвакуацией, чтобы перебить возмущение по поводу его обсера с разведением, сдачей позиции возле Золотого, смертью бойца, отвести внимание от всего этого и плюс от годовщины Майдана.
ну и, как всегда, оно обосралось по уши. ничего не могут нормально организовать.
полная некомпетентность и непрофессионализм ЗеМанды.


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ну так что бы просто, дешево и сердито - можно как северной корее - растрелять, облить бензином и сжечь. там теперь кашлять боятся, а когда хочется чихнуть - срут в штаны.
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Зачем все усложнять.Правительство выделило на них вроде более 4-х мильярдов так почему им за эти деньги в Китае в здоровой зоне не устроили королевский карантин а привезли в Украину совершенно здоровых не зная в какую больницу больных разместить так как все перезагружены с грипозниками и подняли бучу во всей стране.
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Сейчас самый главный вопрос - проведение лабораторного анализа всех эвакуированных из Китая. 16 наборов тест-систем подаренных ВОЗ лежит в сейфах ЦОЗ. Этого хватает на 160 анализов. Этого вполне хватает для точного определения и сортировки эвакуируемых на носителей вируса и не носителей вируса. После карантина должна последовать повторная лабораторная проверка для подтверждения не инфицированости. Если этого сделано не будет, или результаты будут скрыты все должностные лица к этому причастные совершат тягчайшее должностное преступление.
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...Это обычное заведение гостиничного типа, то есть, человек должен прийти и ограничить свое общение с внешним миром.
Тоб то не дихати і не спорожнюватись?
там канлізація найпростіша...поля фільтрації...далі Ворскла і Дніпро...
ні воно ( Виктор Ляшко) не просто дурне... воно нахабне... бо не покаране.
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Кетайці за тиждень шпиталь побудували. Невже в Санжарах за дві доби не могли збудувати автономні бетоновані "септики" щоби убезпечити навколишніх мешканців від можливості інфікування через грунтові води?
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Вони й за це знімуть гроші з бюджету
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Политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал ситуацию В Полтавской области:
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
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Haber König






В може Зеленському варто підійти до літака, подивитися в очі коронавірусу, побалакати з ним, попросити перестати вбивати людей?
А Мендель потім нам розкаже, який він молодець, що навчився жартувати в напрямку медицини та небезпечних хвороб.
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неодмінно в очі, й побачити,що він немає бажання вбивати українців. Потім відвести війська від НовихСанжар
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А казали - "Зараза до зарази непристає", Чи,таки пристає
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А,в них підтверджений тестами Грип. Чи підтвердження зі Стелі
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То есть в Украине нет специализированных учреждений закрытого типа с инфекционными боксами.Возможно инфицированных людей расселят в украинском селе в ментовском профике. где они будут типа сидеть на карантине, а в действительности лечиться местным самогоном и убегать в самоволку.
Ущипните меня, я не могу уже слышать бред от зеленой сопли.
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