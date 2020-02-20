 Эвакуированных из Китая украинцев не отвезли в больницы из-за пика заболеваемости гриппом, - Минздрав

Об этом сказал на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нам часто говорят, почему мы (эвакуированных из Китая. — Ред.) в больницы не отвозим, я заявляю, что завезти 100 здоровых людей для изоляции в больницы, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппа — мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, кровати и боксы", — сказал Ляшко.

Он отметил, что в месте обсервации не должны быть какие-то особые требования к вентиляции и тому подобное.

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"Обсерватор — это не учреждение здравоохранения. Никаких особых условий пребывания относительно инфекционных боксов, вентиляции не должно быть. Это обычное заведение гостиничного типа, то есть, человек должен прийти и ограничить свое общение с внешним миром. Прошел инкубационный период, нет симптомов — выпускаем наружу", — сказал Ляшко.

Он отметил, что санаторий в Новых Санжарах был выбран потому, что это заведение государственного уровня, которое можно было достаточно быстро освободить без ограничений для системы здравоохранения.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

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Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

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Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.