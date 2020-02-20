 Эвакуированных из Китая украинцев не отвезли в больницы из-за пика заболеваемости гриппом, - Минздрав

Об этом сказал на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Нам часто говорят, почему мы (эвакуированных из Китая. — Ред.) в больницы не отвозим, я заявляю, что завезти 100 здоровых людей для изоляции в больницы, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппа — мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, кровати и боксы", — сказал Ляшко.
Он отметил, что в месте обсервации не должны быть какие-то особые требования к вентиляции и тому подобное.
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"Обсерватор — это не учреждение здравоохранения. Никаких особых условий пребывания относительно инфекционных боксов, вентиляции не должно быть. Это обычное заведение гостиничного типа, то есть, человек должен прийти и ограничить свое общение с внешним миром. Прошел инкубационный период, нет симптомов — выпускаем наружу", — сказал Ляшко.
Он отметил, что санаторий в Новых Санжарах был выбран потому, что это заведение государственного уровня, которое можно было достаточно быстро освободить без ограничений для системы здравоохранения.
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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
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Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
нет, бл#ядь! Клоуны по старой привычке из штатной ситуации устроили цирк, чтобы отвлечь население от годовщины расстрелов на майдане!
Іншими словами воно перднуло, шо в нас лікарні переповнені хворими на грип,
Так чому тоді не введено надзвичайний стан в зв'язку з епідемією звичайного грипу ?
Карочє, бреше воно
А этот - адекват? Он считает себя светилом медицины?
или это: Размещать здоровых людей на период временной изоляции в больницах Источник: https://censor.net.ua/n3176945
Ну и...если они все такие здоровые, тогда нафига всё так было засекречено?
За - ко - ле - ба - ли.
Лучше б ремняки своему спиногрызу всыпал под хвост, чем впрягаться за него.
https://www.windy.com/?47.048,27.653,6
Кстати, вот сайт отслеживания направления ветра. Нужно контролировать, куда воздушные потоки будут относить заразу.
https://gogolchans.ru/vozbuditel-koronavirusa/
В таких випадках безпека має бути надмірною. Виходити слід з найгіршої теоретичної ситуації.
Тобто діяти за моделлю "максимальний пздць".
А не як базарна торговка - "ой девочки, я вас умоляю! не берите дурного в голову, все буит хорошо, я вам говорю!" І не сипати порожніми фразами "это же наши люди!" (начебто выд цього помирати буде легше).
он тупо говорил ртом то, что ему написали сценаристы.
Сейчас сценарист Ермак с подачи Кремля подготовил именно такой сценарий дискредитации Украины
Всё возмущение адресовано к головожопым (в лучшем случае) действиям властей.
А лично я определённо вижу тут заранее спланированную провокацию Кремля и Авакова (по разным причинам)
😁
с другими инфекциями в тех больницах пациентов нет ?
Якщо ви впевнені,що люди здорові,то чому не посилити їх в 5 зірковому готелі?
а то мы не видели, как в Китае в скафандрах и с супер-пупер мерами предосторожности сейчас все медики в Ухане. а тут в простом неприспособленном санатории в центре населенного пункта.
так шта, ******* и прочая сволочь от шмаркли, не надо ля-ля.
нормально и справедливо жители протестуют.
эвакуированные должны быть размещены вне населенного пункта в специально приспособленном помещении- в оборудованном изолированном инфекционном центре. что, во всей Украине нет такого места, такого инфекционого специализированного центра?
а цього ляшко викиньте на смiтник.
- Да ты че!Как?
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил...
- Че, сгорел, что ли?!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел...
- Да епт, че все-таки сгорел?
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул...
- Да ***! Че разбился все таки что ли?
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел. Он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА епт!!! Как погиб то?
- Да... Пристрелили на. Забодал он всех
почему не начать это объяснять еще вчера-позавчера???
почему сначала напугали до ужаса...а только потом пошли объяснения от медиков ???
почему в СМИ нет конкретной информации а есть ужасные сенсации и кошмары ???
почему нагнеталась обстановка...кому это выгодно???
почему другие страны смогли достойно организовать карантин и не опозорить свой народ???
ПОЧЕМУ???
Что-то нам недоговаривают...
Он святой, в его капличці на іконі з сімейкою в німбах намальовані маслом!
Усех "росой" залєчіт!
Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
А тепер - У СПАМ. Ще раз гавкнеш - буде бан.
😁
но Янелоху нужен был хайп с эвакуацией, чтобы перебить возмущение по поводу его обсера с разведением, сдачей позиции возле Золотого, смертью бойца, отвести внимание от всего этого и плюс от годовщины Майдана.
ну и, как всегда, оно обосралось по уши. ничего не могут нормально организовать.
полная некомпетентность и непрофессионализм ЗеМанды.
Тоб то не дихати і не спорожнюватись?
там канлізація найпростіша...поля фільтрації...далі Ворскла і Дніпро...
ні воно ( Виктор Ляшко) не просто дурне... воно нахабне... бо не покаране.
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
Haber König
В може Зеленському варто підійти до літака, подивитися в очі коронавірусу, побалакати з ним, попросити перестати вбивати людей?
А Мендель потім нам розкаже, який він молодець, що навчився жартувати в напрямку медицини та небезпечних хвороб.
Ущипните меня, я не могу уже слышать бред от зеленой сопли.