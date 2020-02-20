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Все про:правоохранительные органы (989) самоубийство (675) Донецкая область (4413) ГФС (3501)

 На Донетчине сотрудник ГФС застрелился на рабочем месте, - прокуратура

В Донецкой области на своем рабочем месте совершил самоубийство сотрудник Главного управления Государственной фискальной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 20 февраля 2020 стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, совершил самоубийство из табельного оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В здании ЦИК застрелился сотрудник Управления госохраны (обновлено)

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3176944
 
   
 Топ комментарии
 
очень много наконфисковал и деткам и внучатам и правнукам и проправнукам и о боже сдали нервы.
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не наконфисковал а мыролюбно нареформил.
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Налоговикам табельное оружие выдавать это не перебор?
Вы ещё таможенникам стволы выдайте...)))
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праавильно, нужно было весь отдел, потому, как это групповая корупция, один не смог бы делать
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очень много наконфисковал и деткам и внучатам и правнукам и проправнукам и о боже сдали нервы.
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не наконфисковал а мыролюбно нареформил.
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Налоговикам табельное оружие выдавать это не перебор?
Вы ещё таможенникам стволы выдайте...)))
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они и так с мыролюбцами из винницкого вальцманата обрезные.
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Мотивація самогубства буває різною, але тільки у випадку важкої хвороби це не треба засуджувати.
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і таке буває...важкий діагноз: клептоманія.....
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Це теж діагноз хвороби, але вона лікується.
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оо, якби його "подвиг" повторили б медведчук, рабінович, партнов, ківалов, шефір, шуфрич, труханови, допи і гепи...савченки і рубани...і....і...і..........
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А мог бы стать героем: начальника, замов ....
И может бы самому уже и не надо было....
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Оквзывается, в ГФС донецкой(!!!) области был один честный (относительно) человек!!!
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