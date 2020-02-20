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 Политика Украины
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 С жителями Новых Санжар проводится профилактическая работа: правоохранители будут реагировать на правонарушения согласно закону, - МВД

Правоохранители будут реагировать на возможные правонарушения согласно закону, заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской области, куда доставляют эвакуированных граждан из Китая.

"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона", - сказал Шевченко в четверг днем, сообщается на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что в случае совершения противоправных действий, они сразу же будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с законом.

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"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавил Шевченко.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176943
 
 
 Топ комментарии
 
Портняжные вылупки членограйного гноя уже не стесняются
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Это арахломидия ? Чертовски похож
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Розіп'ятий хлопчик приймав участь в молебні?
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Москалі хай за собою дивляться, "В Москве водителей общественного транспорта обязывают информировать о пассажирах «китайской национальности».
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а в Тернопольской области лучшая в Украине инфекционная больница ?

А если нет, то какого хрена власть людей тамошних пугала, шо к ним повезут ?
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Дибилы. один уже проводил профилактические работы БТРами. Это тоже хотят. Это надо было делать за неделю до и нормальными методами с привлечением тв. Даже если бы и были протесты, то к этому времени все свыклись бы с мыслью, пресса потеряла бы интерес, а протестующие разошлись бы кормить худобу. А так, ну прям в яблочко. Если не знать какие они там все безмозглые, можно было бы подумать что это спец операция.
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Слава Богу, що в нас є найвеличніший лідер - Зеленський!

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Непонятно , отчего это народ так возбудился ( или кто его так возбудил ) ? Когда - то читал книгу , воспоминания лётчика - истребителя о 2 й МВ , так он рассказывал , как всю эскадрилью во время интенсивных боёв , на неделю уложила обычная чесотка . Так вот , - чесоточный клещ передаётся через обычное рукопожатие , в общественном транспорте ( поручни ) , в бассейне и т. д. . Погибает сам по себе через 6 суток т. е. может жить на вашей одежде или белье ( полотеце ) , или при температуре 70 градусов по Цельсию . ((
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Политолог Дмитрий Корнейчук так прокомментировал ситуацию В Полтавской области:
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
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Я очень надеюсь, что скоро это случится со всеми подобными им http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
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Если бы прилетевших разместили в Феофании , это сняло бы вообще любое напряжение , и вызвало бы наоборот - доверие к власти . К её словам что -никакой опасности нет ..
Власть даже смогла бы поднять свой рейтинг . Но увы , думать стратегически Бубочке некогда ,, он сам в этом признался . .
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Да успокойтесь вы уже, Если и умрете то вряд ли от вируса а скорее от росийских пуль и снарядов. На крайний случай мусор или судья вас машиной переедет. Посчитайте статистику отчего больше всего умирают украинцы и угомонитесь уже.
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По методу 95 Квартала - протестующих оденут в шерстяную одежду, правоохранителям раздадут эбонитовые палочки. Если кого "эбонут", то выплатят компенсацию по ЗЕлёному тарифу пропорционально выработанной мощности.
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P / S . Лечится обычной копеечной серной мазью , но долго . А во время 2МВ лечили ртутной мазью ( это ужас ) .
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Треба пояснити жителям Нових Санжар що середньовіччя вже давно закінчилось.
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Но дело в том чтo - каденция Зеленского ещё нет . Із жителями Нових Санжар проводиться профілактична робота: правоохоронці реагуватимуть на правопорушення відповідно до закону, - МВС - Цензор.НЕТ 3620 .
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Зеленський перетворив країну в посмиховистко і скоро її знищіть.
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Дивіться Українці ..оці "космонавти" це чиїсь діти і онуки ... демонструють СИЛУ перед Людьми з Села ... Аваков вважав Вас більш ЦИВІЛІЗОВАНИМ .. а Ваші підлеглі ведуть себе як ВИРОДКИ і УБЛЮДКИ ... Шановні Українці ..мусимо МАТИ контроль над силовиками ..інакше це невиховане БИДЛО .. має шанс вести себе як зі Студентами на Майдані 2013 ... БУДЬТЕ пильні ..і цих УБЛЮДКІВ в скафандрах мабуть є сім"ї ..рідня .. ЗВІДКИ така ДИКІСТЬ ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди...
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У Януковича тоже всё на хихоньки-хахоньки закручивалось - сперва чутка отмудохали студентов (дело ж молодое), потом - ёлка (вооще, святое дело), а в конце - Евпатий Коловрат...
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Ну все зрозуміло!
Охлос проти, а влада без мозгів!
Але от закрадається питання, а евакуйовані із Вуханю, їх Україна в Китай відправляла у відрядження, чи вони виконували якесь завдання держави!?
Вони їхали в Китай за державні гроші, чи хто вони такі?
Вони за своєю ініціативою летіли в Китай, то чому Україна повинна тратить бюджетні гроші, щоб їх повернуть назад???
Не хрін шастать по світу, щоб нажертись собачини в Китаї, свою ковбасу треба мать!
Скільки грошей потратить Україна на евакуйованих, хто відповість?
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