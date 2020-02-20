 С жителями Новых Санжар проводится профилактическая работа: правоохранители будут реагировать на правонарушения согласно закону, - МВД

"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона", - сказал Шевченко в четверг днем, сообщается на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что в случае совершения противоправных действий, они сразу же будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с законом.
"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавил Шевченко.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
А если нет, то какого хрена власть людей тамошних пугала, шо к ним повезут ?
«Мне вот весь день задают дурацкий вопрос: почему, мол, люди протестуют против того, чтобы в страну вернулись наши из Китая и разместились в медцентре?
Поясняю. Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса.
Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения.
А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто.
Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм…»
Власть даже смогла бы поднять свой рейтинг . Но увы , думать стратегически Бубочке некогда ,, он сам в этом признался . .
http://www.bagnet.org/news/politics/418790/botofermi-poroshenka-tanut-yak-kiyivskiy-tort-u-speku
Охлос проти, а влада без мозгів!
Але от закрадається питання, а евакуйовані із Вуханю, їх Україна в Китай відправляла у відрядження, чи вони виконували якесь завдання держави!?
Вони їхали в Китай за державні гроші, чи хто вони такі?
Вони за своєю ініціативою летіли в Китай, то чому Україна повинна тратить бюджетні гроші, щоб їх повернуть назад???
Не хрін шастать по світу, щоб нажертись собачини в Китаї, свою ковбасу треба мать!
Скільки грошей потратить Україна на евакуйованих, хто відповість?