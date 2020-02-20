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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Вторая мировая война (274) картина (182) МИД (5293) США (16155)

 США передали Украине похищенную нацистами картину Гудро "Влюбленная пара". ФОТО

19 февраля в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

США передали Украине похищенную нацистами картину Гудро Влюбленная пара 01

Во время Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.

"Возврат объекта культурного наследия стал возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в "Мистецькому Арсеналі". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3176942
 
   
 Топ комментарии
 
Звикните, ми вже скоро рік як таку пару терпимо. США передали Україні викрадену нацистами картину Гудро "Закохана пара" - Цензор.НЕТ 6640
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Вона наче каже:
-Ох ти ж моє чмо.
А він їй:
-Не чмо, а мачо, скільки тебе шерепу вчити?!США передали Украине похищенную нацистами картину Гудро "Влюбленная пара" - Цензор.НЕТ 5756
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Вона наче каже:
-Ох ти ж моє чмо.
А він їй:
-Не чмо, а мачо, скільки тебе шерепу вчити?!США передали Украине похищенную нацистами картину Гудро "Влюбленная пара" - Цензор.НЕТ 5756
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скорее как в анекдоте:

-знала б що ти "хлопець такий" то труси б одягла, бо комарі вже усю ххх покусали. США передали Україні викрадену нацистами картину Гудро "Закохана пара" - Цензор.НЕТ 2039
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Кто знает, вернули ли нам кымское золото, которое было на выставке за бугром в 14-м?
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Звикните, ми вже скоро рік як таку пару терпимо. США передали Україні викрадену нацистами картину Гудро "Закохана пара" - Цензор.НЕТ 6640
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Странно, похитили нацисты, а оказалась в США.
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Ну, вот, например, ты же еврей, флажок малайзии, а физически лайно мечешь иззапоребрика.
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Тут ватан правий, все таки ФРС геніальна ідея.
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Про эту находку писали года 2-3 года назад. Зебильня власть ни при чем.
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Кацапы удавились бы, но картину не вернули бы!
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Тема як вона опинилась в США не розкрита, якийсь збіг обставин, все що вкрадене нацистами чи більшовиками опиняється в США.
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Теперь окажется украденной каким-то тоже "ценителем" сомнительных картин.... Пшонка чет вспомнилась - главное тащить, дома пригодится, в хлеву повесить.ся)
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Надо её было повесить в посольстве США в Киеве. О то скоро снова наши "меценаты" стырят.
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