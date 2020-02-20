 США передали Украине похищенную нацистами картину Гудро "Влюбленная пара". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Во время Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.
"Возврат объекта культурного наследия стал возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран", - говорится в сообщении.
-Ох ти ж моє чмо.
А він їй:
-Не чмо, а мачо, скільки тебе шерепу вчити?!
-знала б що ти "хлопець такий" то труси б одягла, бо комарі вже усю ххх покусали.