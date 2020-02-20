 США передали Украине похищенную нацистами картину Гудро "Влюбленная пара". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.

"Возврат объекта культурного наследия стал возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран", - говорится в сообщении.

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