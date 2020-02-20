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 СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине

Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Напомним, ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176940
 
 
 Топ комментарии
 
раша . Она всегда всем гадит . Радует , что она ближе к Китаю .
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Недоверие к завравшейся власти -- очень хорошая почва для провокаций всяких ублюдков. Как-же без них. Особенно без ольгинцев.
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Да вот организовать все и довести до людей тямы нет не у СБУ ни квартала 95
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А могли бы минздрав и розовыми свинками закидать.
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А ты значь выдающийся борец за чистоту чужых шаровар?
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Да вот организовать все и довести до людей тямы нет не у СБУ ни квартала 95
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раша . Она всегда всем гадит . Радует , что она ближе к Китаю .
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Сивохі з Єрмаком та Комаровським перевірили? СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 3781
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Для меня совершенно ясно, что это дело рук раши. Почерк-то никуда не денешь. Тем более газовая область пограничная с русофашистами..
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свічка



Інформація поширювалася спеціально з панічними ефектами через фейкові акаунти від імені МОЗ

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 2559
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Дійсно, що це робота російської пропаганди та їхніх тролів.
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Недоверие к завравшейся власти -- очень хорошая почва для провокаций всяких ублюдков. Как-же без них. Особенно без ольгинцев.
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Я даже могу предположить сторонниками кого эти организаторы рассылки являются. Но посмотрим на результаты.
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