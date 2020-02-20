 СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Напомним, ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.

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