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 "Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли

Украинка Кристина Раду живет в городе Ичан, который уже почти месяц закрыт на карантин. Она не хочет возвращаться на родину, потому что боится травли.

Об этом Кристина рассказала изданию "Йод", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из Одессы. И дома будет тоже самое - просто травля: "Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают", — считает девушка.

По словам Кристины, она знает украинцев, которые находились в Китае в качестве туристов, а теперь вернулись на родину и столкнулись с негативным отношением со стороны окружающих.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - мать украинки, которую эвакуировали из Китая

"Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те ребята, которые прилетели — ничем не больны. И в-третьих, насколько нужно быть пустоголовыми, извините, что так говорю, чтобы так реагировать на подобную ситуацию", — говорит она.

Кроме того, Кристина опасается, что в случае опасности Украина не сможет справляться с коронавирусом так же, как это делает Китай.

"Я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что если до Украины дойдет этот вирус — буду в такой же безопасности, как в Китае", — говорит она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кристина живет в Китае уже длительное время, зарабатывая на жизнь уроками английского. По ее словам, сейчас она, как и все остальные жители Ичана, не имеет право покидать квартиру.

Источник: https://censor.net.ua/n3176939
 
   
 Топ комментарии
 
и пусть будет стыдно зедебилам выбравших себе подобных что превратили шабаш с эвакуацией потому как профаны полные и дебилы по природе
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Pupkind Pupkind - умом..? "Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 8194

Ватой в своей голове он известен....
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он кстати уже у тебя в штанах обработку закончил, намироточил там
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Ей, «адесит «, сколько за пост? Сговоримся?
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Это выше твоего IQ, когда просто по человечески относятся в такой ситуации? Сказано же и видно на фото, что не просто их везут, а в подготовленные к карантину места. К чему эта паника?
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У нас в Одессе когда испанка грипп был - ужас сколько умирало. Но когда актриса Вера Холодная умерла от испанки - ее весь город вышел хоронить и ее даже забальзамировали. А ведь она была заражена испанкой. И никто не испугался.
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PR manager
с 06.2016 по 09.2017 (1 год 3 месяца)
Keep Max Group, Одесса (PR, реклама и продажи)
Обучилась прямым продажам "от" и "до", общению с людьми и навыку убеждения .
"Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 3086
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Влада не справилась з елементарною проблемою, зате російські політтехнологи працюють по повній.
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Вони мали цілий місяць, все, що було потрібно-більш менш розумний і досвідчений менеджер. Успішно просрали. А ось додіки підняли геволт, що нарід таки гівно, а не Бубачка.
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А я завжди стверджував-якщо маєте справу з йошками-слідкуйте за руками!
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Вот ты в Америке сидишь, а Украине гадишь. Не стыдно?
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СпИЦИАЛИСТ - по пиару решила раскрутить "свою" торговую марку, направо и налево разбрасывая гавно на вентилятор, https://iod.media/ru/article/yak-ya-zhivu-v-zakritomu-kitayskomu-misti-istoriya-ukrajinki-z-epicentru-koronavirusu-4592
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Жесть какая-то ! Я ожидал подобных новостей из кацапстана. Но не в Украине !!
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Почему? Разве есть существенная разница?
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Вообще-то позорище.
Многие страны эвакуировали своих соотечественников из Китая, но нигде не было такого позора, как у нас.
Еще что-то гундосим о сильной нации...
Какая нация????
Когда человек человеку волк?
Даже в России такого безобразия не было.
Стыд, срам и позор.
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Мне както насрать на парашу, а то что у нас медицина попи.....де пошла давно знает каждый на своей шкуре. Поэтому нечего ровнять развитые страны с высокоуровневой медициной, где министр здравохранения нескрывает от граждан данные о карантинных мерах и наш МОЗ который на ладан дышет. В больницах ваты нет, туалеты на улице а тут собрались лечить с вирусом который хрен знает как себя поведёт
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Задаю вопрос знатокам.. Эта девица, Кристина, живет в китайском городе Ичан, закрытом на карантин !!!. Как она могла дать интервью и кому "Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 443 .? Эту "новость" сочинила Ольга Лицкевич сотрудница "Комсомольской правды в Украине"
"Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли - Цензор.НЕТ 1391

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ты не поверишь - интернет еще в Китае не отменили
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а подхватит скабеева) а девушке нужно скромнее быть.лежишь себе на пляже и лежи дальше
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Голобородько тоже жил в телевизоре , и историю о нём сочинили сценаристы . Но это не помешало народу поверить в то что он может стать реальностью и наяву . "Якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю", - українка відмовилася повертатися, побоюючись цькування - Цензор.НЕТ 8997 .
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приезжай ко мне "Якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю", - українка відмовилася повертатися, побоюючись цькування - Цензор.НЕТ 9134 , зачем тебе Одесса
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Кроме того, Кристина опасается, что в случае опасности Украина не сможет справляться с коронавирусом так же, как это делает Китай."Я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что если до Украины дойдет этот вирус - буду в такой же безопасности, как в Китае", - говорит она.Тут не поспоришь. НЕ власть а пародия на власть.
Источник: https://censor.net.ua/n3176939
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Хотел написать комментарий... Понял - нет смысла... Смотрите фильмы - "Война миров Z", "Я Легенда", "Носители"... Там все неплохо наглядно показано. Умный поймет - почему в Санжарах боятся, почему не все страны спешат забрать своих больных, а те кто забрал - отправляют в жесткий карантин. Да, и в фильмах показано как выглядит карантин, а не то что хотят сделать у нас... Человечеству дали последнее предупреждение - вирусное и бактериологическое оружие - не игрушка, ему без разницы "свой-чужой". При всех возможностях Китая - умрет каждый десятый. А что будет при наших возможностях? ВОЗ никак не определится какой там инкубационный период... Лекарства нет и в ближайший год не будет... Лотерея...
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Пошла жара для касапских прокладок и сайтов однодневок с левыми доменами. Скоро пойдут распятые мальки в трусиках в санатории с сувенирным брелком из Китая. Ожидаемо, че? Такой момент им упустить грех просто.)
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Стыдно мне, за наших Украинских кацапов... Явно сценарий "95-го"!
Коль так, надо было бы и без шума вывезти из Китая и отвезти по домам, коль некуда! Через месяц точно узнали инфицированы они или нет! Зато как 73% нарот требует! Блин, как лошадь кашлянула: "Дебилы плять..." !
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Бла бла бла) начните с с%ки урода дубинского, который первым начал пугать людей в инете вирусом
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