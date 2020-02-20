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 Политика Украины, Здоровье
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 Выздоровление украинцев с лайнера Diamond Princess пока не подтверждено тестами, - МИД

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19, сейчас находятся в японских больницах. Тесты, которые бы подтвердили их выздоровление, еще не сделаны.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, передает Цензор.НЕТ.

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированы с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцев выпишут после того, как результаты анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess, - "слуга народа" Радуцкий

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в кулуарах Верховной Рады, что выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Источник: https://censor.net.ua/n3176938
 
 
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і знов влада бреше
і чому я не здивований
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Природа мстит людям за их свинство . Не от этого дерьма все умрут , так от другого , если будут сливать канализацию в реку , а потом пить из неё воду .
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Какие тесты??, к семейному врачу на обследование!)
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Як негарно виходить . А слуга урода Мішка Радуцький заявив зовсім протилежне. Так що ж тепер. він брехливе чмо виходить, як втім і все Зє-кодло 😕
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