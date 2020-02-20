 "Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - мать украинки, которую эвакуировали из Китая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Україна".

Девушка вместе с другими эвакуированными будет находиться на карантине в Новых Санжарах. В этом поселке с самого утра вспыхнули протесты. Люди перекрыли дороги, потому что не хотят, чтобы туда привезли украинцев из Китая.

По словам женщины, ее дочери начали приходить угрозы после того, как она рассказала свою историю об эвакуации.

"Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - рассказала она.

Пока самолет делал дозаправку в Киеве, дочь позвонила маме и рассказала о ситуации на борту. По ее словам, во время перелета все было спокойно - пассажиры отдыхали, их покормили, командир экипажа шутил.

"Они немного переживали, потому что до конца не знали, куда их везут и где они приземлятся", - продолжила женщина.

"Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить , переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа больные? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?", - рассказала она.

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