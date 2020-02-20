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 "Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - мать украинки, которую эвакуировали из Китая

Мать одной из эвакуированных из Ухани рассказала, что дочери приходят сообщения с угрозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Україна".

Девушка вместе с другими эвакуированными будет находиться на карантине в Новых Санжарах. В этом поселке с самого утра вспыхнули протесты. Люди перекрыли дороги, потому что не хотят, чтобы туда привезли украинцев из Китая.

По словам женщины, ее дочери начали приходить угрозы после того, как она рассказала свою историю об эвакуации.

"Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - рассказала она.

Пока самолет делал дозаправку в Киеве, дочь позвонила маме и рассказала о ситуации на борту. По ее словам, во время перелета все было спокойно - пассажиры отдыхали, их покормили, командир экипажа шутил.

"Они немного переживали, потому что до конца не знали, куда их везут и где они приземлятся", - продолжила женщина.

"Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить , переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа больные? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медцентр "Новые Санжары" отдален от населенного пункта, эвакуированные не будут пересекаться с местными жителями, - Нацгвардия

Источник: https://censor.net.ua/n3176934
 
 
 Топ комментарии
 
Нарід дезорінтований - такого не було ні в одній серії Слуги народу ні у Сватах.
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Дурдом, це все через відсутність достовірної інформації, а вони можливо навіть не інфіковані.
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Тут палка с обоих концов. Конечно никто не хочет что бы сюда везли неизвестно что. Потом на любого кашляющего начнут смотреть не только косо, а наши долбодятлы еще и воспользуются суматохой, начнут писать панические текста. За ними взлетят цены и все кому не лень, начнет наживать на этом, даже если ничего не будет. Зебилы и рагули, правду говорят... Хотят только сытно кушать, ничего не делать и спокойно спать, вот хрен вам зад чтоб штаны не спадали. За свое эгоистичное поведение, каждый мудак заплатит свою цену.
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Таня, респект за содержательный и красочный комент от души, отдельно - за это: вот хрен вам зад чтоб штаны не спадали
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Тут на ЦН зраду как раз песыки и разгоняют.
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та шо тот цензор, в новых санжарах, где 84% проголосовали за Зє тоже "песики зраду разгоняют"?? к тому же "зебил" - это о степени тупости человека, а не о политических предпочтениях. синоним дебила, но более корректный, т.к. дебилизм это заболевание, зачем обижать больных людей?
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а где на Цензоре хоть один пост, такой, как "мама гаварила"?
Если маму расспросить, то она вспомнит и про фото прибитого к доске мальчика в трусиках, которое ее доче присылали, ага.
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Почитай и найдешь 100500 таких постов. Или надо за ручку водить и тыкать в какашки?
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Ну может это и к лучшему. "Чумные" посмотрят на такой "тёплый" приём и не будут сильно шариться вне лепрозория.

Вон в московии поциенты уже сбегали с клиники.
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Дякую. Трохи попустило "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю - Цензор.НЕТ 9146 Бо шмарклежуїв як мух з лайна
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украинцы, не ведитесь на это (вот это уже провокации кремля) - ФСБ не спит..
цель хйла столкнуть украинцев лбами и подосрать принцессу на горошине, Монику-разведёнку
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Я би хотів, що від кожного з цих протестувальників рідні і близькі до кінця життя шарахались і бридились. А також виганяли з рідної домівки копняками в сраку.
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То цю кралю з рідної домівки хтось гнав копняками в сраку до Китаю?
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А,я бажаю Щоб в кожного,сьогоднішнього шмарклежуя домашні непідхопили вірус Уханьський
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Что хочется сказать по этому поводу....вот такой хохложопой мрази которая раньше асфальт из под себя рвала за Зеленского, а теперь орет, чтоб не пускали в Украину украинцев,хочу пожелать им чуму в каждую их семью,только по настоящему, по серьезному. Таких не жаль, это быдло, просто скотина, тупая безрогая скотина, и к Украинцам они не относятся..это хохлы, последнии твари.
Чтоб в каждой из ваших семей здыхали по одному в день, может тогда до вас паскуд чтото дойдет..
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Це,ви, бажаєте,не собі вірус Уханьський в родину "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю - Цензор.НЕТ 4043 А чуму в інші родини "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю - Цензор.НЕТ 4043 Може ви відпрацтований біоматерьял...
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А ви по більше про себе в соцмережах пишіть, фоточки, відосікі викладайте. Ще й не такі речі про себе дізнаєтесь. А ще дізнаєтесь, що за найменшої біди вас скоріше за все зжеруть з потрохами.
Але, надія є!
Слава Богу, що в нас є найвеличніший лідер - Зеленський!
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И в Чернобыльскую зону их предлагали отправить. Жителі Тернопільщини влаштували карантинний протест И тут писали, что их нужно сжечь. Просто удивительно, сколько в нас злобы. Полностью отсутствует человечность. Мы жестокие азиаты.
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Ну сжигать их радуцкий собрался, судя по его выступлению) может с%кам урода жевать надо, перед тем как говорить -вдруг поможет...
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Покажіть протестувальникам Своє, фе...,Заберіть привезених в домівку.Я,Вам,памёятник зроблю,й книгу напишу
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Ты рвешь сраку, т к твоего ребенка касается, они, т к не их детей касается -это жизнь)
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а ты рвёшь анус за потужного пирожника за 12 копеек коммент. такая твой жизнь.
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Фуу, кацарылый, нехрен мне больше делать чтоб тебе анус рвать... Иди лесом, блевотина(
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"Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", - мать украинки, которую эвакуировали из Китая" - вот в чём преимущество диктатуры над демократией, кремлёвский бес никого не ставит в известность о таких делах, путлер продал уже половину параши китайцам, и орда никак не реагирует, алкашам пофиг, главное, не трогать их вяличие, а сейчас в паРаше праздник, так развести украинских лохов надо уметь, а то руководство областных центров, которые не пускают украинцев домой, надо расстрелять.
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