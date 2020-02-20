 Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, судья принял решение отказать защите Антоненко, оставив его под стражей до 4 апреля.

Теперь Антоненко остаётся ждать апелляции, которую сегодня перенесли на 2 марта.

Примечательно и то, что люди в зале вспомнили, как вчера под домашний арест этот же суд отпустил под домашний арест бойца "Омеги", которого подозревают в убийстве протестующего на Майдане.

"Кого вы вчера отпустили?" - спросили судью, но он промолчал.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.