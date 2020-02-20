 Убийство Шеремета: Печерский суд оставил Антоненко под арестом

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Так, судья принял решение отказать защите Антоненко, оставив его под стражей до 4 апреля.
Теперь Антоненко остаётся ждать апелляции, которую сегодня перенесли на 2 марта.
Примечательно и то, что люди в зале вспомнили, как вчера под домашний арест этот же суд отпустил под домашний арест бойца "Омеги", которого подозревают в убийстве протестующего на Майдане.
"Кого вы вчера отпустили?" - спросили судью, но он промолчал.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.
По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.
И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.
Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Они перейдут в пике.
З.Ы. Цитаты Венедиктовой: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/
Естественно, что петики в шоке. Все на Майдан!
Долго дурачком прикидываться будешь? По какой ставочке работаешь? Просто интересно.
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