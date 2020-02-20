 Наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии кладбище в Попасной, - СЦКК. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями РФ восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.
"Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.
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