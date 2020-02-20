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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:кладбище (174) Луганщина (4282) обстрел (8718)

 Наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии кладбище в Попасной, - СЦКК. ФОТО

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о циничном факте обстрела городского кладбища в Попасной из запрещенного минскими договоренностями вооружения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии кладбище в Попасной, - СЦКК 01

В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями РФ восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии кладбище в Попасной, - СЦКК 02

"Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия, минометы, танки и БМП: в Минобороны показали последствия обстрелов наемников РФ на Луганщине 18 февраля. ВИДЕО

Наемники РФ обстреляли из 122-мм артиллерии кладбище в Попасной, - СЦКК 03

Украинская сторона СЦКК осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.

Смотрите: "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боец ВСУ о вчерашней атаке российских оккупантов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176932
 
 
 Топ комментарии
 
И что на это заявят наши зебилы?
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ат рускага мира даже покойникам покоя нет ! что за уроды !
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Что тут еще нужно разобраться , кто виноват. Мож плиты сами попадали от вибрации, А мож чем спровоцировали?
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Так Арахамія вже сказав, що треба ще розібратись: хто почав, а бубочка грізно заявив, що ЗСУ і надалі будуть в режимі "просто пєрєстать стрєлять" і "розведення". Ну а сивуха просто відтермінував свю платформу "попроси у сєпара прощенья". Решта нічого нового не скаже.
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ат рускага мира даже покойникам покоя нет ! что за уроды !
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Они даже мертвых украинцев боятся и обстреливают.Был бы у нас президент мужиком,эти банды тикали бы до мацквы,аж бы пятки сверкали.
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Артиллерия - это точное вооружение. Кто-то тренировался.
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или глаза залил...а за каждый выстрел бонус - фанфурик бояры...ото и гатит абы куда
(как версия))))
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Это были известные сепары, которых коротышка никак не прижучит - Дин и Сэм.
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ЗЕ не стрелять пока все и всех не перебьют на линии фронта
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Дружина Героя Небесної Сотні: Зеленський збрехав про те, що погодив з родинами загиблих обмін ексберкутівців
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