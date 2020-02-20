 Медцентр "Новые Санжары" отдален от населенного пункта, эвакуированные не будут пересекаться с местными жителями, - Нацгвардия

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.

Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате.

"Сам центр находится на отдельной территории, которая отдалена от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированы граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", - говорится в сообщении.

Территория учреждения охраняется и осуществляется установлен пропускной режим.

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