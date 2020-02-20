 Медцентр "Новые Санжары" отдален от населенного пункта, эвакуированные не будут пересекаться с местными жителями, - Нацгвардия

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.
Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате.
"Сам центр находится на отдельной территории, которая отдалена от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированы граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", - говорится в сообщении.
Территория учреждения охраняется и осуществляется установлен пропускной режим.
https://youtu.be/UImnRCbZG9w
То, что санитарно-эпидемиологические мероприятия поручены Нацгвардии или МВС - катастрофа.
В этих структурах по определению не может быть и нет соответствующих специалистов.
Это силовики. Сила у них есть, но вот с умом - проблема.
Они и со своими непосредственными обязанностями справляются далеко не на отлично.
У дилетантов все под контролем.
Беда.
Ви просто ніколи про це не думали.
Так само і наші керівники не думали.
Вони ж походять з того самого середовища, що і ми з Вами.
Тих, хто мав про це дбати - звільнили ще 2012 році, а решту пізніше.
Вони зараз таксують, або на різні роботи наймаються, бо їх фах був і залишається нікому не потрібен.
От і маємо тепер кам'яний вік в цій справі та в багатьох інших речах.
За рекой и за лесом!!!
https://www.google.com/maps/place/Medychnyy+Tsentr+%22+Novi+Sanzhary%22+Natsional%CA%B9noyi+Hvardiyi/@49.331544,34.3231329,420m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d9d0287eb4f405:0x2fcac95991d8de78!8m2!3d49.3317181!4d34.3258755
"У Тернопільській з результатом 50,43% переміг Володимир Зеленський, за Петра Порошенка проголосували 46,64% виборців."
Забор в 6-ть метров не перепрыгнишь.....
Це реклама дешевого готелю біля Одеси, а не карантинний заклад.
месте! Чекаємо & Welcome!
🤗
Журналисты обвиняют других в отсутвии человечности, но в Киев их селить не захотели.
Люди были бы спокойны если бы в Феофанию поселили, потому что когда дело касается их жизней, они их защищают.
На сайте Нацгвардии, в разделе, посвященном "Новым Санжарам" указано, что основными направлениями оздоровления и лечения в центре являются:
заболевания сердечно-сосудистой системы;
последствия перенесенного острого инфаркта миокарда;
последствия острых цереброваскулярных нарушений;
заболевания органов пищеварения;
заболевания нервной системы;
заболевания органов опорно-двигательной системы;
болезни мочеполовой системы, (мужчин и женщин), почек и урологических заболеваний;
заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ.
В 2016 году представители НАТО передали медцентру новое реабилитационное оборудование на сумму 65 тысяч евро. Также в санатории есть техника производителей медицинского оборудования из Германии, Голландии, Словении и некоторых отечественных фирм.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что медицинский центр изолируют и переведут на "строгий режим бактериологической безопасности", хотя, по его же словам, бактериологической опасности нет.
"В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский. https://strana.ua/news/250850-sanatorij-novye-sanzhary-hde-razmestjat-evakuirovannykh-ukraintsev-foto-i-informatsija.html
як записатись?
Канализация. Она тоже не будет пересекаться с окружающей средой? Полями и реками?
Ни одной официальной рожи возле трапов самолета не было. Был бы кто, это серьезно помогло бы снять напряжение.
Куда девалась мендель? Ведь с ее зарплатой можно было бы придумать что-то умное. Но ничего ей в голову не приходит. Вопрос: зачем ей такая зарплата и зачем нам мендель и зеленский?
у нас по большому счету нечего нет , даже элементарных планов эвакуации граждан из опасных районов.
-а ось радіоточка буде працювать але не у тебе)))))
а зробить щось, хер кого знайдеш