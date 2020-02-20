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 Политика Украины
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 Депутаты Новосанжарского совета - Зеленскому: Медцентр для эвакуированных находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации

Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины не приспособлен для карантинного содержания эвакуированных из г.Ухань (КНР) граждан Украины и других стран, утверждают депутаты Новосанжарского поселкового совета Полтавской области, в связи с чем выступают против размещения эвакуированных на территории поселка.

"Учитывая мнение общины поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически Против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция", - говорится в обращении депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Обращение было принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поссовета, опубликовано на его официальном сайте в четверг и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю.

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Депутаты также отмечают, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем с.Зачепиловка.

"Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

Депутаты Новосанжарского совета - Зеленскому: Медцентр для эвакуированных находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации 01
Депутаты Новосанжарского совета - Зеленскому: Медцентр для эвакуированных находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации 02
Депутаты Новосанжарского совета - Зеленскому: Медцентр для эвакуированных находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации 03

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176928
 
 
 Топ комментарии
 
Что там местные могут знать? Аваков слазил в канализацию аки Марио и сказал, что она автономная Медцентр находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации, - депутаты Новосанжарского совета против размещения эвакуированных - Цензор.НЕТ 3992
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Навіть без перевірки фактів впевнено кажу: Сабакянц.
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не надо утрировать ,вирус передается через фекалии и это доказано
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Это надо было делать 21 апреля, тогда бы не пришлось сейчас оправдывать команду Вислюка Оманского
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Это надо было делать 21 апреля, тогда бы не пришлось сейчас оправдывать команду Вислюка Оманского


Скажите это Барыге- ПЭС может содержать, а народ успокоить или лечить пострадавших - денег нет!
Все это шоу с вирусом для отвлечения от насущных дел, как по мне.
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Так мадам Супрун сам осел ЗЕ прогнал лично
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Китайці за тиждень величезну лікарню збудували,а у нас не можуть каналізацію локалізувати...Дати тим товстомордим депутатам по лопаті і хай викопають вигрібну яму,роботи для них всіх на дві години...
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Уже рушатся их "больницы". Китайцы уже показали миру, как они строили доменные печи в каждом дворе...
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З початку запитання,що влада зробила для евакуації людей?Послали літака,а потім возять людей по Україні не зная де їх приткнути. Таку владу треба залучати до суду за знущання над людьми.
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Вас не почукють не старайтесь, жидофашистам на вас начхати.
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Депутаты правы они власть а не зе с псом Аваковым
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Від такої ганьби Українці як нація, не відмиється ніколи .Рятуючи своє лайно ,по іншому і не скажеш,вони готові відправити здорових людей (чи хворих,що ще гірше) до крематорію.
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Не бреши. Не перкладай свої хворі фантазії на інших.
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Мені шкода ,що я належу до нації серед якої знаходяться такі сцикливі гниди як ти.
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Я за советскую власть,только не в нашем колхозе!...
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дорогие депутаты, вы пока не пейте и не ешьте из канализации.
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