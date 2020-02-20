EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  407  18
Материалы по теме:
Все про:Крым (22381) Путин (25432) Чубаров (807) деоккупация (388)

 Постоянные попытки диалога с Путиным и нечеткая формулировка наших требований отдаляют Крым на обочину международной политики, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинскую власть поднимать вопрос деоккупации Крыма наравне с завершением войны на Донбассе.

"Украинскому государству сейчас надо быть очень четким в формулировке своей цели и своего задания в этой украинско-российской войне… Там, где слово Донбасс - сразу слово Крым. Там, где действие о Донбассе – сразу действие о Крыме. И наоборот… Пожалуйста, если вы требуете диалога с Путиным или в рамках "Нормандской четверки", то вы садитесь для того, чтобы говорить о территориальной целостности Украинского Государства в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. Все. Другой позиции не может быть", - сказал он на "круглом столе" "Крым: шесть лет спустя. Пути и механизмы деоккупации полуострова" в Киеве в четверг, - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что попытки диалога украинской власти с президентом России Владимиром Путиным под предлогом стремления к миру переводят вопрос Крыма на обочину международной политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым, - Волкер

"Постоянные попытки диалога с Путиным, аргументируя это стремлением к миру, и очень нечеткая формулировка наших требований отдаляет Крым на обочину международной политики также. Я не говорю сейчас о том, что о Крыме вообще забывают. Нет, Крым звучит. Но все больше и больше не только наши партнеры, но и мы уже привыкаем к тому, что Крым является проблемой, которая будет решаться на втором, а много кто говорит, на отдаленном этапе. Это недопустимо", - сказал Чубаров.

Как сообщалось 20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3176924
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Любімая пєсня зєлєнського - тваи глаза , от запроданки свєтки лободи
 показать весь комментарий
 
 
А Украине нужны триколорные, власовские , продажные ублюдки? Речь о возвращении Донбасса и Крыма как земли Украины....Всё просто.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля признал Крым кацапским тем что оформил документы в Крыму на коттедж свой по кацапским законам Постоянные попытки диалога с Путиным и нечеткая формулировка наших требований отдаляют Крым на обочину международной политики, - Чубаров - Цензор.НЕТ 304
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
крымчане оформили документы на российский Крым, не желая жить в свинарнике, вместе со свиньями
 показать весь комментарий
 
Так так и задумано, организовать все это на Донбассе, чтобы не до Крыма было.
 показать весь комментарий
 
 
А Зеля может просто признать Крым кацапским
 показать весь комментарий
 
Не совсем. Тогда пуйло ещё хотело пробить "сухопутный коридор" до Крыма. Но кишка тонка оказалась.
 показать весь комментарий
 
так галабародька дал зуб забыть о крыме на старте что не понятно
 показать весь комментарий
 
 
Чувак не понимает, что Сн придумали более актуальное развлечение. За развитием событий в этом сериале вся страна будет следить до апреля, а там смотришь и новый сезон накрутят. Типа как после карантина эвакуированных встретили соседи когд узнали, что инкубационный период не ограничивается 2 неделями. А ведь если это правда то к какому заключению пришли индийские ученые, то инкубационный период для СПИДа исчесляется месяцами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх