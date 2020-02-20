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Все про:Аваков (2964) Полтавщина (543) эвакуация (525) COVID-19 (127)

 "У нас нет, как в Австралии, санатория на острове", - Аваков в Новых Санжарах. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал протестующим в Новых Санжарах, почему для размещения эвакуированных из Ухани украинцев был выбран санаторий именно в их населенном пункте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

По словам министра внутренних дел, для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше подошел под все критерии.

В частности, в санатории в Новых Санжарах — изолированная система канализации.

"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь — в емкость. Ее обеззараживают потом ... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", — сказал Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин

Местные жители настаивают, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.

"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", — ответил Аваков на заявления протестующих.

В ответ местные жители высказывали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не проинформировали о ситуации заранее.

Также на Цензор.НЕТ: "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, они блокировали дорогу межрегионального значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3176919
 
 
 Топ комментарии
 
Врет. Есть государственная резиденция "Бирючий".Со времен Хрущова оставалась.
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А чим феофания не підходе? Всі ж здорові...сцикотно?
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Да и видимо военных аэродромов нет у Авакова(ха ха, минимум 11, где бы сел борт)
Да и возможности потавить модульные сооружение в близи аэродромов нет(снова звиздеж)
Да и на крайняк президентской базы отдыха нет в глуши карпат, куда спокойно влезут эти 80 человек
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так там нема лікарні...як і на "Бірючий". Хіба нє?
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А побудувати за півтора місяці не можна було,хоч з блоків?Хіба нє?
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Ольга, ви це профінансуєте? от давайте без популізму. Звідки кошти витягнути?
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В бюджет повинні закладатися кошти для таких екстренних випадків.А то на Омани,Ватикани,Ізраїлі і "академії підвищення кваліфікації" в Трускавці гроші є,а для безпеки громадян зразу нема
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які в сраку екстрені кошти? шо ви мелете?
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Це ви що мелете.В таких випадках РНБО звертається до уряду,і уряд виділяє Фінансування.Але наш уряд вміє лише премії собі "виділяти".З цим проблем нема,і гроші для себе є
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хоч один прецедент виділення таких коштів?
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Хоч один прецедент такого безвідповідального ставлення до загрози занесення невідомої хвороби в країну?В бюджет закладаються кошти на фінансування безпеки і оборони,якщо ви не знали.Фінансування оборонних програм було наприклад за зверненням РНБО.Зараз на кону безпека.І досить стрілки переводити.На Омани гроші є,з цього треба починати
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Хоч один прецедент екстреного будування лікарні
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Они и заложены в бюджет СНБО. Только тратить их совсем не спешат, как будто и нет мировой эпидемии. Пока жаренный петух не клюнет....
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Врет. Есть государственная резиденция "Бирючий".Со времен Хрущова оставалась.
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Единственное -- не помню ее вместимость.
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поверь, об этом сироты ещё позаботились в 1917 году, поэтому очередная стройка людей вводила в заблуждение, толь стадион строим толь очередную дачу, я думаю домик Хрущева не обладал скромностью.
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Там и Хрущев, и Брежнев, и Кравчук, и Кучма и все остальные, вплоть до Пороха побывали. Госрезиденция одним словом.
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там внуки Кравчука по выходным шашлык жарят, поэтому нельзя нарушать покой, она же золотая молодеж, наше будущее, а вообще зелёные идиоты могли обратиться к странам с островами, но я не слышал ни об одной такой просьбе.
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ну как же - думаешь зачем бубочка по миру разгуливает, 100% место для эвакуации ищет.
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та шото загулял клоун не по децки, 6 отпусков за пол года.
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Не скажу, Кучма и Янык ей пользовались для тайных встреч.
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Ха! кацап на ходу з "бобіка" вискочив від приступу "мужества".
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Tema9 А ты бы не выскочил, если в "Тигре", от вони, дышать нечем? "У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9059
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Мені б в голову не стукнуло провокувати караван американських військових щоб потім з'явилася причина запахонів у салоні.
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В нас є Конче-заспа та Межигір'я чого б туда "уханців" не завезти?
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А чим феофания не підходе? Всі ж здорові...сцикотно?
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"...а здесь - в емкость."... - там что, вэсэ на улице?... и куда и чем из переполненной емкости удаляют продукт?...
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Вот и все. Кто говорил что аваков-черт и его надо уволить, забудте. Сегодня он остался в должности еще на очень долго
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"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", - ответил Аваков на заявления протестующих. Источник: https://censor.net.ua/n3176919

Чому це? На Дніпрі є острови, тільки на них немає лікарень
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Надо было Крым не отдавать - был бы полуостров.
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Санаторий-профилакторий «Запорожсталь» расположен на знаменитом острове Хортица на берегу Днепра.
В комплекс санатория входит спальный и медицинско-диагностический корпус, рассчитанный на несколько сотен отдыхающих. К услугам гостей санатория номера категорий стандарт и люкс. Во всех номерах есть ванная комната с душем, телевизором и холодильником. Трёхразовое питание отдыхающих осуществляется в столовой санатория и входит в стоимость проживания в номере. "У нас нет, как в Австралии, санатория на острове", - Аваков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 5412
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Св'ятинями не розкидаються. Вона не тільки козацька, а місце пам'яті князя Святослава, тобто Київської Русі - її слави і перемог
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Острова нет, но у нас есть санаторий в Кончазаспа и палаты в Феофании. Там быстро лечат... ибо там лечатся только депутаты... бесплатно...
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У нас нет, как в Австралии, санатория на острове, зато полно свободных домов с ограниченным доступом и хоррошей охраной в Конче Заспе...
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и Феофания рядом, пусть депутаты покажут что это наши люди и лечатся с ними в одной больничке...
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Значит НЕХЕР было везти их в Украину !
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Санатория на острове нету, но к сожалению есть ты...
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..вот по тем что выше указали адресам и поселили бы или в монастыри...чего затихарилась РПЦ?..ВСЕГДА НАРОД ОТ ЭПИДЕМИЙ ПРЯТАЛСЯ В МОНАСТЫРЯХ..
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А ось на місці Авакова , або хоча б поряд з ним мала би бути міністр охорони здоров'я.....
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а где министр скалецкая? или детский сад на обеденном сне?
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Это волшебное слово «санаторий»! В мозжечках янелохов виделся белое здание на берегу моря и люди в белом мое валют нарзан! А представить временный городок в изолированном месте с вагончиками и полевым госпиталем слабо, гении?!
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В Карпатах повно ізольованих пансіонатів, навіть британці приїзджають пожити серед лісу, там кілометрів 20 до дороги їхати квадриками або на конях.
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А санаторий "Межигорье" с 6-ти метровым забором?
Чем не остров?
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Все острова на Днепре заняты, увы, собственность, туды ни как.
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Лукавит, сукин сын!
А Портнов где остановился?
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Не надо мелочиться! Тут уже всё построено - куча санаториев и пансионатов и все пустые:

"У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1872
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Острів Зміїний не санаторій, але місце ідеальне для таких цілей!
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Роль собаки у Авакова для зе классно получается
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Эвакуировать наших. конечно, надо было (или нет, кстати: договориться с китаем, чтобы наших отселили отдельно и содержали в китайском/любом другом нормальном изоляторе за границей за государственный счет). но зебилы из власти хотели попиариться на том, что типа вот они какие спасатели малибу: крутые, прогрессивные и на самолетах могут, почти как америкосы! но, чтото пошло не так, и зебилы, сами годами дурачившие пейзан сватами, кварталами, экстрасенсами и прочей ******, не учли такого момента, что столкнуться с плодами своего труда и своим избирателем в другой обстановке! ну, и плюс, очередной провал в коммуникации с наридом (надцатый, кто их там уже считает).
короче, тут одни таки встретились с другими
одним "думать некогда", а другим "хуже не будет")))
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Это еще месяц назад сказали в РНСБО что все готово все под контролем БРЕХАЛИ гады во власти и продолжают брехать с позиции силы власти
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СИВОХУ туда на обслугу.. он водки пьет много, она его спасет
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а местные чиновники говорят что не автономная система канализации
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Аваков если нет острова так не пошел БЫ ты нах.... с со своего поста *****.... хр..нов
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нами руководят полные профаные и дебилы ! это теперь очевидно в глазах только бабло власть и полное безразличие
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Есть куча санаториев на ПОЛУострове "У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5738
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Інформація поширювалася спеціально з панічними ефектами через фейкові акаунти від імені МОЗ Украини
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Зато в Австралії нема такого міністра-дебіла.В Україні злочинство розгулює,а цей лізе не в своє корито.Треба було до авакова,зеленского та його батьків везти.Там є місце.Гнати треба такого міністра з влади.
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Чим сьогодні повинен бути насичений інформпростір: - День вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні; - 6 річниця початку окупації Криму військовими підрозділами рф.
Що маємо насправді: - неорганізована евакуація українців і іноземців з Китаю; - організований бунт громадян
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В среднеазиатских республиках громят здания, в которых предполагается размещать на карантин «местных» китайцев-гастарбайтеров."
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За інформацією з борту літака, всі на борту літаку ЗДОРОВІ, добре себе почувають

ЭТО НЕ ГОВОРИТ О ТОМ НЕТ ВИРУСА и не гарантирует никого на какое то время.
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Паника = отсутствие доверия к власти квартала 95
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Зато у нас были санатории на полуострове - просрали вместе с полуостровом.
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Зато у нас есть Феофания. Или это противоречит философской закономерности взаимоотрицания совпадений геолокаций обладателей «свиных рыл» и «калашного ряда».
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А я почему то думал что у нас есть остров благополучия под названием Конча заспа.
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у вас нет ничего. ни совести ни чести. есть только много много бабда.
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По сути верно, но три грамматические ошибки - правильно так: «... много баб, да?»
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да у нас ни хрена нет,ни острова ни толковой(с реальными ценами) медицины.
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так он на острові Хортиця купа профілакторіїв та санаторіїв і баз відпочинку))))
=чи усі юлькині кадри з географією ніяк не дружать!)))))))
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