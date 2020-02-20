 "У нас нет, как в Австралии, санатория на острове", - Аваков в Новых Санжарах. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

По словам министра внутренних дел, для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше подошел под все критерии.

В частности, в санатории в Новых Санжарах — изолированная система канализации.

"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь — в емкость. Ее обеззараживают потом ... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", — сказал Аваков.

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Местные жители настаивают, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.

"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", — ответил Аваков на заявления протестующих.

В ответ местные жители высказывали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не проинформировали о ситуации заранее.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, они блокировали дорогу межрегионального значения.