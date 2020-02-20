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Все про:Аваков (2964) Полтавщина (543) эвакуация (525) COVID-19 (127)

 "У нас нет, как в Австралии, санатория на острове", - Аваков в Новых Санжарах

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал протестующим в Новых Санжарах, почему для размещения эвакуированных из Ухани украинцев был выбран санаторий именно в их населенном пункте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

По словам министра внутренних дел, для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше подошел под все критерии.

В частности, в санатории в Новых Санжарах — изолированная система канализации.

"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь — в емкость. Ее обеззараживают потом ... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", — сказал Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин

Местные жители настаивают, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.

"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", — ответил Аваков на заявления протестующих.

В ответ местные жители высказывали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не проинформировали о ситуации заранее.

Также на Цензор.НЕТ: "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, они блокировали дорогу межрегионального значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3176919
 
 
 Топ комментарии
 
Врет. Есть государственная резиденция "Бирючий".Со времен Хрущова оставалась.
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Врет. Есть государственная резиденция "Бирючий".Со времен Хрущова оставалась.
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Единственное -- не помню ее вместимость.
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там внуки Кравчука по выходным шашлык жарят, поэтому нельзя нарушать покой, она же золотая молодеж, наше будущее, а вообще зелёные идиоты могли обратиться к странам с островами, но я не слышал ни об одной такой просьбе.
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ну как же - думаешь зачем бубочка по миру разгуливает, 100% место для эвакуации ищет.
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та шото загулял клоун не по децки, 6 отпусков за пол года.
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Не скажу, Кучма и Янык ей пользовались для тайных встреч.
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Ха! кацап на ходу з "бобіка" вискочив від приступу "мужества".
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В нас є Конче-заспа та Межигір'я чого б туда "уханців" не завезти?
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А чим феофания не підходе? Всі ж здорові...сцикотно?
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"...а здесь - в емкость."... - там что, вэсэ на улице?... и куда и чем из переполненной емкости удаляют продукт?...
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Вот и все. Кто говорил что аваков-черт и его надо уволить, забудте. Сегодня он остался в должности еще на очень долго
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"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", - ответил Аваков на заявления протестующих. Источник: https://censor.net.ua/n3176919

Чому це? На Дніпрі є острови, тільки на них немає лікарень
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Надо было Крым не отдавать - был бы полуостров.
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Санаторий-профилакторий «Запорожсталь» расположен на знаменитом острове Хортица на берегу Днепра.
В комплекс санатория входит спальный и медицинско-диагностический корпус, рассчитанный на несколько сотен отдыхающих. К услугам гостей санатория номера категорий стандарт и люкс. Во всех номерах есть ванная комната с душем, телевизором и холодильником. Трёхразовое питание отдыхающих осуществляется в столовой санатория и входит в стоимость проживания в номере. "У нас нет, как в Австралии, санатория на острове", - Аваков в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 5412
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Острова нет, но у нас есть санаторий в Кончазаспа и палаты в Феофании. Там быстро лечат... ибо там лечатся только депутаты... бесплатно...
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У нас нет, как в Австралии, санатория на острове, зато полно свободных домов с ограниченным доступом и хоррошей охраной в Конче Заспе...
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и Феофания рядом, пусть депутаты покажут что это наши люди и лечатся с ними в одной больничке...
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Значит НЕХЕР было везти их в Украину !
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Санатория на острове нету, но к сожалению есть ты...
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..вот по тем что выше указали адресам и поселили бы или в монастыри...чего затихарилась РПЦ?..ВСЕГДА НАРОД ОТ ЭПИДЕМИЙ ПРЯТАЛСЯ В МОНАСТЫРЯХ..
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А ось на місці Авакова , або хоча б поряд з ним мала би бути міністр охорони здоров'я.....
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а где министр скалецкая? или детский сад на обеденном сне?
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Это волшебное слово «санаторий»! В мозжечках янелохов виделся белое здание на берегу моря и люди в белом мое валют нарзан! А представить временный городок в изолированном месте с вагончиками и полевым госпиталем слабо, гении?!
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В Карпатах повно ізольованих пансіонатів, навіть британці приїзджають пожити серед лісу, там кілометрів 20 до дороги їхати квадриками або на конях.
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А санаторий "Межигорье" с 6-ти метровым забором?
Чем не остров?
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Все острова на Днепре заняты, увы, собственность, туды ни как.
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