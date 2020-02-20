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 Политика Украины, Здоровье
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 У трех украинцев, не допущенных для эвакуации из Ухани, сейчас нет повышенной температуры, - посольство Украины

Посольство Украины в Китае решает вопрос о дальнейшем размещении трех граждан Украины, которых китайские врачи 19 февраля не допустили на борт самолета для эвакуации из Ухани.

"Перед отлетом китайским медперсоналом было проведено медицинское обследование граждан Украины и иностранцев на предмет выявления возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни, который осуществлялся трижды: на входе в аэропорт, в местах паспортного/таможенного контролей и перед посадкой в самолет. При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у трех украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет", - сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве отметили, что указанные лица были доставлены временно в гостиницу, в которой обеспечены условия карантина.

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"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3176914
 
 
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Даже если была бы, их было бы необходимо забрать. Это - долг государства по отношению к гражданам. И нормальное государство, кстати, было бы радо получить опыт борьбы с опасной болезнью. если зараза подтвердится.

Проблема в том, что наше государство - не нормальное. У нас быдло при власти, и 73% это знают. Они выбрали клоуна - и ЗНАЮТ, что если будет эпидемия, клоун не будет делать НИЧЕГО. Зачем тогда выбрали? Это вопрос не ко мне. Но паника мне полностью понятна.
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повезло им! их не ждали це европейцы с покрышками и факелами
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Зря эта женщина развлекалась с двумя мужчинами между второй и третьей проверкой. Стресс можно и другими методами снимать...
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А не, там еще одна женщина из Казахстана не прошла третью проверку, так что облико морале не нарушено.
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