 Скалецкая должна уйти в отставку из-за проваленной коммуникационной политики, - нардеп от "ЕС" Княжицкий об эвакуации украинцев из Ухани

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Польша, например, эвакуировали поляков 1 февраля, они были абсолютно организованно и централизованно размещены в госпитале во Вроцлаве, где и медицинский персонал, и сами эти граждане были в полной безопасности. То, что происходит в Украине, иначе как ужасом назвать нельзя", - сказал нардеп.

По его словам, действующая власть поставила украинцев в такие условия, когда коммуникационная политика не была проведена вовремя, не было выбрано место, где бы эти украинцы могли находиться.

Княжицкий отметил, что "Европейская Солидарность" требует отчета правительства по этому вопросу и требует отставки министра здравоохранения.

Он считает недопустимым, когда президент Зеленский лично упрекает украинцев тем, что они переживают за последствия коронавируса.

"Это обязанность власти сделать, чтобы украинцы были защищены. Это был ваш долг сделать все, чтобы украинцы были эвакуированы из Китая еще в конце января или в начале февраля, так как это сделало большинство европейских цивилизованных стран. Полный непрофессионализм, который демонстрирует власть, приводит лишь к хаосу в Украине", - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил: "Я думаю, что в Новые Санжары должен ехать Зеленский с Гончаруком вместе и объяснять людям. Извиняться за свою бездарность, что они не в состоянии нормально ничего сделать. У меня нет слов, потому что в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция".

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