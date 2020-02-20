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 Политика Украины, Общество
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 Скалецкая должна уйти в отставку из-за проваленной коммуникационной политики, - нардеп от "ЕС" Княжицкий об эвакуации украинцев из Ухани

Действующая власть поставила украинцев в такие условия, когда коммуникационная политика не была проведена вовремя, не было выбрано место, где бы эти украинцы могли находиться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Польша, например, эвакуировали поляков 1 февраля, они были абсолютно организованно и централизованно размещены в госпитале во Вроцлаве, где и медицинский персонал, и сами эти граждане были в полной безопасности. То, что происходит в Украине, иначе как ужасом назвать нельзя", - сказал нардеп.

По его словам, действующая власть поставила украинцев в такие условия, когда коммуникационная политика не была проведена вовремя, не было выбрано место, где бы эти украинцы могли находиться.

Княжицкий отметил, что "Европейская Солидарность" требует отчета правительства по этому вопросу и требует отставки министра здравоохранения.

Он считает недопустимым, когда президент Зеленский лично упрекает украинцев тем, что они переживают за последствия коронавируса.

"Это обязанность власти сделать, чтобы украинцы были защищены. Это был ваш долг сделать все, чтобы украинцы были эвакуированы из Китая еще в конце января или в начале февраля, так как это сделало большинство европейских цивилизованных стран. Полный непрофессионализм, который демонстрирует власть, приводит лишь к хаосу в Украине", - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил: "Я думаю, что в Новые Санжары должен ехать Зеленский с Гончаруком вместе и объяснять людям. Извиняться за свою бездарность, что они не в состоянии нормально ничего сделать. У меня нет слов, потому что в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция".

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Источник: https://censor.net.ua/n3176912
 
   
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Специально, чтобы опорочить Патриотов Западной Украины.
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Ога. Для кацапа , патриотизм это подставить себя и семью ради выбеливания некомпетентной власти! - так и запишем!
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Кацапы - рабы, миллионами готовы гибнуть. Настоящий патриотизм и свобода - вовремя выбрать сильного и богатого хозяина.
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Ага. Погібалі. З радостнимі крікамі: «Заставілі !!!», якийсь чомусь перероблювали в «За Сталіна !!!»...
За роки війни 1941-1945, заград- отрядами НКВС було розстріляно близько 800 ТИСЯЧ радянських солдат.
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42 !!!!! новость с 7-00 на Цензоре из-за этого бреда. Отпиарились уже все кто только мог.
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Память Небесной Сотни-всего 3 или 4 .....И кто-то скажет,что зебобики тупые и не умеют крутить людям головы в нужную им сторону?Неужели непонятно здравым вся цель зелёной кодлы.
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Вот,это настоящий коронавирус в Украине и есть.)
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Вот вы все там эквилибристы! А раньше «нэ рохытувалы»?))) как погодка в Хайфе?)
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Вся зеленая свора должна уйти. Это один сплошной провал.
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в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция"Источник: https://censor.net.ua/n3176912
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Скалецкая виновата, что Западная Украина отказалась принимать эвакуированных. А ватные Харьков, Одесса готовы принять - там с коммунткацтями порядок.
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Да-да, кацап из ЮАР! -бандеры они такие!
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Западные Украинцы - настоящие Патриоты Украины!
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Лишнехромосомное, а в чью дудку ты дуешь разделяя беларусов на западных и восточных, прошу прощения, это дудка для Беларуси, а для Украины - на западных и восточных украинцев?
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Это тебе,лапоть,Кернес с Трухановым сказали?
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Тобто влада та особисто Радуцький повинен йти у відставку.
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У нас все так делается, через одно место, хоть увольняй, хоть нет...поэтому мы не Польша.
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У меня нет слов, потому что в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция. Источник: https://censor.net.ua/n3176912
Лучше бы оставили слова Княжицкого. Он- по делу сказал. А этот абзац, с Лёшиком- лишнее. У него ведь нет слов, он сам признался Есть только бред о капле воды с отражающимися в ней импотентами. Скалецкая должна уйти в отставку из-за проваленной коммуникационной политики, - нардеп от "ЕС" Княжицкий об эвакуации украинцев из Ухани - Цензор.НЕТ 4852 Ну и Лёшик! Во, обалдуй!
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Вот прежнего Министра надо было оставить, а не назначать некую Скалецкую, которая опускает медицину еще ниже - до уровня своей некомпетентности. Таких как Скалецкая надо засекретить и беречь на случай войны... для диверсионных операций против противника
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А теперь послушаем ту, что не лечила Монику и не сдала в дурдом:

Супрун опровергла мифы о коронавирусе
11:20, 29 января https://24tv.ua/health/ru/suprun_oprovergla_mify_o_koronaviruse_n1271518
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в нормальной стране, разве бы поставили невигласа, как скалецкая министром?
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В самый раз пора вспомнить флеш-моб зели "Ідіть у сраку":

" вава, Іди у сраку"
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Скалецкая и Аваков должны были лично всех встретить, обнять и расцеловать!
Они ж все здоровы!? Так вперед!
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15:23 Пост написал известный педиатр Евгений Комаровский.
"Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение!
Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Любовь и уважение к медработникам - зашкаливают. Валидол - от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия - от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.
Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.
Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках - это мы не боимся…
Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтоб они оценили медреформу. Вся суть медреформы - как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.
Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено.
На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, - итак будет о чем поговорить"
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Ты бы лучше про памперсы пмсал у тебя лучше получается.
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Это - мне или Комаровскому?) Лично я, если что, в памперсах - полный ноль. Поэтому о них ничего и не говорила ни разу.
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Толька Петюнчик усем паможет в Нью Санжарах!
Ласкаво запрошуємо туди!!
Пєтя, памагі!!
🤗
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Я вважаю, що це був би гарний хід. Я звісно хотів би бачити там Зеленського. Бо якщо ти запевнюєш, що це безпечно, то не має чого боятись? Але і появу там Пеці я би вітав. Сильний і гідний вчинок.
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Так скоро фельдшер радуцкий это место займет,ждет когда уже попросят спасти всю медицину.
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то что действительно провалили организацию карантинных мероприятий - это факт
то что опозорились на весь мир с этим ... ужастиком - это факт
то что это только начало...безответственности и не медицинского подхода, а черте какого не профессионализма и откровенного пофигизма - это факт
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Дивно якось. 73% підтримки у гаранта. Вони йому на слово вірять про любу дурню (Оман, для прикладу), а як дійшло до справи, то слід якогось там міністра звільнити? А де ж твоя підтримка, а "горант"???
Ну то уяви скільки за тебе вийде, коли ми зберемось на Майдані і зажадаємо твоєї відповідальності за зраду?
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Порохомразь, как обычно, гадит!
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аякже!супрун сиділа без призначення роками.забули?і нічого ніхто не провалив,якби ви(старі політикани)не підбурювали
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Я представляю как на кацапии смакуют эту дичь которые украинские гниды устроили....там даже умеренные нас дикарями ипанутыми назовут... Соевые сморчки уже почуствовали безнаказанность, а Зеленскому это стоит рейтинга каждый упущеный день!
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