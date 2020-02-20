 Скалецкая должна уйти в отставку из-за проваленной коммуникационной политики, - нардеп от "ЕС" Княжицкий об эвакуации украинцев из Ухани

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.
"Польша, например, эвакуировали поляков 1 февраля, они были абсолютно организованно и централизованно размещены в госпитале во Вроцлаве, где и медицинский персонал, и сами эти граждане были в полной безопасности. То, что происходит в Украине, иначе как ужасом назвать нельзя", - сказал нардеп.
По его словам, действующая власть поставила украинцев в такие условия, когда коммуникационная политика не была проведена вовремя, не было выбрано место, где бы эти украинцы могли находиться.
Княжицкий отметил, что "Европейская Солидарность" требует отчета правительства по этому вопросу и требует отставки министра здравоохранения.
Он считает недопустимым, когда президент Зеленский лично упрекает украинцев тем, что они переживают за последствия коронавируса.
"Это обязанность власти сделать, чтобы украинцы были защищены. Это был ваш долг сделать все, чтобы украинцы были эвакуированы из Китая еще в конце января или в начале февраля, так как это сделало большинство европейских цивилизованных стран. Полный непрофессионализм, который демонстрирует власть, приводит лишь к хаосу в Украине", - подчеркнул он.
В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил: "Я думаю, что в Новые Санжары должен ехать Зеленский с Гончаруком вместе и объяснять людям. Извиняться за свою бездарность, что они не в состоянии нормально ничего сделать. У меня нет слов, потому что в этом как в капле воды отражается, что они не способны абсолютно ни на что, полная импотенция".
За роки війни 1941-1945, заград- отрядами НКВС було розстріляно близько 800 ТИСЯЧ радянських солдат.
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Память Небесной Сотни-всего 3 или 4 .....И кто-то скажет,что зебобики тупые и не умеют крутить людям головы в нужную им сторону?Неужели непонятно здравым вся цель зелёной кодлы.
Лучше бы оставили слова Княжицкого. Он- по делу сказал. А этот абзац, с Лёшиком- лишнее. У него ведь нет слов, он сам признался Есть только бред о капле воды с отражающимися в ней импотентами. Ну и Лёшик! Во, обалдуй!
Супрун опровергла мифы о коронавирусе
11:20, 29 января https://24tv.ua/health/ru/suprun_oprovergla_mify_o_koronaviruse_n1271518
" вава, Іди у сраку"
Они ж все здоровы!? Так вперед!
"Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение!
Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Любовь и уважение к медработникам - зашкаливают. Валидол - от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия - от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся.
Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина.
Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках - это мы не боимся…
Ну и чтоб два раза не вставать. По поводу идеи собрать "уважаемых врачей" и чтоб они оценили медреформу. Вся суть медреформы - как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег.
Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено.
На этом умолкаю, поскольку высоконравственным любителям Украины, которые сейчас устроят очередную истерику о том, что я ватник и мне надо отсюда валить, - итак будет о чем поговорить"
Ласкаво запрошуємо туди!!
Пєтя, памагі!!
🤗
то что опозорились на весь мир с этим ... ужастиком - это факт
то что это только начало...безответственности и не медицинского подхода, а черте какого не профессионализма и откровенного пофигизма - это факт
Ну то уяви скільки за тебе вийде, коли ми зберемось на Майдані і зажадаємо твоєї відповідальності за зраду?