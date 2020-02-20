 Самолет, на котором украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт авиакомпании.
"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Ухани, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сказано в сообщении.
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуированными из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области". По данным МВД, там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
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На место выехали глава Полтавской обладминистрации, нардепы, правоохранители.
Попал мальчонка в авиацию. Дали ему задание - самолет протирать спиртом.
Взял он ведрышко cпиpтика, макает туда тряпочку и cамолетец протирает.
Подходит прапорщик и c квадратными глазами говорит:
- Ты ШО?! C ума сошел?!
- А что такое?
- Cмотpи... - говорит прапор, берет ведро, выпивает залпом, дышит на
самолет и начинает натирать тряпкой, приговаривая: И тоооненьким слоем...
Брати кілограмами, а списувати літрами...
Доречі з цим була велика біда у Корольова, бо А2 (ФАУ-2) заправлялась спиртом, а ракети чомусь не долітали...
Це вам, не якийсь там Томос, від соєвого марадьора !
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Раскручивают этот бред,чтобы отвлечь народ от ******* Зели и его команды.Просто голову крутят,стрелки переводят.И про арахамию забудут люди,и про погибших,и про войну,и про патрушевых, и про Небесную Сотню,и про.....Возмущайтесь и выпускайте пар по коронавирусу. Полит.технологии(с)
оппрыскали из садового опрыскивателя или так сухой хлорку под стулки разбросали ? )))
оооо! вот теперь я Санжаровцев совсем понимаю...
не против карантинников они выступили, а против безответственности и рукожопости отвечающих за карантинные мероприятия... обещать одно - гарантировать другое!
1. Почему во времена совка в период вирусных эпидемий ограничивались во многолюдных местах только марлиевыми респираторами, а сейчас облачаются в противочумный костюм который защищает от всех способов передачи инфекции?
2. Почему в Украине как бы эпидемия гриппа, а в любом супермаркете персонал без масок?
3. Вирус которого все так боятся это мутировавший вирус или все же творение китайских вирусологов (бак оружие). Если это так то ответ на первый вопрос как и проводимые противоэпид мероприятия становится ясным. Если нет то тогда раздувание панических настроений явно комуто очень выгодно.