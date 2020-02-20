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 Самолет, на котором украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp

Самолет авиакомпании SkyUp, которым украинских граждан эвакуировали из Китая, прошел процедуру дезинфекции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт авиакомпании.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Ухани, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сказано в сообщении.

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуированными из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Читайте на Цензор.НЕТ: Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области". По данным МВД, там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Также на Цензор.НЕТ: "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

На место выехали глава Полтавской обладминистрации, нардепы, правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3176909
 
 
 Топ комментарии
 
Обробили дезактином і провітрили. Самолет, на котором украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 3699
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уже? Быстро! Как будто ничего не делали
Самолет, которым украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 2323
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У меня есть одна такая знакомая. При упоминании о том, что она голосовала за ЗЕ, ее словно током дергает Самолет, которым украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 4283
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Вірус живе кілька годин на металевих поверхнях та склі, а в матерії крісел може жити ще більше, тому літак потрібно відправити на карантин на кілька діб.
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Ні, краще у космос. Там вакуум і радіація вб'є усі віруси!

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Нет, ваткой неправильно, надо как в старом анекдоте:

Попал мальчонка в авиацию. Дали ему задание - самолет протирать спиртом.
Взял он ведрышко cпиpтика, макает туда тряпочку и cамолетец протирает.
Подходит прапорщик и c квадратными глазами говорит:
- Ты ШО?! C ума сошел?!
- А что такое?
- Cмотpи... - говорит прапор, берет ведро, выпивает залпом, дышит на
самолет и начинает натирать тряпкой, приговаривая: И тоооненьким слоем...
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Там взагалі, тонкіє матєріі.
Брати кілограмами, а списувати літрами...
Доречі з цим була велика біда у Корольова, бо А2 (ФАУ-2) заправлялась спиртом, а ракети чомусь не долітали...
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Ребятки , не летайте этим самолетом. И вообще нужно отслеживать реальную смертность от гриппа. Диагнозы будут лепить разные.
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При любых раскладах нарисуют успокоение от привычного свинячого...
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отдайте самолёт в госкомпанию *Украина*. Пусть возит вовика! Можно без дезинфекции. Чума к вирусу не пристаёт!
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Що провітрили і ручки сидінь з хлоркою протерли? Бо щось дуже оперативно.
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батюшку вызывали с кадилом Самолет, на котором украинцев вывезли из Ухани, прошел дезинфекцию, - SkyUp - Цензор.НЕТ 4897 тот все вирусы повыкуривал, а чем дезинфицировали? зелёнкой для солидарности с партией, чую тот самолёт завтра полетит по маршруту Харьков-Васюки.
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в турборежиме! )) номер борта перекрасили ))
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хоть один адекват, а клоуну уже отрапортовали, усё под контролем.
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Краще нехай тепер зе їм літає,щоб в патрушева не позичати.
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зачем? отдать кловану с ленкойю они любят на шару летать по миру...в Китае вот еще не были.. в Ухане.
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правильно - сжечь, зря протестанты шины собирали, дороги перекрывали?
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Це шо, якимось галімим лоукостом евакуацію проводили? А я гадав таке серйозне діло можна довірить тільки МАУ. А ну да, беня ж на цьому не заробить))))
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..этот галимый по твоему лоукост скоро по темпам развития заткнёт МАУ ! И без сомнения. За неполных два года они очень хорошо раскрутились. А МАУ ждёт судьба Аэросвита... Можете, уважаемый, в этом не сомневаться.
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Цікаво, хто тепер з пасажирів наважиться літати цим літаком?
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Та на виході з Ради підряд набрати, там вірогідність, що саме ті які треба 73,22%, і на Москву, через Оман.
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Бро, Радійте ! Коронавірус привезли нарешті !
Це вам, не якийсь там Томос, від соєвого марадьора !

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100% ,люди и так уже начали забывать,как их менты дубинами на каждом углу лупили и им за это ничего не было.Думают ,что все не вернется?
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100% ..
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Раскручивают этот бред,чтобы отвлечь народ от ******* Зели и его команды.Просто голову крутят,стрелки переводят.И про арахамию забудут люди,и про погибших,и про войну,и про патрушевых, и про Небесную Сотню,и про.....Возмущайтесь и выпускайте пар по коронавирусу. Полит.технологии(с)
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Да херовая операция отвлечения, как по мне. Еще больше показывает полную некомпетентность и импотенцию зеленых властей.
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Портретами Вовкі Віслюка сортири на літаку ще обклеїли для надійності 😃
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чем? как?
оппрыскали из садового опрыскивателя или так сухой хлорку под стулки разбросали ? )))
оооо! вот теперь я Санжаровцев совсем понимаю...
не против карантинников они выступили, а против безответственности и рукожопости отвечающих за карантинные мероприятия... обещать одно - гарантировать другое!
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Интересно ,куда следующий рейс этого борта? И кто на нем полетит?
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Спектакль окончен... Видать, у кого-то есть волшебная палочка?! Одним движением руки... самолет превратился в совершенно новенький и безопасный борт!)) Они типа что там мыли-чистили... Как же вы собираетесь г.но сжигать тогда? Ужас.
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в этом самолете как минимум все фильтры кондиционеров поменять нужно и за час это невозможно сделать... ат есть еще немаленький салон и необеззараженые туалеты... что они могли успеть за час - тряпкой двери протереть?)
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пора назвать приехавших из Китая непатриотами и сжечь!
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Правду кажучи, в гробу вони бачили твій Донбас. А в ньому тебе в білих тапочках.
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белые тапки на Донбассе раздают.. вот сегодня двух жмуров передали украине
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Аааа, так ти з тих? Як там, Пуйло ще не скинуло ядрьону бімбу на Воронеж?
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Кацапенок у тебя еще будет возможность проявить свой патриотизм и великодержавный гумманизм когда творение китайских собратьев перевалит через уральский хребет. Что касается убогих идолопоклоников то врядли найдется хоть один украинец который восторженно готов встречать зомбарей лугандонии для которых их идеал нетленный в стеклянном гробу, а главный некрофил принимает парады стоя на надгробье.
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Львів'яне не могли зустрічати літак з Уханю бо він туди не збирався летіти, але для ватних придурків піде.
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Хотелось бы чтобы слуги народа ответили на простые вопросы:
1. Почему во времена совка в период вирусных эпидемий ограничивались во многолюдных местах только марлиевыми респираторами, а сейчас облачаются в противочумный костюм который защищает от всех способов передачи инфекции?
2. Почему в Украине как бы эпидемия гриппа, а в любом супермаркете персонал без масок?
3. Вирус которого все так боятся это мутировавший вирус или все же творение китайских вирусологов (бак оружие). Если это так то ответ на первый вопрос как и проводимые противоэпид мероприятия становится ясным. Если нет то тогда раздувание панических настроений явно комуто очень выгодно.
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при совке были природные эпидемии, тогда ещё не было таких технологий как сейчас, да была оспа сибирская язва и прочая срань, но от неё прививали ещё с детства, но китайские товарищи сделали очередной шедевр скрестили прошлое своё детище коронавирус со СПИДом, по заявлению индийских спецов - это шедевр бак оружия, простые сопли за двое суток полностью вырубают лёгкие, человек просто задыхается, при этом СПИД заботится об эмунной системе.
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И кто теперь рискнет летать на этим SkyUp? Где гарантия что не посадят в чумной самолет?
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А що росія зробили з літаком що віз росіян з Китаю, знищила?
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Как, уже?) Т.е. даже для виду пару дней в ангаре не постоит? Говорили ж пару дней. решили не заморачиваться. Ну че, кто там в ****** скоро летит отдыхать. )
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