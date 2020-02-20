EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  4855  44
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11633) Полтавщина (543) эвакуация (525) COVID-19 (127)

 Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин

Персонал санатория "Новые Санжары", куда прибудут эвакуированные из Ухани, вывезли из объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Отмечается, что заведения по всей Украине готовы при необходимости оказывать необходимую помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

"Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях", - сообщили в Кабмине.

Также читайте: "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

Источник: https://censor.net.ua/n3176907
 
 
 Топ комментарии
 
Оці кімнатки совкового типу з коврами, шторами та простирадлами - безпрецендентні заходи проти поширення вірусної інфекції?!!! Як ви там дезинфекцію збираєтесь проводити в разі виявлення хоч у однієї людини вірусу? Все через жопу. При відсутності елементарних медичних послуг на переферії, ви везете туди людей з невідомою заразою. Ібаньки! Де інфекційні бокси?
 показать весь комментарий
 
А куди каналізація з ;Нових Санжар; стікає, дозвольте поцікавитися?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оці кімнатки совкового типу з коврами, шторами та простирадлами - безпрецендентні заходи проти поширення вірусної інфекції?!!! Як ви там дезинфекцію збираєтесь проводити в разі виявлення хоч у однієї людини вірусу? Все через жопу. При відсутності елементарних медичних послуг на переферії, ви везете туди людей з невідомою заразою. Ібаньки! Де інфекційні бокси?
 показать весь комментарий
 
 
Потрібні спеціалізовані медичні бокси які унеможливлюють розповсюдження вірусу назовні! Потрібно перевозити людей в Феофанію і тримати там! В Нових Санжарах немає реанімації, що будуть робити медики, якщо пацієнти виявляться зараженими вірусом? Де обладнання для штучної вентиляції легень, де медичні монітори, де операційна?
 показать весь комментарий
 
Для утримання хворих на смертельний вірус потрібні приміщення обладнане спеціалізованими системами вентиляції з біологічними фільтрами. Такі приміщення в Україні є тільки в Одесі в протичумному інституті в лабораторії. Більше немає ніде! Влада знала про це коли готувала програму евакуації українців з Ухані? Чому не підготувались?
 показать весь комментарий
 
на поверхні металу, скла та пластику - кілька годин, а на матерії ще більше.
 показать весь комментарий
 
 
инфекционные боксы были бы, если бы заболел аваков и ему подобные
 показать весь комментарий
 
 
батюшку позовут тот дымком от кодила всю нечесть выгонит из бумаги обоев, идиоты прости господи.
 показать весь комментарий
 
 
похоже санаторий выбирали по принципу чтобы не жалко было сжечь если что
 показать весь комментарий
 
 
Трішки розрядки, почув анекдот: «Рієлторів охопив шок, нерухомість в Нових Санжарах різко підскочила в ціні, клієнти розривають телефони» Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин - Цензор.НЕТ 800
 показать весь комментарий
 
 
А людям, лишившимся работы, платить будут ?
 показать весь комментарий
 
 
а схерали им платить? Они отказались выходить на работу - все, досвидания.
 показать весь комментарий
 
А куди каналізація з ;Нових Санжар; стікає, дозвольте поцікавитися?
 показать весь комментарий
 
 
Та не може бути. У нас же не повні дебіли МОЗ очолюють?
 показать весь комментарий
 
может и не полные- но бабла нет, медики по заграницам разбежались, осталось то, что ничего не умеет
 показать весь комментарий
 
 
а вот и скажи куда, а то намекаешь на какие-то тайные знания.
 показать весь комментарий
 
не верю, ничем вы не поможите, никому, в случае внештатной ситуации
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, може Цензор напише колись "из Уханя" замість "из Ухани"?
 показать весь комментарий
 
 
О чём говорят мужчины. Гостиница Тараканы.... И красивые женщины.
Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1371
 показать весь комментарий
 
показували по дві кроваті у кімнаті: там по одному все ж? а лишні коваті винесені чи потім щоб більше обззражучать чого було?
 показать весь комментарий
 
Вирус настолько мал, что не виден глазом, только в микроскоп.
 показать весь комментарий
 
Да ,не завидую я кабмину ,если оттуда вылезет зараза ...
 показать весь комментарий
 
Канализация???? Очистные сооружения стоков?????Дезинфекция стоков????
 показать весь комментарий
 
 
А вы из канализации пьете? Канализация по своей стандартной процедуре проходит такие стадии, что там никакой вирус не выживет. Именно в силу своей естественной токсичности еще до очистных сооружений. Или вы думаете, что инфекционные больницы что-то делают со стоками до слития их в канализации. Этот вирус отличается не како-то особенной живучестью - дохнет вне среды обитания так же как и остальные.
 показать весь комментарий
 
 
У тому і проблема, що нє савсєм. Є кілька випадків захворювання, де єдиним способом розповсюдження могла бути власне каналізація. Зрештою, коли б вірус дохнув, як інші віруси, то не було б потреби китайцям проводити дезінфекцію вулиць.
 показать весь комментарий
 
 
по нормам все вирусные диспансеры должны иметь свои очистные с усилиной степенью очистки и спец технологией , сам делал проек таких для лечебного санатория по туберкулезу в кривом роге
 показать весь комментарий
 
Пиьтевая вода в кране обеззаражена. Или ты привык прям из реки пить?
 показать весь комментарий
 
 
никто власти не верит, хорошо помним, как поступили ч чернобыльцами, потерявшими здоровье, на войне с донбасом- человек остается сам со своими проблемами, так что идити на,,,,,
 показать весь комментарий
 
 
Как так. Ты же топил тут за эту власть. И уже не веришь им?
 показать весь комментарий
 
 
Весна прийде - наступить літо. Ніхто нічого не палитиме. Багато тих,хто залишаться скоріш за все в найближчому майбутньому поїдуть покорять простори бєзкрайнєво сєвєра.
 показать весь комментарий
 
Спочатку з зеленню слід буде тут розібратися. А там побачимо хто куди ще поїде..
 показать весь комментарий
 
 
потому что если б был у нас нормальный президент, который именно с народом, то он бы их поселил в свой огромный особняк под Киевом.. а так запер хер знает куда как собак
 показать весь комментарий
 
 
А почему людей не повезли в Межигорье? Там места всем хватит....
 показать весь комментарий
 
 
Тоже такая шальная мысль посетила - хоть это и не правильно с медицинской точки зрения
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх